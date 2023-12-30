Шведские политики не имеют собственного мнения. В действительности они в пугающей степени являются «марионетками», которыми управляют иностранные и частные интересы. Не в последнюю очередь это показывает заявка скандинавского королевства на вступление в НАТО, объясняет аналитик Магнус Стенлунд в передаче портала SwebbTV. По мнению эксперта, на всём Западе наблюдается тревожная тенденция «приватизации» процесса принятия решений.

Шведские политики не имеют собственного мнения. В действительности они в пугающей степени являются «марионетками», которыми управляют иностранные и частные интересы. Не в последнюю очередь это показывает заявка скандинавского королевства на вступление в НАТО, объясняет аналитик Магнус Стенлунд в передаче портала SwebbTV. По мнению Стенлунда, наблюдается тревожная тенденция «приватизации» процесса принятия решений.

Швеция приходит в упадок, и дело не только в возросшей насильственной преступности и проблемах в экономике. Дело в том, что политики не руководствуются интересами шведского народа. Верховенство закона ослабевает, а ситуация со свободой выражения мнений становится всё хуже.

«Наши политики — это марионетки до ужасающей степени», — заявил Стенлунд в эфире SwebbTV. По его словам, наиболее ясно это стало проявляться в ходе дискуссии о вступлении североевропейской страны в НАТО. Однако ситуация обострилась, поскольку несмотря на формальную смену правящих кругов, решения принимаются в точности такие же, как и при прежнем правительстве.

«Большинству людей, особенно следившим за SwebbTV, очевидно, насколько мало у этих политиков права голоса. Это становится почти пародией, когда они постоянно обращают внимание на последние заявления США. «Теперь мы собираемся вступить в НАТО», хотя за месяц до этого они же и говорили, что этого не произойдёт», — пояснил обозреватель.

И распад происходит не только в Швеции, но и на остальном Западе, не в последнюю очередь в США. По мнению аналитика Стига Берглунда, американцы утрачивают свою позицию, что тоже невыгодно для шведов, поскольку всё это происходит через полноту власти и высокомерие США, которые хотят отобрать у России $300 млрд и так далее. Соединённые Штаты всё чаще ввязываются в конфликтные ситуации из-за отсутствия у ответственных лиц в Вашингтоне понимания происходящих в мире событий.

Реальными кукловодами западных политиков являются международные организации и компании. Таким образом, по мнению Магнуса Стенлунда, произошла «отвратительная приватизация принятия решений». «Это вызывает беспокойство во многих отношениях», — заявляет аналитик, потому что отсутствуют «апелляционный процесс» и возможность шведам защитить самих себя. «Компании принимают решения, которые в противном случае за нас приняли бы органы власти и другие юридические лица», — резюмирует SwebbTV словами эксперта.