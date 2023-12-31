2023 год оказался ужасным, как для Киева, так и для его западных покровителей, заявил на своём YouTube-канале журналист Дэнни Хайфон. По его словам, положение Украины становится всё более отчаянным. Именно поэтому она устроила нападение на жителей Белгорода, но тем самым лишь ускорила приближение собственной гибели.

То, что мы видим, — это абсолютное отчаяние со стороны Украины, вернее, со стороны всех её покровителей, всего украинского проекта, который, разумеется, возглавляют Соединённые Штаты. Это отчаяние. Это попытка создать кризис, чтобы продвинуть конфликт.

Но я искренне считаю, что Россия закладывает основу для того, чтобы показать Украине и США, что именно происходит, когда ты кого-то задираешь и в итоге получаешь по заслугам. И эта война на истощение скоро станет намного более интенсивной.

Ходят слухи, что будет зимнее наступление. Что на самом деле это всего лишь первый удар из глубокого и огромного арсенала России. Она сделала запасы и готова довести дело до конца, закончить конфликт на своих условиях.

Именно в этом и заключалась суть первой атаки, произошедшей в пятницу 29 декабря. Именно на ускорение этого процесса напрашивается Киев своим чудовищным нападением на Белгород.

И положение Украины будет становиться только хуже и хуже. Потому что конец 2023 года стал для неё ужасным. В этом конфликте всё изменилось в начале 2023-го.

Украина якобы контролировала ситуацию в середине и в конце 2022 года. Говорили, что она захватила всю эту территорию. Сообщалось, что ей удалось взять под контроль Харьков и прилегающие к нему районы и что её так называемое наступление летом 2022 года было настолько успешным, что она была готова к новому контрнаступлению в 2023-м, чтобы фактически завершить начатое.

И с самого начала 2023 года идёт процесс отката и сворачивания этого абсолютного заблуждения. Мы видели это во время саммита НАТО в Вильнюс в июле 2023 года. Мы видели, что ещё в июне 2023 года, когда началось контрнаступление, Соединённые Штаты и НАТО сразу же сказали: «Погодите-ка, всё идёт не так, как мы рассчитывали».

И почему? Потому что это была третья армия Украины, и она даже близко не имела такого же оснащения, как в феврале 2022 года, на начальном этапе специальной военной операции, или даже во время так называемого летнего наступления 2022 года.

Итак, это был ужасный год. Контрнаступление закончилось полным провалом. И теперь весь коллективный Запад ищет выход. И именно поэтому на удары, нанесённые Россией, Украина ответила отчаянным и самым жестоким, совершенно отвратительным образом. Она отреагировала таким образом, который ни капельки не поможет ей на поле боя, но в действительности, вероятно, ускорит её гибель.

Так что конец Украины близок. С этими атаками, зверствами, преднамеренными нападениями на российский народ не будут мириться, и это лишь вопрос времени, когда Россия начнёт ускорять процесс демилитаризации Украины и действительно положит конец этому конфликту на своих собственных условиях.

Вот куда мы движемся. Вот что принесёт зима 2024 года. Украина действительно обречена, и удары по Киеву и прилегающим районам 29 декабря ясно показали это.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2023 года.