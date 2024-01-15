Bloomberg: над Давосом нависла тень Трампа

Хотя Дональда Трампа не ждут на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он стал главной темой для разговора его участников, сообщает Bloomberg. Финансисты, политики и главы компаний обеспокоены его безоговорочным лидерством среди республиканцев и видят в возможном переизбрании бывшего президента явную угрозу.

Дональд Трамп находится в тысячах километрах от швейцарского Давоса, однако ещё до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ) все собравшиеся обсуждают его потенциальное возвращение в Белый дом, пишет Bloomberg. В понедельник на митинге в Айове при минусовых температурах бывший глава государства упрочил свой статус безусловного лидера среди других республиканских кандидатов на президентских выборах.

Последний раз Трампа видели в Давосе в 2020 году: тогда он эффектно прилетел с целой эскадрильей вертолётов. На предстоящем форуме он вряд ли появится, однако остаётся популярной темой для разговоров среди участников. Вице-председатель инвестиционной компании BlackRock Филипп Гильденбранд считает, что с точки зрения глобалистов и европейцев возможная победа Трампа вызывает «серьёзную озабоченность». Он согласен с оценкой президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая видит в ещё одном сроке экс-президента явную угрозу.

Со своей стороны бывший вице-президент США Альберт Гор не согласен, что даже номинация Дональда Трампа кандидатом от республиканцев «предрешена». Он напоминает, что в президентской гонке всегда есть место сюрпризам, и советует не преувеличивать значение предварительных выборов в Айове.