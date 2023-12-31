Французский полковник: атакой на Белгород Украина запустила опасную спираль

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ стал беспрецедентной по числу жертв атакой Киева на российскую территорию, заметил в интервью LCI французский полковник и военный эксперт Мишель Гойя. Хотя гибель мирных жителей может быть непреднамеренной, Украина запустила опасную спираль ответных мер, предупреждает эксперт. По его убеждению, удары такого рода не приносят конкретных результатов с точки зрения развития конфликта. А только удовлетворяют потребность в мести.

МИШЕЛЬ ГОЙЯ, полковник, военный консультант LCI: Что здесь ново, так это, вероятно, масштаб этой воздушной атаки со стороны украинцев и, в частости, число жертв среди мирного населения — это совершенно беспрецедентно.

ВЕДУЩИЙ: 14 погибших, 108 раненых* на данный момент. Эти цифры могут ещё измениться в большую сторону. Таким образом, мы видим, что снова возникают дебаты прошлых лет, времён Второй мировой войны: страдают мирные жители, вольно или невольно, но это так.

МИШЕЛЬ ГОЙЯ: Да. На самом деле, мы не знаем в точности, что стало причиной гибели людей. Может, это была работа ПВО. Знаете, после такой атаке в воздухе остаётся большое число обломков ракет, они взрываются. Потом ракеты могут быть неисправными, они падают… Возможно, что это случайность, точно такая же, как большинство жертв на Украине после ударов, которые не были направлены напрямую против них.

Тем не менее, 14 человек погибли. И для Украины чрезвычайно опасно— если мы вспомнили о Второй мировой войне — запускать эту, своего рода, спираль: действие — реакция —ответные меры. Это не даёт больших конкретных результатов, а только удовлетворяет потребность в мести с одной или другой стороны.

Дата выхода в эфир: 30 декабря 2023 года.

*Цифры на момент выхода программы в эфир — прим. ИноТВ