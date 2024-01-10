Welt: cаудитам истребители, а Украине ничего — Шольца упрекнули в отсутствии у него «компаса ценностей»

Немецкое правительство заявило, что готово поставлять Саудовской Аравии истребители Eurofighter, сообщает Die Welt. Эксперты расценивают это как попытку поощрить Эр-Рияд за сближение с Израилем, а также в целом добиться нормализации отношений между Тель-Авивом и арабскими странами. Однако такой шаг вызвал недоумение у коалиционных партнёров канцлера ФРГ Олафа Шольца. Они упрекнули его в отсутствии «компаса ценностей» и нежелании предоставить Киеву ракеты Taurus.

Несмотря на сопротивление зелёных, немецкое правительство заявило, что оно открыто для поставок Саудовской Аравии истребителей Eurofighter, сообщает Die Welt. Эксперты расценивают это как попытку воздействовать на Эр-Рияд, чтобы тот не отказывался от сближения с Израилем.

В целом Берлин стремится к нормализации отношений между Тель-Авивом и арабскими странами, чтобы избежать большого пожара на Ближнем Востоке. Но решение поставить Саудовской Аравии истребители вызвало недоумение у коалиционных партнёров канцлера Германии Олафа Шольца.

Они напомнили главе ФРГ, что есть ещё одна страна, которая остро нуждается в военной поддержке Берлина, а именно Украина. «Тот, кто экспортирует Eurofighter в Саудовскую Аравию, должен также немедленно поставить Украине Taurus», — подчеркнула Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель комитета бундестага по обороне из Свободной демократической партии. Она упрекнула канцлера в отсутствии у него «компаса ценностей».