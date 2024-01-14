Трамп: мы никогда не подвергались такой опасности развязывания третьей мировой, как сейчас

10:35 ЦСКА отправился на первый сбор в ОАЭ Игроки московского ЦСКА отправились на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

10:34 Американский институт на Тайване: делегация США прибудет на остров 14 января Американская делегация, которая будет состоять из бывшего замглавы Госдепа США Джеймса Штейнберга и экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, приедет на Тайвань в воскресенье, 14 января. Об этом заявил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване).

10:29 Около 1100 грузовиков заблокированы на украинско-польской границе Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на границе Украины и Польши заблокированными остаются около 1,1 тыс. грузовиков.

10:27 Глава WBC Сулейман назвал Бетербиева одним из величайших чемпионов современности Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

10:26 Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута на турнире UFC Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который состоялся в Лас-Вегасе (США).

10:25 Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15—17 января Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию с официальным визитом 15—17 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

10:17 Премьер Санчес: Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания не будет блокировать новую миссию Европейского союза по патрулированию в Красном море, однако не планирует к ней присоединяться.

10:10 В Петропавловске-Камчатском спасли раненого детёныша рыси Раненого детёныша рыси спасли в Петропавловске-Камчатском, ему оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

10:10 Дэвис повторил достижение Кириленко в НБА, державшееся с 2006 года Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметился достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».

10:01 NHK: ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в воскресенье, 14 января, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

09:59 Тимофеева: с детства наблюдала за игрой своей соперницы на Australian Open Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

09:56 Россиянка Самсонова проиграла американке Анисимовой на старте Australian Open Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2023 года.

09:50 В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура Объект припортовой инфраструктуры повреждён на территории подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

09:42 Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Чайковском Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России 2024 года в Чайковском.

09:41 Wildberries планирует выплачивать компенсации продавцам после пожара с 15 января Маркетплейс Wildberries заявил, что планирует с понедельника, 15 января, начать выплачивать компенсации продавцам, чьи товары пострадали в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге.

09:32 L'Équipe: Мбаппе может остаться в ПСЖ Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продлить контракт с парижским клубом.

09:30 Анкалаев заявил, что готов провести бой с Перейрой на UFC 300 Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев ответил на вопрос о том, готов ли провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой на 300-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США).

09:30 Снайперы ВС России заявили, что считают наёмников ВСУ приоритетными целями Снайперы Вооружённых сил России заявили, что считают одной из приоритетных целей для себя в зоне специальной военной операции иностранных наёмников, которые примкнули к украинской армии.

09:22 Котов победил Риндеркнеша и пробился во второй круг Australian Open Российский теннисист Павел Котов одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

09:21 На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулёвское» в «Венское» Пивоваренный завод в украинском городе Умань принял решение о переименовании пива «Жигулёвское» в «Венское» в рамках борьбы с советским прошлым.

09:17 Сын Марадоны заявил, что его отца убили Диего Армандо Марадона — младший, сын легендарного футболиста Диего Марадоны, заявил, что его отца могли убить.

09:11 «Рёнхап»: КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

09:07 Wildberries после пожара откроет новый сортировочный центр в Петербурге Маркетплейс Wildberries после того, как на его складе в Санкт-Петербурге произошёл пожар, заявил о намерении открыть новый сортировочный центр.

09:03 Смит — о поражении Бетербиеву: сегодня победил лучший Британский боксёр Каллум Смит прокомментировал поражение от россиянина Артура Бетербиева на турнире в Монреале (Канада).

09:01 МИД: Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает выборы В азербайджанском Министерстве иностранных дел заявили, что Азербайджан не признаёт независимость Тайваня и осуждает проведённые накануне выборы.

08:52 «Бостон» продлил рекордную домашнюю серию побед в НБА до 19 матчей «Бостон Селтикс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:52 В Приморье ищут нападающего на собак медведя-шатуна Охотнадзор Приморского края организовал поиски медведя-шатуна, который нападает на собак в селе Таборово Красноармейского района. Об этом рассказала пресс-служба центра «Амурский тигр».

08:48 Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о желании провести поединок с соотечественником Дмитрием Биволом.

08:41 В Италии 30 человек пострадали в результате обрушения потолка во время свадьбы В Италии 30 человек пострадали в результате обрушения потолка в здании бывшего монастыря в итальянском городе Пистоя во время свадьбы.

08:36 Тимофеева обыграла Корне и вышла во второй круг Australian Open Российская теннисистка Мария Тимофеева одержала победу над француженкой Ализе Корне в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

08:32 Промоутер Бетербиева Арум заявил, что бой с Биволом состоится после Рамадана Стало известно, когда может состояться поединок между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

08:30 Politico: Швеция построит две подлодки для защиты от России Швеция намерена построить две подводные ударные лодки А26, которые займутся патрулированием Балтийского моря для «противодействия России», сообщила газета Politico.

08:26 «Миннесота» в первом матче Капризова после травмы проиграла «Аризоне» в НХЛ «Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:24 В команде Перейры восхитились нокаутом Анкалаева и ответили на вызов россиянина Гловер Тейшейра, представитель команды чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры, отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.

08:21 КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване нового главы Китай выражает решительный протест Японии в связи с тем, что японский министр иностранных дел Ёко Камикава поздравила с победой на выборах избранного главу администрации Тайваня Лая Циндэ.

08:15 Бетербиев — о победе над Смитом: не обошлось без удачи Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

08:15 Бетербиев — единственный действующий чемпион мира со 100% показателем досрочных побед Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

08:10 Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который завершился в Лас-Вегасе (США).

08:10 HF: спецпосланник США по гумвопросам на Ближнем Востоке скоро покинет пост Специальный посланник Соединённых Штатов по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд покинет занимаемую должность в скором времени.

08:02 Голевая передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Чикаго» в матче НХЛ «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:58 Командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном Командование ЦВО в рамках акции «Ёлка желаний» исполнило мечту мальчика Серёжи, который хотел увидеть папу, выполняющего ряд задач в зоне специальной военной операции.

07:53 Бетербиев нокаутировал Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).

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07:39 Аванесян обыграла Бай и прошла во второй круг Australian Open Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай в стартовом матче открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

07:39 Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также сирены звучат в Киеве.

07:26 Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно, лишь урезав финансирование Сын экс-лидера США Дональд Трамп — младший заявил, что единственным способом, который позволит завершить конфликт на Украине, является урезание финансирования.

07:21 Ассист Свечникова помог «Каролине» обыграть «Питтсбург» в овертайме матча НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:13 ЗРК «Бук» ВС России пресёк попытку удара ВСУ по гражданским объектам Расчёт ЗРК «Бук» 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооружённых сил России пресёк попытку воздушного удара ВС Украины по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении.

07:10 Три ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).