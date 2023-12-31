Dialogue works Оригинал

Американский экономист: к украинскому конфликту привело нарушенное Америкой обещание

Материал представлен в переводе ИноТВ
США, Германия и НАТО в 1990-м обещали советскому лидеру Михаилу Горбачёву, что альянс не будет расширяться на восток, напомнил в интервью Dialogue works американский экономист Джеффри Сакс. Однако Вашингтон почти сразу нарушил своё слово, что стало отправной точкой для нынешнего конфликта на Украине, отметил он.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Конфликт на Украине уходит своими корнями в последние дни Советского Союза. Советский Союз в конце 1980-х годов налаживал контакты с Соединёнными Штатами и Европой с целью закончить холодную войну и достичь мира. И если бы мы в конце 1980-х приняли это базовое предложение, выдвинутое президентом Горбачёвым, то это была бы возможность для реального мира и реального сотрудничества. Мы бы никогда не дошли до конфликта на Украине.

Президент Горбачёв в одностороннем порядке распустил советский военный альянс — Организацию Варшавского договора. И в тот момент канцлер Германии Гельмут Коль увидел возможность для быстрого воссоединения Германии.

Чтобы добиться этого, немецкое правительство и Соединённые Штаты обратились к Горбачёву, заявив: «Вы ведь распускаете Организацию Варшавского договора. Германия может воссоединиться. Мы не станем этим пользоваться и, выражаясь конкретно, не продвинем НАТО на восток ни на дюйм».   

И Горбачёв тогда сказал, что это важно. В 1990-м США, Германия и генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер — отмечу, что он повторил это в июне 1990 года, — неоднократно говорили Горбачёву, что НАТО не будет расширяться. И это, по-моему, отправная точка данного конфликта, поскольку США нарушили своё слово практически сразу.

Когда Советский Союз прекратил своё существование, руководство Соединённых Штатов решило, что США — безоговорочная и неоспоримая сверхдержава и мы можем делать всё что угодно, даже несмотря на то, что Россия — это страна — преемник Советского Союза, а технически можно сказать, что это страна-продолжение, ведь соглашения и прочие обязательства по контролю за вооружениями и тому подобным продолжали действовать. Однако США решили, что мы будем расширять НАТО: мы победили, а они проиграли — НАТО теперь будет расширяться на восток.

А в 1990-х окончательно было принято решение, что НАТО будет расширяться не только в Центральную и Восточную Европу, но и на территорию бывшего Советского Союза, в страны Прибалтики, а затем на Украину и в Грузию. И в этом как раз и кроется корень этого конфликта. Это стало торжеством победы Запада, а не соглашением между Западом и бывшими советскими республиками, чем всё это и должно было стать, послужив тем самым основой для долгосрочного мира.

Дата публикации 29 декабря 2023 года.

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источник
Dialogue works Бразилия Южная Америка
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