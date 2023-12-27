Politico: вступление Швеции в НАТО прошло одобрение комитетом парламента Турции

Хотя президент Турции Эрдоган противился давать согласие на вступление Швеции в НАТО, комитет по иностранным делам турецкого парламента дал своё добро на это присоединение, сообщает Politico. Теперь остаётся дождаться лишь того же решения пленарного заседания парламента Турции.

Комитет по иностранным делам турецкого парламента дал добро на вступление Швеции в НАТО, сообщает Politico. Издание отмечает, что это приближает Швецию на шаг ближе к вступлению в западный военный альянс.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на год отложил принятие решения по заявке Швеции из-за разногласий по курдским активистам, которых Анкара считает террористами. Эрдоган также связал признание присоединения Швеции с продажей Турции американских истребителей F-16, которые сейчас должен одобрить конгресс.

Теперь, чтобы Швеция считалась полноправным членом НАТО, остаётся дождаться лишь заседания Генеральной ассамблеи турецкого парламента, но дата голосования ещё не назначена. К тому же из несогласных остаётся Венгрия, которая ещё не начала процесс ратификации соглашения.