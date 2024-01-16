New York Times: победа Трампа в Айове — первый большой шаг к реваншу с Байденом

10:29 Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд в Петербурге, планируется её допрос Дарью Трепову*, обвиняемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), доставили в Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге.

10:25 В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана Обстрел иранскими силами Иракского Курдистана — автономного региона в составе Ирака — является агрессией против суверенитета и безопасности. Об этом заявили в иракском МИД.

10:22 Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в Айове Бывший американский лидер Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.

10:21 Футболист «Локомотива» Фассон вызван в олимпийскую сборную Бразилии Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии по футболу.

10:10 Bloomberg: США потребуют от Зеленского в Давосе, чтобы Киев перешёл к обороне Американская администрация хочет, чтобы украинские войска сменили стратегию в конфликте с Россией с попытки наступления на оборону.

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09:59 В Крыму назвали чушью слова о размещении нейтрального флота в Чёрном море Идея размещения нейтрального флота в Чёрном море, о которой говорится в докладе Всемирного экономического форума, является банальной чушью. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

09:53 Губернатор: предварительно, 35 квартир повреждено после атаки БПЛА в Воронеже Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, 35 квартир в трёх многоэтажных домах Воронежа получили повреждения после атаки украинских беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны.

09:46 Дасаев заявил, что ему неинтересно мнение Гинера о превосходстве Акинфеева Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова президента столичного ЦСКА Евгения Гинера о том, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев превосходит его и экс-вратаря московского «Динамо» Льва Яшина.

09:41 Путин установил в России звание «Заслуженный работник местного самоуправления» Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране устанавливается почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

09:32 В одной из квартир в Воронеже после атаки БПЛА выбило остекление и дверь В одной из квартир в доме в Воронеже в результате попадания фрагментов украинского беспилотника выбило остекление и дверь.

09:31 Бетербиев заявил, что Бивол врёт о подписании контракта на бой с ним Российский боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему раскритиковал соотечественника за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.

09:30 Второй порт Европы не исключил сбоев в работе из-за ситуации в Красном море Во втором по грузоперевозкам порту Европы в Антверпене допустили задержки судов и сбои работы терминалов из-за обострения ситуации в Красном море.

09:23 Кожевников призвал сменить судейский корпус в КХЛ Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал работу арбитров в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24.

09:14 Депутат Рады Цымбалюк выступил за мобилизацию части украинских парламентариев Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что необходимо мобилизовать около четверти членов украинского парламента.

09:11 Полянский назначен главным тренером сборной России по триатлону Федерации триатлона России (ФТР) объявила о назначении Дмитрия Полянского наставником национальной команды.

09:10 Посольство рассказало об угрозе выдворения из Латвии 72-летней россиянки Гражданке России и инвалиду по зрению грозит депортация из Латвии из-за несданного экзамена по латышскому языку. Об этом сообщили в российском посольстве в Риге.

08:59 Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля В северных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

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08:33 Бывшая жена Тимощука считает, что он остаётся в России из-за высокой зарплаты Бывшая супруга тренера санкт-петербургского «Зенита» и экс-игрока сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая объяснила, почему тот не уезжает из России.

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08:21 Касаткина — единственная сеяная россиянка, вышедшая во второй круг AO Теннисистка Дарья Касаткина стала единственной сеяной россиянкой, которая победила на старте Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

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07:58 Марочко: ВСУ увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска увеличили количество используемой западной бронетехники на Купянском участке.

07:49 Сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о будущем своего сына игрока португальского «Лейшойнша» Даниила Аленичева.

07:41 O Globo: самолёт упал на трассу в Чили В Чили самолёт для тушения лесных пожаров задел опору линии электропередачи, перевернулся в воздухе и упал на трассу.

07:37 Роналдо признался, что разговаривал с Мбаппе на испанском языке Бывший форвард «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Роналдо высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» и команды Франции Килиана Мбаппе в испанский клуб.

07:36 «СТРАНА.ua»: летящий к Земле аппарат Peregrine несёт на борту флаг Украины Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несёт на борту флаг Украины.

07:28 Ничушкин выступил с заявлением о начале курса помощи игрокам НХЛ Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин выступил с заявлением о начале прохождения программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:23 Bloomberg: бизнесмен Рамасвами объявит о выходе из президентской гонки в США Бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что выйдет из президентской гонки в США и поддержит бывшего американского лидера Дональда Трампа.

07:19 Алаев считает, что «Зенит» осознал ошибку, удалив видео с жестом Медведева Президент Российской премьер-лиги (РПЦ) Александр Алаев отреагировал на жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева в адрес московского «Спартака».

07:13 Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя поставок по Красному морю Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.

07:06 Сафиуллин вылетел с Australian Open, ведя 2:0 по сетам Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от нидерландца Таллона Грикспора в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

06:56 Силы ПВО нейтрализовали 12 БПЛА в Воронежской и Белгородской областях Силы ПВО в ночь на 16 января уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА в Воронежской области, ещё четыре было перехвачено в Белгородской области.

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06:38 «Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию «Ангарского маньяка» Попкова, приговорённого к пожизненному заключению за 83 убийства, этапировали в колонию особого режима в Мордовии.

06:34 Касаткина победила американку Стирнс и пробилась во второй круг Australian Open Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Питон Стирнс в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

06:27 Мэр Кстенин: воронежцам компенсируют ущерб, нанесённый БПЛА движимому имуществу Ущерб, нанесённый движимому имуществу из-за атаки украинских беспилотников, компенсируют жителям Воронежа.

06:23 Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

06:20 Трамп заявил, что горд предварительными итогами выборов республиканцев в Айове Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что горд предварительными результатами голосования на фракционных собраниях республиканцев в Айове.

06:19 NYT: Трамп побеждает на праймериз в Айове по подсчётам 53% голосов Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова по подсчётам 53% голосов.

06:12 Две голевые передачи Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Нэшвилл» в НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

06:07 «Рустехдрон»: ВС России начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно» Российские силы на ряде направлений в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».

06:01 Два ассиста Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

05:57 Стая бродячих собак загрызла мужчину в Хабаровске Стая бродячих собак загрызла мужчину в Хабаровске.

05:47 Бойцы группировки «Запад» взяли в плен солдат ВСУ под Купянском Бойцы группировки «Запад» взяли в плен украинских солдат во время штурма позиций на Купянском направлении.