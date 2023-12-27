Politico: вступление Швеции в НАТО прошло одобрение комитетом парламента Турции

10:26
Синоптик Вильфанд предупредил о росте атмосферного давления в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
10:25
Фонд Музея Москвы получит клад серебряных монет XVIII века
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что 28 серебряных монет в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, обнаруженных в 2022 году во время поисков в районе Китай-города, передадут в фонд Музея Москвы.
10:23
Ракету «Союз-2.1в» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Ракету «Союз-2.1в» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области, информирует Министерство обороны России.
10:22
В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян уехал в Россию
Пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала о состоянии российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
10:16
«Известия»: в Абхазии прошла акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде
В Абхазии оппозиция провела акцию протеста в связи с решением о передаче России госдачи в Пицунде.
10:16
Землетрясение интенсивностью до 4 баллов произошло на севере Иркутской области
На севере Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов.
10:11
В Екатеринбурге мужчина попытался ограбить банк
Мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
10:09
Тренер «Зенита»: мама Малкома сказала мне, что игрок сильно скучает по Петербургу
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о встрече с мамой экс-нападающего команды Малкома, ныне выступающего за «Аль-Хиляль».
10:05
В Москве построили ещё 35 домов по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.
10:05
В Челябинской области рассказали о ходе работ по очистке трасс от снега
В Министерстве дорожного транспорта Челябинской области прокомментировали работы по очистке трасс от снега после снежной бури.
09:58
Суд в Москве признал скандальную вечеринку Ивлеевой пропагандой ЛГБТ
Лефортовский районный суд города Москвы счёл, что скандальная вечеринка актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду ЛГБТ*. Об этом свидетельствует решение суда по делу рэпера Николая Васильева.
09:53
Эмери назвал Дзюбу хорошим и квалифицированным футболистом
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал, как нынешний наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери отзывался о российском нападающем Артёме Дзюбе.
09:49
Главу предприятия по производству вакцин от COVID арестовали за взятку
Замоскворецкий суд Москвы арестовал и. о. главы ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Евгения Маковского по делу о взятке.
09:44
Объекты инфраструктуры и предприятия повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне
Повреждения объектов инфраструктуры, а также предприятий выявлены в подконтрольном Украине Херсоне, где в ночь на 27 декабря прогремели взрывы. С заявлением выступил назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин.
09:41
ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд
Поставки вооружений на рекордные €11,7 млрд одобрили в 2023 году власти Германии. Информацию об этом приводит немецкое информагентство DPA.
09:35
Головин признался, что скучает по пельменям в Монако
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, по чему скучает вдали от дома.
09:33
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи «Пицунда»
Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче российской стороне госдачи «Пицунда».
09:22
В результате шторма в Австралии погибли не менее девяти человек
Обрушившийся на Австралию мощный шторм унёс жизни как минимум девяти человек. Информацию об этом предоставил местный новостной портал 9News.
09:21
Конькобежка Алдошкина завоевала четвёртое золото на чемпионате России в Иркутске
Екатерина Алдошкина одержала победу на дистанции 5 тыс. м на чемпионате России по конькобежному спорту в Иркутске.
09:17
Зоолог Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике
Американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать претензии на расширение континентального шельфа в Арктике.
09:12
В Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и самосвала
Один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области.
09:08
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» сообщил о назначении на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
09:02
«Рёнхап»: скончался актёр из сериала «Паразиты» Ли Сон-гюн
Южнокорейский актёр Ли Сон-гюн, наиболее известный по ролям в фильмах «Паразиты» и «Трудный день», скончался на 49-м году жизни в Сеуле. Трагическую новость о его смерти сообщило агентство «Рёнхап».
08:55
Убившего сожительницу жителя Владимира приговорили к 11,5 года колонии
Суд во Владимире вынес обвинительный приговор по делу ранее судимого 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в расправе над сожительницей.
08:50
Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и IIHF
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался об отношениях с Международной федерацией хоккея (IIHF).
08:45
Новак: за два года доля Индии в экспорте энергоресурсов достигла 40%
Россия раньше практически не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года их доля в экспорте выросла до 40%.
08:38
Президент Кубы Диас-Канель обвинил Израиль в терроризме из-за операции в Газе
Террористические действия Израиля в секторе Газа являются унижением для всего человечества. Такое мнение высказал президент Кубы Мигель Диас-Канель.
08:37
Стормовски: «Интернасьонал» арендует Ренана у «Зенита» с опцией выкупа
Защитник «Зенита» Роберт Ренан на правах аренды может перейти в бразильский «Интернасьонал».
08:32
Чемезов: гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне СВО
Российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
08:24
На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию ВС России
Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор женщине за дискредитацию ВС России.
08:22
«Детройт» установил антирекорд НБА по числу поражений подряд
«Детройт Пистонс» на своей площадке потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:15
Посол Нофаль: Палестина хочет провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС
Разногласия с движением ХАМАС не препятствуют стремлению Палестины объединиться и провести законодательные и президентские выборы. Об этом сообщил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.
08:09
Фигурист Дикиджи признался, что планирует выступать до 24 лет
Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру фигуриста.
08:09
Чемезов рассказал, что идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»
Ведутся работы по повышению огневой мощи российского танка Т-14 «Армата», сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
07:58
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
МТС убрала блогера Анастасию Ивлееву из амбассадоров компании.
07:53
Посол Любинский: без участия Москвы обсуждать транзит газа в Европу бессмысленно
Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости, что без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.
07:49
Marca: Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты
Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере.
07:44
Ивлеева попросила у общественности второй шанс после скандальной вечеринки
Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку в московском клубе, попросила у общественности «второй шанс».
07:36
Конур: Салах подпишет новый контракт с «Ливерпулем» до 2027 года
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продлить контракт с английским клубом.
07:30
Президент Аргентины проведёт референдум, если парламент отвергнет его реформы
Президент Аргентины Хавьер Милей вынесет на суд граждан свои радикальные реформы, если парламент проголосует против них.
07:22
The Guardian: Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»
Миллиардер Джим Рэтклифф после приобретения акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует провести серьёзные изменения в клубе.
07:19
Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 11 регионов страны ожидает аномально холодное завершение 2023 года.
07:12
Минобороны: над Белгородской и Ростовской областями сбито два БПЛА
Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над Белгородской и Ростовской областями.
07:10
Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».
06:56
Новак: Россия в этом году поставит в Европу не более 4—5% своей нефти
В этом году Россия поставит в Европу не более 4—5% своей нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
06:52
В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек
Молодой человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, он госпитализирован.
06:37
La Nación: в Аргентине выпустят новые купюры из-за высокой инфляции
В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом 20 тыс. и 50 тыс. песо, сообщил президент страны Хавьер Милей.
06:27
Посол Любинский: участие Австрии в системе ПВО Sky Shield сближает её с НАТО
Участие Австрии в европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shield — это шаг для сближения с НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
06:22
Минобороны: в Сирии уничтожены склады обстрелявших военных боевиков
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил в ходе брифинга, что ВКС России уничтожили в Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск.
06:11
Группировка «Запад» отразила несколько контратак ВСУ на Купянском участке
Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС России отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.