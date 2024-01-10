Welt: cаудитам истребители, а Украине ничего — Шольца упрекнули в отсутствии у него «компаса ценностей»

22:02
«Лацио» победил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии
«Лацио» победил «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии.
21:51
Гуллити: Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона», но провёл только часть занятия
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на тренировку команды перед матчем с «Сиэтлом» в НХЛ.
21:46
«Зеркало недели»: в Киеве бывшую замгенпрокурора Колинько и дочь нашли мёртвыми
В Киеве нашли мёртвыми бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и её дочь.
21:44
Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на яйца в торговых сетях
Цены на куриные яйца в торговых сетях в России должны снизиться в ближайшее время. Таким прогнозом поделился заместитель главы Министерства сельского хозяйства Максим Титов.
21:37
Небензя: Россия не согласна с приглашением на СБ ООН по Украине лишних делегаций
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не согласна с приглашением на переговоры Совбеза ООН по Украине лишних делегаций.
21:35
Тарханов: правильно, что «Енисей» пригласил Тихонова, а не Мостового
Бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов отреагировал на новость о возвращении Андрея Тихонова в красноярский клуб.
21:33
В Кривом Роге заявили о проблемах с энергоснабжением после сообщений о взрыве
Энергоснабжение отсутствует в нескольких районах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, где, по данным местных СМИ, ранее прогремели взрывы.
21:27
Главу аэропорта Челябинска отстранили от должности после инцидента на рейсе
Главу международного аэропорта Челябинска имени Курчатова Виталия Кашина отстранили от должности после инцидента на авиарейсе.
21:22
Алиев заявил, что во время боёв в Карабахе чаще общался с Эрдоганом и Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время конфликта в Карабахе осенью 2020 года чаще всего созванивался со своими коллегами из Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Об этом заявил сам глава республики.
21:20
Дубль Грицюка помог СКА победить «Витязь» в КХЛ
СКА победил команду «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:14
Путин поздравил Гунину с победой на чемпионате мира по блицу
Президент России Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой на чемпионате мира по блицу в Самарканде.
21:12
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск.
21:05
Атанасов: Овечкину по силам побить снайперский рекорд Гретцки в НХЛ
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину по силам побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
21:02
НАТО обещает Киеву военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год
Страны — участницы Североатлантического альянса сообщили о своих планах предоставить Украине новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году. Информация об этом следует из заявления Совета Украина — НАТО.
21:00
Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов сообщил о контактах с представителями клубов НХЛ.
20:54
Эквадор передаст США военную технику российского производства
Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн.
20:50
«Торонто» после драфта отказов вернул в состав Самсонова
«Торонто Мейпл Лифс» вернул из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова.
20:41
Посол: Болгария не возражает против выборов в представительствах России в стране
Власти Болгарии пока не возражают против проведения выборов президента России в представительствах страны на территории республики. Об этом ТАСС сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
20:40
Отец Большунова не пострадал во время обстрела в Брянской области
Отец олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов — старший не пострадал во время обстрела села Подывотье Брянской области.
20:36
Вылет самолёта в Таиланд из Новосибирска задерживается на 7,5 часа
Вылет самолёта из Новосибирска на Пхукет задерживается почти на 7,5 часа, его ожидают более 440 пассажиров.
20:30
Колыванов: надеюсь, что «Енисей» с Тихоновым сможет побороться за путёвку в РПЛ
Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».
20:28
Полицейский отбил 19-летнюю девушку у своры агрессивных собак в Самаре
Сотрудник правоохранительных органов города Самары спас 19-летнюю местную жительницу, подвергшуюся нападению своры агрессивных собак. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
20:25
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Омской области
Авария с участием пассажирского микроавтобуса и фуры, которая произошла в Омской области, унесла жизни двух человек. Ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
20:19
Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение России
Всемирная федерация кёрлинга (WCF) продлила отстранение россиян и белорусов от турниров.
20:16
Путин прилетел в Хабаровск
Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск.
20:13
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Китая ситуацию на Украине и в Газе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД КНР Ван И украинский кризис и ситуацию в Газе.
20:06
Джонсон: Путин — олицетворение настоящего президента
Получивший российское гражданство боксёр Кевин Джонсон высказался о президенте РФ Владимире Путине.
20:02
Объём торгов на Мосбирже вырос до 1,3 квадрлн рублей в 2023 году
По итогам 2023 года суммарный объём торгов на Мосбирже достиг уровня в 1,3 квадрлн рублей в денежном выражении.
20:00
Захарова высмеяла «украинскую интуицию» Зеленского после слов о России
Заявление Владимира Зеленского, что Россия якобы не выстоит в борьбе с Украиной, — воплощение его знаменитой «украинской интуиции». Так на его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:59
Число погибших при ударе Израиля по машине скорой помощи в Газе достигло шести
Число жертв удара израильских войск по машине скорой помощи в секторе Газа увеличилось до шести. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.
19:48
Жительница столицы Эквадора рассказала RT о мародёрах в городе
Жительница Кито Елена заявила RT, что в центре столицы Эквадора появились мародёры.
19:45
В сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили обугленное тело
Правоохранители Подмосковья обнаружили обгоревшие фрагменты тела мужчины при разборе сгоревшего дома пропавшего рэпера Сергея Булавинцева, также известного как Sir-J.
19:44
Матыцин поздравил пловца Колесникова с ратификацией мирового рекорда
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ратификацию мирового рекорда пловцом Климентом Колесниковым.
19:41
В Красноярске будут судить женщину, напавшую с молотком на пенсионерку
Жительница Красноярска предстанет перед судом за разбойное нападение с молотком на пенсионерку, совершённое в мае 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
19:39
Шор: запретом оппозиционных каналов власти Молдавии уничтожают свободу слова
Молдавский политик Илан Шор заявил, что закрытие властями ряда оппозиционных телеканалов ведёт к уничтожению свободы слова.
19:36
Число безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год
Число официально зарегистрированных безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год и составило 6,2 тыс.
19:35
Атанасов: «Торпедо» по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что команде по силам завоевать Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ.
19:34
Губернатор заявил, что один человек пострадал при обстреле ВСУ Брянской области
Украинские военные обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
19:33
В МЖД подтвердили ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская»
В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) подтвердили, что три человека попали под поезд на станции «Рижская» в Москве, переходя пути в неположенном месте.
19:30
Атанасов рассказал, в чём заключается мудрость Ларионова
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, в чём заключается мудрость главного тренера команды Игоря Ларионова.
19:28
Акция «Ёлковорот» начнётся в Симферополе 14 января
Экологическая акция «Ёлковорот» пройдёт в Симферополе 14, 21 и 28 января.
19:25
МИД Эстонии: в ближайшие четыре года Таллин окажет Киеву поддержку на €400 млн
Эстония в ближайшие четыре года окажет военную поддержку Украине на сумму €400 млн.
19:24
Мэр Воронежа сообщил, что в город прибыли около 100 детей из Белгорода
Около 100 детей прибыли в детский оздоровительный лагерь в Воронеже из Белгорода, который обстреливается со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин.
19:22
В костромском «Спартаке» опровергли слухи о расторжении контракта с Глушаковым
Заместитель генерального директора по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала информацию о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
19:20
Тихонов стал главным тренером «Енисея»
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».
19:18
В Крыму пройдёт более 700 ярмарок в январе
В Крыму состоится более 700 ярмарок в январе, заявили в пресс-службе регионального Министерства промышленной политики.
19:15
Школы Татарстана перешли на обновлённую систему электронного образования
На обновлённую систему «Электронное образование Республики Татарстан» перешли все школы региона.
19:15
В Приднестровье сообщили о вооружённом инциденте на границе с Украиной
Инцидент, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошёл на границе Приднестровья с Украиной. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности непризнанной республики.
19:08
В Пензе завели уголовное дело после гибели двух человек при пожаре
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек при пожаре на стройплощадке в Пензе.
19:08
Фахретдинов оценил шансы Гэтжи в чемпионском бою с Махачевым
Российский боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал возможный поединок между россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гэтжи.