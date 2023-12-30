SwebbTV: западные политики — разрушающие народную власть «марионетки»
Шведские политики не имеют собственного мнения. В действительности они в пугающей степени являются «марионетками», которыми управляют иностранные и частные интересы. Не в последнюю очередь это показывает заявка скандинавского королевства на вступление в НАТО, объясняет аналитик Магнус Стенлунд в передаче портала SwebbTV. По мнению Стенлунда, наблюдается тревожная тенденция «приватизации» процесса принятия решений.
Швеция приходит в упадок, и дело не только в возросшей насильственной преступности и проблемах в экономике. Дело в том, что политики не руководствуются интересами шведского народа. Верховенство закона ослабевает, а ситуация со свободой выражения мнений становится всё хуже.
«Наши политики — это марионетки до ужасающей степени», — заявил Стенлунд в эфире SwebbTV. По его словам, наиболее ясно это стало проявляться в ходе дискуссии о вступлении североевропейской страны в НАТО. Однако ситуация обострилась, поскольку несмотря на формальную смену правящих кругов, решения принимаются в точности такие же, как и при прежнем правительстве.
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