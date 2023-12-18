Украина продолжает наносить удары по Донецку — ВСУ обстреливают жилые районы в центре Донецка, а затем, когда на место прибывают экстренные службы, Украина наносит повторный удар в то же место. Журналист Redacted показал обстановку с места событий, заявив, что западные СМИ такое не освещают. Обстрел мирных жителей противоречит Женевской конвенции — в особенности обстрел тех, кто оказывает первую помощь.

Российский город Донецк*, находящийся в бывшей Восточной Украине, вновь подвергся мощному обстрелу со стороны украинских войск. Обстрел направлен на гражданскую инфраструктуру и жилые дома. За последние несколько часов был нанесён удар по зданию в самом сердце города. Это транспортный центр, который управляет светофорами и обеспечивает мирным жителям дорожное движение, так что, по всей видимости, это очень ценное для России место. Но удар был нанесён по мирным жителям. Погибло несколько гражданских. И Украина занимается этим с 2014 года. Журналист Патрик Ланкастер посетил больницу в Донецке. Он снова оказался на передовой: поговорил с врачами и пострадавшими и подготовил этот специальный репортаж для Redacted.

ПАТРИК ЛАНКАСТЕР, журналист: Добрый день, Redacted. Я Патрик Ланкастер, и сегодня мы снова находимся в центре Донецка. Некоторое время я не освещал ситуацию здесь, но мы вернулись, потому что, к сожалению, в последние недели украинские войска значительно активизировали атаки на Донецк и особенно на гражданские районы как в центре, так и по всему городу.

Многие мирные жители убиты и ранены. Среди них обычные гражданские, дети, пожарные, журналисты. За последнее время несколько журналистов были ранены в результате атак здесь, в Донецке, а также по всему Донбассу и за его пределами. Ещё несколько, к сожалению, убиты.

Прямо сейчас за моей спиной вы видите главную травматологическую больницу Донецка. Мы здесь для того, чтобы выяснить, как обстоят дела у тех, можно сказать, «счастливчиков» — гражданских лиц, которые не погибли в результате обстрела украинскими войсками, а были только ранены. Мы посмотрим, как у них дела, сколько из них по-прежнему ранено, поговорим с главными врачами здесь, на месте, и узнаем всю реальную информацию.

В западных СМИ вы эту информацию не увидите, зато увидите здесь. Они не покажут вам, что на самом деле происходит здесь, в Донецке. Но это сделаем мы. Поэтому сейчас мы отправимся в больницу и покажем вам реальную обстановку. Это специальный репортаж для Redacted.

Похоже, что тактика ВСУ заключается в том, что они обстреливают гражданские районы здесь, в Донецке, а затем, после прибытия служб экстренного реагирования, минут через 15, полчаса или час, Украина открывает огонь по тому же месту и атакует цель — те самые службы экстренного реагирования. Звуки обстрелов, кстати, слышны даже сейчас.

В результате таких двойных обстрелов были ранены как минимум три журналиста, погиб один несовершеннолетний. А нападение на сотрудников служб экстренного реагирования — это уже военное преступление. Прямо сейчас мы слышим, как удары усиливаются… Да, к сожалению, похоже, обстрелы начинают набирать обороты. Последние дни, однако, было тихо из-за погодных условий.

Обстрел мирных жителей противоречит Женевской конвенции, и в особенности обстрел тех, кто оказывает первую помощь. Из-за подобных двойных обстрелов погибли пожарные, ранены журналисты, убиты мирные жители, дети. Так больше не может продолжаться.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).