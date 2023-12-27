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Politico: вступление Швеции в НАТО прошло одобрение комитетом парламента Турции

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Хотя президент Турции Эрдоган противился давать согласие на вступление Швеции в НАТО, комитет по иностранным делам турецкого парламента дал своё добро на это присоединение, сообщает Politico. Теперь остаётся дождаться лишь того же решения пленарного заседания парламента Турции.
Politico: вступление Швеции в НАТО прошло одобрение комитетом парламента Турции
AP

 

Комитет по иностранным делам турецкого парламента дал добро на вступление Швеции в НАТО, сообщает Politico. Издание отмечает, что это приближает Швецию на шаг ближе к вступлению в западный военный альянс.
 
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на год отложил принятие решения по заявке Швеции из-за разногласий по курдским активистам, которых Анкара считает террористами. Эрдоган также связал признание присоединения Швеции с продажей Турции американских истребителей F-16, которые сейчас должен одобрить конгресс.
 
Теперь, чтобы Швеция считалась полноправным членом НАТО, остаётся дождаться лишь заседания Генеральной ассамблеи турецкого парламента, но дата голосования ещё не назначена. К тому же из несогласных остаётся Венгрия, которая ещё не начала процесс ратификации соглашения.

 

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источник
Politico США Северная Америка
теги
НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
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