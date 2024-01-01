«Поразительно большое количество ракет и дронов», — экс-полковник бундесвера в эфире Die Welt признаёт неэффективность западных санкций

Многие военные эксперты полагали, что в 2023 году в России начнёт сокращаться военное производство под воздействием санкций, полагали, что страна не сможет в большом количестве производить ракеты и дроны для продолжения специальной военной операции на Украине. В эфире Die Welt Вольфганг Рихтер, военный эксперт немецкого Фонда науки и политики (SWP), констатирует провал санкций. Производство возросло, у России «поразительно много» ракет, и поэтому ей удаётся парализовать украинскую ПВО.

ФЕЛИЦИЯ ПОХХАММЕР, ведущая Die Welt: Мы хотим углубить эту тему с Вольфгангом Рихтером, полковником в отставке и военным экспертом, а также экспертом в области политики безопасности. Добрый день.

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Добрый день, госпожа Поххаммер.

ФЕЛИЦИЯ ПОХХАММЕР: Мы только что сказали, что это был действительно тяжёлый удар, который Украине пришлось снова принять. О чём вам говорит эта атака русских?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР: Да, это сообщает кое-что об их стратегии и кое-что об их ресурсах. Прежде всего, русские по-прежнему хотят нанести ущерб и в значительной степени парализовать энергетическую инфраструктуру Украины, если смогут. Для этого они используют поразительно большое количество ракет и дронов. Причина, по которой я говорю «поразительно большое», заключается в том, что в прошлом году распространилось мнение экспертов о том, что Россия может настолько пострадать от санкций, что больше не сможет увеличивать количество производимых ею ракет. Но, видимо, они всё-таки смогли это реализовать.



Конечно, сейчас они производят гораздо больше, чем до войны. Российская оборонная промышленность доказала свою устойчивость. Более того, осенью они значительно минимизировали свои удары, видимо, чтобы накопить к зиме, и сейчас массово применяют эти ракеты. Причём и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, а также дроны с эффектом, что чем больше ракет и дронов используешь, тем больше перегружается ПВО, как говорится. Это означает, что она теряет концентрацию, когда ракеты летят с разных сторон, и таким образом, на самом деле она просто достигает пределов своей мощности.



И потом, даже при уровне поражения (летящих ракет. — ИноТВ) в 70 процентов или, возможно, в 75 процентов это означает, что какая-то часть ракет всё же долетает, что некоторые обломки выпущенных ракет падают нецеленаправленно на города и затем, даже если этого не планировалось, поджигают дома. Это одно. Другое дело — ещё и воздействие самих ракет, если они поражают инфраструктурные объекты, находящиеся рядом с гражданскими жилыми кварталами. В таком случае эффект от одной только 500-кг боеголовки настолько велик, что, конечно, страдают и дома, находящиеся неподалёку, рядом. Задеваются взрывной волной. Настолько, что они могут даже загореться от осколков и так далее.



И это, по сути, печальная реальность войны с инфраструктурой. Что практически невозможно сосредоточиться на таких целях, не затрагивая при этом гражданские цели, даже если это на самом деле не планировалось.



Дата выхода в эфир 30 декабря 2023 года.