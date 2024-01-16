New York Times: победа Трампа в Айове — первый большой шаг к реваншу с Байденом

10:29
Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд в Петербурге, планируется её допрос
Дарью Трепову*, обвиняемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), доставили в Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.
10:25
В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана
Обстрел иранскими силами Иракского Курдистана — автономного региона в составе Ирака — является агрессией против суверенитета и безопасности. Об этом заявили в иракском МИД.
10:22
Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в Айове
Бывший американский лидер Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.
10:21
Футболист «Локомотива» Фассон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.
10:10
Bloomberg: США потребуют от Зеленского в Давосе, чтобы Киев перешёл к обороне
Американская администрация хочет, чтобы украинские войска сменили стратегию в конфликте с Россией с попытки наступления на оборону.
10:03
Блинкова победила Букшу и пробилась во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над испанкой Кристиной Букшей в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
09:59
В Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море
Идея размещения нейтрального флота в Чёрном море, о которой говорится в докладе Всемирного экономического форума, является банальной чушью. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
09:53
Губернатор: предварительно, 35 квартир повреждено после атаки БПЛА в Воронеже
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.
09:46
Дасаев заявил, что ему неинтересно мнение Гинера о превосходстве Акинфеева
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова президента столичного ЦСКА Евгения Гинера о том, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев превосходит его и экс-вратаря московского «Динамо» Льва Яшина.
09:41
Путин установил в России звание «Заслуженный работник местного самоуправления»
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране устанавливается почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
09:32
В одной из квартир в Воронеже после атаки БПЛА выбило остекление и дверь
В одной из квартир в доме в Воронеже в результате попадания фрагментов украинского беспилотника выбило остекление и дверь.
09:31
Бетербиев заявил, что Бивол врёт о подписании контракта на бой с ним
Российский боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему раскритиковал соотечественника за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.
09:30
Второй порт Европы не исключил сбоев в работе из-за ситуации в Красном море
Во втором по грузоперевозкам порту Европы в Антверпене допустили задержки судов и сбои работы терминалов из-за обострения ситуации в Красном море.
09:23
Кожевников призвал сменить судейский корпус в КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал работу арбитров в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.
09:14
Депутат Рады Цымбалюк выступил за мобилизацию части украинских парламентариев
Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента.
09:11
Полянский назначен главным тренером сборной России по триатлону
Федерации триатлона России (ФТР) объявила о назначении Дмитрия Полянского наставником национальной команды.
09:10
Посольство рассказало об угрозе выдворения из Латвии 72-летней россиянки
Гражданке России и инвалиду по зрению грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку. Об этом сообщили в российском посольстве в Риге.
08:59
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
В северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
08:46
Касаткина назвала матч Джоковича с Прижмичем лучшим на старте Australian Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина выбрала лучший матч первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
08:43
В ДНР морпех ВСУ осуждён на 25 лет колонии за убийство мирного жителя
Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивана Олия к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
08:33
Бывшая жена Тимощука считает, что он остаётся в России из-за высокой зарплаты
Бывшая супруга тренера санкт-петербургского «Зенита» и экс-игрока сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила, почему тот не уезжает из России.
08:30
Сенатор Климов: нейтральный флот в Чёрном море противоречит договору по Босфору
Размещение в Чёрном море флота государств, не принадлежащих к странам региона, является нарушением договора об использовании Босфорского пролива. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
08:21
Касаткина — единственная сеяная россиянка, вышедшая во второй круг AO
Теннисистка Дарья Касаткина стала единственной сеяной россиянкой, которая победила на старте Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
08:12
Сенатор Цеков: в нейтральный флот в Чёрном море вряд ли могло бы войти много стран
Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что в случае создания нейтрального военного флота для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, в него вряд ли войдёт много стран.
08:10
Свёнтек обыграла Кенин и прошла во второй круг Australian Open
Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу над американкой Софьей Кенин в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
08:03
Тюменские снайперы в зоне СВО получили от региона оптические прицелы
Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам подразделения «Тайга» на передовую.
07:58
Марочко: ВСУ увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на Купянском участке.
07:49
Сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе
Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о будущем своего сына игрока португальского «Лейшойнша» Даниила Аленичева.
07:41
O Globo: самолёт упал на трассу в Чили
В Чили самолёт для тушения лесных пожаров задел опору линии электропередачи, перевернулся в воздухе и упал на трассу.
07:37
Роналдо признался, что разговаривал с Мбаппе на испанском языке
Бывший форвард «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Роналдо высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» и команды Франции Килиана Мбаппе в испанский клуб.
07:36
«СТРАНА.ua»: летящий к Земле аппарат Peregrine несёт на борту флаг Украины
Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несёт на борту флаг Украины.
07:28
Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выступил с заявлением о начале прохождения программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:23
Bloomberg: бизнесмен Рамасвами объявит о выходе из президентской гонки в США
Бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что выйдет из президентской гонки в США и поддержит бывшего американского лидера Дональда Трампа.
07:19
Алаев считает, что «Зенит» осознал ошибку, удалив видео с жестом Медведева
Президент Российской премьер-лиги (РПЦ) Александр Алаев отреагировал на жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес московского «Спартака».
07:13
Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя поставок по Красному морю
Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.
07:06
Сафиуллин вылетел с Australian Open, ведя 2:0 по сетам
Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от нидерландца Таллона Грикспора в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
06:56
Силы ПВО нейтрализовали 12 БПЛА в Воронежской и Белгородской областях
Силы ПВО в ночь на 16 января уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА в Воронежской области, ещё четыре было перехвачено в Белгородской области.
06:46
Ассист Замулы помог «Филадельфии» выиграть у «Сент-Луиса» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:38
«Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию
«Ангарского маньяка» Попкова, приговорённого к пожизненному заключению за 83 убийства, этапировали в колонию особого режима в Мордовии.
06:34
Касаткина победила американку Стирнс и пробилась во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Питон Стирнс в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
06:27
Мэр Кстенин: воронежцам компенсируют ущерб, нанесённый БПЛА движимому имуществу
Ущерб, нанесённый движимому имуществу из-за атаки украинских беспилотников, компенсируют жителям Воронежа.
06:23
Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:20
Трамп заявил, что горд предварительными итогами выборов республиканцев в Айове
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования на фракционных собраниях республиканцев в Айове.
06:19
NYT: Трамп побеждает на праймериз в Айове по подсчётам 53% голосов
Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова по подсчётам 53% голосов.
06:12
Две голевые передачи Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Нэшвилл» в НХЛ
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:07
«Рустехдрон»: ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»
Российские силы на ряде направлений в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».
06:01
Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
05:57
Стая бродячих собак загрызла мужчину в Хабаровске
Стая бродячих собак загрызла мужчину в Хабаровске.
05:47
Бойцы группировки «Запад» взяли в плен солдат ВСУ под Купянском
Бойцы группировки «Запад» взяли в плен украинских солдат во время штурма позиций на Купянском направлении.
05:42
TRT Haber: девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Девять человек погибли, ещё 28 ранены в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции.