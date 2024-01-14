Politico: Трамп доминирует в Республиканской партии почти во всех отношениях

Трамп не просто лидирует в преддверии праймериз Республиканской партии — он доминирует почти во всех отношениях, сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведённый совместно Des Moines Register, NBC News и Mediacom.

Позиции бывшего президента США среди республиканцев становятся всё сильнее.

В частности, он занял ещё более доминирующее положение среди основных демографических групп своего электората, говорится в статье. Так, среди сторонников Республиканской партии о его поддержке заявляют 59% избирателей без высшего образования, 60% избирателей, зарабатывающих менее $50 тыс. в год, а также 52% пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.

При этом даже в группах, где Трамп пользуется наименьшей поддержкой, он по-прежнему лидирует, хотя и с небольшим перевесом. Например, о готовности голосовать за него заявляют 34% выпускников колледжей и 32% жителей пригородов.