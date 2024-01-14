Right Side Broadcasting Network Оригинал

Трамп: мы никогда не подвергались такой опасности развязывания третьей мировой, как сейчас

Материал представлен в переводе ИноТВ
США стали слабыми и неэффективными, и сейчас над Америкой смеются, — об этом, как сообщает Right Side Broadcasting Network, заявил бывший президент США Дональд Трамп. При этом он отметил: «Не думаю, что мы когда-либо подвергались такой же опасности третьей мировой, как сейчас».

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент СШАНе думаю, что мы когда-либо подвергались такой же опасности третьей мировой, как сейчас. И я всегда, в каждой своей речи, говорю: я предотвращу третью мировую. Я знаю всех этих людей: хороших, плохих, безразличных — не имеет никакого значения. Я знаю их всех, и они не станут с нами связываться. (Сейчас. — ИноТВмы слабые, мы неэффективные. Над нашей страной смеются, а байденомика — это полная катастрофа.


Дата публикации 14 января 2024 года.
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источник
Right Side Broadcasting Network США Северная Америка
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