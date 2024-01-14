Трамп: мы никогда не подвергались такой опасности развязывания третьей мировой, как сейчас

10:35
ЦСКА отправился на первый сбор в ОАЭ
Игроки московского ЦСКА отправились на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).
10:34
Американский институт на Тайване: делегация США прибудет на остров 14 января
Американская делегация, которая будет состоять из бывшего замглавы Госдепа США Джеймса Штейнберга и экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, приедет на Тайвань в воскресенье, 14 января. Об этом заявил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване).
10:29
Около 1100 грузовиков заблокированы на украинско-польской границе
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на границе Украины и Польши заблокированными остаются около 1,1 тыс. грузовиков.
10:27
Глава WBC Сулейман назвал Бетербиева одним из величайших чемпионов современности
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
10:26
Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута на турнире UFC
Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который состоялся в Лас-Вегасе (США).
10:25
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15—17 января
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию с официальным визитом 15—17 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
10:17
Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море
Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет блокировать новую миссию Европейского союза по патрулированию в Красном море, однако не планирует к ней присоединяться.
10:10
В Петропавловске-Камчатском спасли раненого детёныша рыси
Раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.
10:10
Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметился достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».
10:01
NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в воскресенье, 14 января, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
09:59
Тимофеева: с детства наблюдала за игрой своей соперницы на Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
09:56
Россиянка Самсонова проиграла американке Анисимовой на старте Australian Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2023 года.
09:50
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
Объект припортовой инфраструктуры повреждён на территории подконтрольной киевским властям части Херсонской области.
09:42
Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Чайковском
Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.
09:41
Wildberries планирует выплачивать компенсации продавцам после пожара с 15 января
Маркетплейс Wildberries заявил, что планирует с понедельника, 15 января, начать выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге.
09:32
L'Équipe: Мбаппе может остаться в ПСЖ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продлить контракт с парижским клубом.
09:30
Анкалаев заявил, что готов провести бой с Перейрой на UFC 300
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев ответил на вопрос о том, готов ли провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой на 300-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США).
09:30
Снайперы ВС России заявили, что считают наёмников ВСУ приоритетными целями
Снайперы Вооружённых сил России заявили, что считают одной из приоритетных целей для себя в зоне специальной военной операции иностранных наёмников, которые примкнули к украинской армии.
09:22
Котов победил Риндеркнеша и пробился во второй круг Australian Open
Российский теннисист Павел Котов одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
09:21
На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское»
Пивоваренный завод в украинском городе Умань принял решение о переименовании пива «Жигулёвское» в «Венское» в рамках борьбы с советским прошлым.
09:17
Сын Марадоны заявил, что его отца убили
Диего Армандо Марадона — младший, сын легендарного футболиста Диего Марадоны, заявил, что его отца могли убить.
09:11
«Рёнхап»: КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету
Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
09:07
Wildberries после пожара откроет новый сортировочный центр в Петербурге
Маркетплейс Wildberries после того, как на его складе в Санкт-Петербурге произошёл пожар, заявил о намерении открыть новый сортировочный центр.
09:03
Смит — о поражении Бетербиеву: сегодня победил лучший
Британский боксёр Каллум Смит прокомментировал поражение от россиянина Артура Бетербиева на турнире в Монреале (Канада).
09:01
МИД: Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает выборы
В азербайджанском Министерстве иностранных дел заявили, что Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые накануне выборы.
08:52
«Бостон» продлил рекордную домашнюю серию побед в НБА до 19 матчей
«Бостон Селтикс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:52
В Приморье ищут нападающего на собак медведя-шатуна
Охотнадзор Приморского края организовал поиски медведя-шатуна, который нападает на собак в селе Таборово Красноармейского района. Об этом рассказала пресс-служба центра «Амурский тигр».
08:48
Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом
Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о желании провести поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.
08:41
В Италии 30 человек пострадали в результате обрушения потолка во время свадьбы
В Италии 30 человек пострадали в результате обрушения потолка в здании бывшего монастыря в итальянском городе Пистоя во время свадьбы.
08:36
Тимофеева обыграла Корне и вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над француженкой Ализе Корне в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
08:32
Промоутер Бетербиева Арум заявил, что бой с Биволом состоится после Рамадана
Стало известно, когда может состояться поединок между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
08:30
Politico: Швеция построит две подлодки для защиты от России
Швеция намерена построить две подводные ударные лодки А26, которые займутся патрулированием Балтийского моря для «противодействия России», сообщила газета Politico.
08:26
«Миннесота» в первом матче Капризова после травмы проиграла «Аризоне» в НХЛ
«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:24
В команде Перейры восхитились нокаутом Анкалаева и ответили на вызов россиянина
Гловер Тейшейра, представитель команды чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры, отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.
08:21
КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване нового главы
Китай выражает решительный протест Японии в связи с тем, что японский министр иностранных дел Ёко Камикава поздравила с победой на выборах избранного главу администрации Тайваня Лая Циндэ.
08:15
Бетербиев — о победе над Смитом: не обошлось без удачи
Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
08:15
Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100% показателем досрочных побед
Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
08:10
Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером
Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который завершился в Лас-Вегасе (США).
08:10
HF: спецпосланник США по гумвопросам на Ближнем Востоке скоро покинет пост
Специальный посланник Соединённых Штатов по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд покинет занимаемую должность в скором времени.
08:02
Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Чикаго» в матче НХЛ
«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:58
Командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном
Командование ЦВО в рамках акции «Ёлка желаний» исполнило мечту мальчика Серёжи, который хотел увидеть папу, выполняющего ряд задач в зоне специальной военной операции.
07:53
Бетербиев нокаутировал Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе
Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
07:48
Дубль Проворова и два очка Марченко не помогли «Коламбусу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:39
Аванесян обыграла Бай и прошла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай в стартовом матче открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
07:39
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также сирены звучат в Киеве.
07:26
Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно, лишь урезав финансирование
Сын экс-лидера США Дональд Трамп — младший заявил, что единственным способом, который позволит завершить конфликт на Украине, является урезание финансирования.
07:21
Ассист Свечникова помог «Каролине» обыграть «Питтсбург» в овертайме матча НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:13
ЗРК «Бук» ВС России пресёк попытку удара ВСУ по гражданским объектам
Расчёт ЗРК «Бук» 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооружённых сил России пресёк попытку воздушного удара ВС Украины по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении.
07:10
Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:04
Шевченко проиграл Мунару на старте Australian Open
Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение от испанца Хауме Мунара в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.