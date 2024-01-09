Карин Кнайсль: Запад не осудил удар по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву

Сдержанная реакция Запада на обстрел Белгорода украинскими кассетными боеприпасами и отсутствие осуждения атаки не удивляют Карин Кнайсль, экс-главу МИД Австрии. В интервью с Флавио фон Вицлебеном она указывает, что Запад никогда не рассчитывал победить Россию на поле боя, вместо этого он хочет спровоцировать хаос, анархию и возникновение альтернативного правительства, что погрузит Россию в гражданскую войну. С этой целью Украина и бьёт по гражданским в России, чтобы вызвать панику и хаос, но до сих пор этого так и не удалось, констатирует Кнайсль.

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, журналист: В российском Министерстве обороны между тем уже подтвердили применение кассетных боеприпасов украинской стороной. Использовались две ракеты «Ольха» в виде запрещённого кассетного типа и управляемые ракеты модели Vampire чешского производства. И да, в российском Министерстве обороны подчёркивают: целью украинской атаки были исключительно гражданские и жилые объекты. Госпожа Кнайсель, серьёзных международных осуждений на Западе по этому поводу также нет. По крайней мере, я не сталкивался с ними, готовясь к нашему сегодняшнему подкасту. Путин также уже прокомментировал это. Российские военные нанесли несколько ответных ударов по украинским военным и негражданским объектам. Возможно, госпожа Кнайсель, вы могли бы дать свои оценки этому жестокому нападению на мирных жителей в Белгороде на российской территории?

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Да. Вероятно, сам президент Зеленский отдал приказ обстрелять центр Белгорода и тем самым взял на себя риск, что целью в первую очередь станут мирные жители. Российская армия придерживается другой стратегии, предполагающей разрушение военной инфраструктуры, линий снабжения и так далее. Сообщения об этом появились незадолго до Нового года, в субботу 30 декабря, и вызвали большой траур в России. Президент посещал также в тот день российских военнослужащих в военных госпиталях и заявил: «Мы, конечно, не будем реагировать симметрично, потому что мы не будем стрелять по украинскому мирному населению, мы продолжим держать на прицеле военную инфраструктуру». А на следующий день произошёл сильный обстрел военной инфраструктуры на территории Украины.

Российское наступление продолжается, и существуют определённые территориальные завоевания. В то же время, конечно, не все, очевидно, что не все ракеты, которые летят на российскую территорию, могут быть перехвачены. Поэтому Белгород и другие российские города и сёла постоянно попадают под прицел, идёт ли речь о дронах или о другой военной технике с украинской стороны.

Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — ИноТВ), и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала, не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне... Речь никогда не шла о том, чтобы полностью уничтожить Россию военным способом, хотя это сказал только немецкий бундесканцлер, но и другие также знают, что это невозможно. То, что действительно преследуется такими обстрелами, как в Белгороде, так это истощение российского населения до возникновения хаоса и анархии, то есть чтобы поставить на ноги что-то наподобие альтернативного правительства. Об этом пишут Thinktanks* как в США, так и в Германии.





Нужно, так сказать, всего лишь создать контрправительство, и тогда можно будет организовать партизанские отряды на территории России. Этого не удалось. То есть не наблюдалось паники среди российского населения, и такой паники никогда не было. Даже когда дроны падали в центре Москвы. Аэропорты закрывались, а затем открывались снова. Не было никакого хаоса, не было экономического коллапса. И кризисная ситуация с целью убить как можно больше россиян так и не возникла. А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и, прежде всего, Киева. «Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира», — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в канун Нового года.





Дата публикации 07 января 2024 года.

* Дословно «мыслительный танк», образное название аналитических центров и институтов, занимающихся выработкой политики в западных странах (прим. ИноТВ).



