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New York Times: победа Трампа в Айове — первый большой шаг к реваншу с Байденом

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Дональд Трамп одержал уверенную победу на внутрипартийном голосовании республиканцев в штате Айова, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, этот успех ознаменовал возрождение, казалось бы, разрушенной политической карьеры бывшего президента США и стал первым большим шагом к его реваншу с Джо Байденом.
New York Times: победа Трампа в Айове — первый большой шаг к реваншу с Байденом
AP
Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на внутрипартийном голосовании Республиканской партии в штате Айова, сделав таким образом первый большой шаг к реваншу с нынешним американским лидером Джо Байденом, сообщает The New York Times.

И этот реванш, как отмечается в статье, возможно, будет проходить не только в рамках президентской гонки, но и в зале суда.

Независимо от того, что произойдёт дальше, успех Трампа в Айове представляет собой знаменательное возрождение его политической карьеры, которая, казалось, была разрушена.

Местных избирателей, как пишет издание, не отпугнули ни сильные морозы, ни растущая юридическая угроза для бывшего главы Белого дома. Они приняли его «видение мстительного перелома», говорится в статье.

Между тем нынешняя уверенная победа Трампа стала неудачей для двух его основных оппонентов — губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли, которые потратили кучу денег и времени на борьбу как друг с другом, так и со своим главным противником.
 
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источник
New York Times США Северная Америка
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