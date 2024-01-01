«Поразительно большое количество ракет и дронов», — экс-полковник бундесвера в эфире Die Welt признаёт неэффективность западных санкций
ФЕЛИЦИЯ ПОХХАММЕР, ведущая Die Welt: Мы хотим углубить эту тему с Вольфгангом Рихтером, полковником в отставке и военным экспертом, а также экспертом в области политики безопасности. Добрый день.
ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Добрый день, госпожа Поххаммер.
ФЕЛИЦИЯ ПОХХАММЕР: Мы только что сказали, что это был действительно тяжёлый удар, который Украине пришлось снова принять. О чём вам говорит эта атака русских?
Конечно, сейчас они производят гораздо больше, чем до войны. Российская оборонная промышленность доказала свою устойчивость. Более того, осенью они значительно минимизировали свои удары, видимо, чтобы накопить к зиме, и сейчас массово применяют эти ракеты. Причём и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, а также дроны с эффектом, что чем больше ракет и дронов используешь, тем больше перегружается ПВО, как говорится. Это означает, что она теряет концентрацию, когда ракеты летят с разных сторон, и таким образом, на самом деле она просто достигает пределов своей мощности.
И потом, даже при уровне поражения (летящих ракет. — ИноТВ) в 70 процентов или, возможно, в 75 процентов это означает, что какая-то часть ракет всё же долетает, что некоторые обломки выпущенных ракет падают нецеленаправленно на города и затем, даже если этого не планировалось, поджигают дома. Это одно. Другое дело — ещё и воздействие самих ракет, если они поражают инфраструктурные объекты, находящиеся рядом с гражданскими жилыми кварталами. В таком случае эффект от одной только 500-кг боеголовки настолько велик, что, конечно, страдают и дома, находящиеся неподалёку, рядом. Задеваются взрывной волной. Настолько, что они могут даже загореться от осколков и так далее.
И это, по сути, печальная реальность войны с инфраструктурой. Что практически невозможно сосредоточиться на таких целях, не затрагивая при этом гражданские цели, даже если это на самом деле не планировалось.
Дата выхода в эфир 30 декабря 2023 года.
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