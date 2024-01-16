N-TV: в Германии призвали готовиться к возвращению Дональда Трампа

Немецкий политик Фридрих Мерц раскритиковал Германию и остальной ЕС за беспечность и неготовность к возможному переизбранию Дональда Трампа. Он считает, что Европа уже сейчас должна думать «более стратегически» и взять на себя большую ответственность. В частности, как сообщает N-TV, Мерц предлагает больше помогать Украине, передав ей ракеты Taurus.

Экс-президент США Дональд Трамп — фаворит Республиканской партии среди кандидатов на пост главы страны, возвращение политика в Белый дом весьма реально. Фридрих Мерц, лидер главной оппозиционной партии Германии, в связи с этим отмечает неготовность своей страны и ЕС к такому исходу политической борьбы в США. «Меня беспокоит, насколько небрежно ЕС, и особенно его крупнейшее государство-член, относится к такой потенциальной проблеме», — цитирует Фридриха Мерца телеканал N-TV.

«Европейцам следует иметь план А с Америкой и план Б без Америки, и как можно скорее», — продолжает немецкий политик. От своей страны и ЕС Мерц требует «снова думать стратегически о политике безопасности». ФРГ, требует Мерц, должна «взять на себя большую ответственность за решение глобальных проблем вместе с наиболее важными партнёрами в Европе и Североатлантическом регионе». Германию немецкий оппозиционер видит главной страной в ЕС и подчёркивает, что как ЕС нужна сильная Германия, так и Берлину нужен сильный Евросоюз.

Политик сомневается, что действующее в Германии правительство адекватно понимает сложившуюся в мире ситуацию. «Действительно ли они понимают, что сейчас происходит в мире?» — риторически спрашивает Мерц и даёт отрицательный ответ, называя правительство Шольца «ходящими во сне». Конкретно сейчас Берлину следует передать Киеву ракеты Taurus, убеждён Мерц. Оппозиционный политик считает необходимым для Украины прервать линии снабжения через Крым*, и ему непонятна сдержанность Шольца в этом вопросе. «Это всё ещё тактика? Или это невежество? Он должен нам всем, включая меня, ответить на этот вопрос», — заявляет Фридрих Мерц о позиции немецкого канцлера по ракетам Taurus.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).