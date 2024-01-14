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Politico: Трамп доминирует в Республиканской партии почти во всех отношениях

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Позиции Дональда Трампа среди республиканцев всё больше укрепляются, сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведённый совместно Des Moines Register, NBC News и Mediacom. Как отмечается в статье, бывший президент США занял ещё более доминирующее положение среди основных демографических групп своего электората.
Politico: Трамп доминирует в Республиканской партии почти во всех отношениях
AP
Трамп не просто лидирует в преддверии праймериз Республиканской партии — он доминирует почти во всех отношениях, сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведённый совместно Des Moines Register, NBC News и Mediacom.
 
Позиции бывшего президента США среди республиканцев становятся всё сильнее.
 
В частности, он занял ещё более доминирующее положение среди основных демографических групп своего электората, говорится в статье. Так, среди сторонников Республиканской партии о его поддержке заявляют 59% избирателей без высшего образования, 60% избирателей, зарабатывающих менее $50 тыс. в год, а также 52% пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.
 
При этом даже в группах, где Трамп пользуется наименьшей поддержкой, он по-прежнему лидирует, хотя и с небольшим перевесом. Например, о готовности голосовать за него заявляют 34% выпускников колледжей и 32% жителей пригородов.
 
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Politico США Северная Америка
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