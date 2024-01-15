Bloomberg: над Давосом нависла тень Трампа

00:07
Нью-Йорк ввёл комендантский час для мигрантов из-за жалоб на попрошайничество
Власти Нью-Йорка вводят комендантский час в четырёх центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество.
00:03
Число жертв взрыва в Баку возросло до шести человек
Число погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку выросло до шести.
00:01
В Госдуме предложили ограничить право иностранцев торговать алкоголем и табаком
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией для иностранных граждан. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
23:57
Шайбы Воронкова, Чинахова и Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Ванкувером»
«Коламбус Блю Джекетс» победили «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:57
Через несколько недель в Верховную раду снова внесут проект о мобилизации
Правительство Украины собирается в течение нескольких недель подать в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации, сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова.
23:55
Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
23:51
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Херсоне
В Херсоне слышны взрывы, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
23:50
Экс-советник Кучмы Соскин: приезд Зеленского в Швейцарию породит конфликт
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что визит Владимира Зеленского в Швейцарию обернётся международным конфликтом.
23:48
«Известия»: Росавиация попросила перевозчиков не летать в Египет на 27 самолётах
Росавиация направила в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» телеграммы с просьбами не использовать 27 самолётов для перелётов в Египет.
23:41
Мадруга получил приз ФИФА имени Пушкаша за лучший гол
Полузащитник «Ботафого» Гильермо Мадруга получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) имени Пушкаша, который вручается за самый красивый забитый мяч года.
23:41
Суд продлил арест диверсантов ВСУ, готовивших резонансные теракты в России
Лефортовский суд Москвы постановил продлить срок ареста четырём членам украинской диверсионно-разведывательной группы, которые готовили резонансные теракты на военных и энергетических объектах в Брянской области в августе.
23:37
Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:33
ЦПВС: террористы четырежды обстреляли войска Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо
Террористы за сутки четыре раза обстреляли позиции правительственных войск в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
23:24
В правительстве поддержали проект о конфискации имущества за фейки об армии
Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о допущении в УК России возможности конфискации имущества за фейки о российской армии.
23:17
Эдерсон признан лучшим вратарём года по версии ФИФА
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес признан лучшим голкипером в футболе по версии ФИФА.
23:16
Myśl Polska: Россия уничтожит колонны бронетехники ВСУ при помощи бомб «Дрель»
Бомба «Дрель» российского производства станет эффективным инструментом по уничтожению бронетехники украинских войск. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
23:16
Провокационная реклама RT в Индии расстроила журналистов The Telegraph
Провокационная реклама RT в Индии расстроила журналистов британской газеты The Telegraph.
23:07
Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход России активы «Рольфа»
Суд в Санкт-Петербурге принял к производству иск Генпрокуратуры к автомобильному дилеру «Рольф» об обращении активов компании в доход государства.
23:04
Кулеба заявил, что КНР может сыграть роль в восстановлении мира на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай мог бы сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.
23:01
В России началась кампания по наружной рекламе в поддержку самовыдвижения Путина
В ряде городов России началась кампания по наружной рекламе кандидата на должность президента России Владимира Путина со слоганом «Россия. Путин. 2024».
23:00
Вигман стала лучшим тренером в женском футболе по версии ФИФА
Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман стала лучшим наставником года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) в женском футболе.
22:58
Украинский депутат сообщил, что Рада осталась без отопления
В Верховной Раде отсутствует отопление, его не будет в парламенте ближайшие дни.
22:53
Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий
Четверо украинских диверсантов, которые сдались в плен в Брянской области в конце августа, доставлены в Москву для проведения следственных действий.
22:52
ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года
Стала известна символическая сборная 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
22:46
ТАСС: правительство России не рассматривает возможность запрета экспорта бензина
Правительство России в настоящий момент не рассматривает возможность запрета экспорта бензина.
22:44
Гвардиола признан лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
22:35
RT показал кадры уничтожения украинского ЗРК на Южно-Донецком направлении
RT показал кадры с Южно-Донецкого направления, где ВС России уничтожили украинский ЗРК «Стрела-10».
22:32
Иордания разгромила Малайзию в Кубке Азии по футболу
Сборная Иордании нанесла разгромное поражение команде Малайзии в матче группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года в Катаре.
22:27
UnHerd: у российской армии есть уникальная возможность ударить в тыл Украины
Российские военные имеют возможность нанести удар в тыл Украины и подорвать её возможность вести бои, говорится в статье британского издания UnHerd.
22:20
РБК: S7 сократит присутствие в Москве для развития в Сибири
Авиакомпания S7 решила частично сократить численность сотрудников в Москве и перераспределить лётные экипажи для развития в Сибири.
22:12
Чимаев: Джонс всё ещё лучший боец в мире на данный момент
Боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джона Джонса лучшим бойцом в мире.
22:07
Жапаров: готовившие переворот в Киргизии собирались устроить силовые провокации
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что подозреваемые в подготовке госпереворота в стране бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.
22:03
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно
Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на американское судно в Аденском заливе.
22:02
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Фрозиноне»
«Аталанта» опубликовала стартовый состав на матч 20-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне».
21:59
Свердловская область приняла 300 тысяч туристов в новогодние праздники
Свердловскую область посетили более 300 тыс. туристов в новогодние праздники.
21:53
Врач Алимова посоветовала купаться в проруби не более 20 секунд
Врач по гигиеническом воспитанию ГАУЗ «РЦОЗ и МП» Роза Алимова дала советы по безопасному купанию в проруби.
21:48
Армия Израиля обстреляла отряды с противотанковыми ракетами на юге Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по отрядам радикалов с противотанковыми ракетами на юге Ливана.
21:48
Арктическая олимпиада получила заявки от 4400 школьников из 70 регионов
На участие в арктической олимпиаде «Полярный круг» подали заявки 4400 школьников из 70 регионов России и из Белоруссии.
21:47
Надаль стал послом тенниса в Саудовской Аравии
Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
21:43
В Ставропольском крае направят 15 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году
В Ставропольском крае в 2024 году направят более 15 млрд рублей на реализацию национальных проектов, заявил губернатор Владимир Владимиров.
21:42
Московский суд запретил распространять вакансии «только для славян»
Дорогомиловский суд Москвы постановил запретить публиковать вакансии с примечанием «только для славян».
21:38
Мозалёв подтвердил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе
Фигурист Андрей Мозалёв сообщил, что тренируется в группе Этери Тутберидзе.
21:38
В Ленобласти откроют мемориал в честь погибших в Великую Отечественную войну
В Ленинградской области готов к открытию мемориальный комплекс «Мирным гражданам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны». Площадку осмотрел губернатор Александр Дрозденко.
21:36
Глава СК поручил провести проверку по факту избиения кондуктора в Петербурге
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения кондуктора пассажирами, которые не оплатили проезд в трамвае в Санкт-Петербурге.
21:32
В Подмосковье оборудуют 231 площадку для крещенских купаний
В Московской области будет работать 231 площадка для крещенских купаний.
21:27
RT показал кадры работы снайпера с Артёмовского направления
Опубликовано видео работы снайпера спецподразделения «Рысь» с Артёмовского направления в ходе спецоперации.
21:26
Психолог Девятка рассказала, как сохранить хорошее настроение после праздников
Психолог Анна Девятка дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.
21:23
Георгиев признан третьей звездой недели в НХЛ
Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев был признан третьей звездой игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21:19
Гладков: в Белгородском районе сбит БПЛА самолётного типа
Беспилотник сбили на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
21:16
Большинство россиян продолжают читать бумажные книги
Согласно новому исследованию, большинство россиян (57%) продолжают читать бумажные книги.