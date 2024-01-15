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Экс-глава МI6: возвращение Трампа угрожает безопасности Великобритании

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В случае победы Трампа на выборах национальная безопасность Соединённого Королевства может оказаться под угрозой, предупреждает в интервью Sky News бывший глава МI6 Ричард Дирлов. Бывший президент неоднократно пугал возможным выходом США из НАТО, что лишило бы Европу ядерной защиты.
Экс-глава МI6: возвращение Трампа угрожает безопасности Великобритании
AP

Переизбрание Дональда Трампа может подорвать национальную безопасность Соединённого Королевства, считает бывший глава британской спецслужбы МI6 Ричард Дирлов. В интервью Sky News он назвал Украину и Китай крупнейшими угрозами для Великобритании, однако добавил «политическую угрозу» в случае возвращения скандального президента.

Экс-глава британской разведки считает возможную победу Трампа «проблемой» для безопасности Великобритании, потому что он «действует поспешно» и угрожает выйти из НАТО. Бывший американский лидер давно критикует альянс за невыполнение финансовых обязательств другими странами-членами. При этом ядерная защита НАТО, по мнению Дирлова, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности и защиты Европы.
 
Как напоминает Sky News, с приближением президентских выборов в США Дональд Трамп остаётся главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии, несмотря на судебные разбирательства. Его отношение к НАТО снова оказалось в центре внимания: на этой неделе он заявил, что европейские страны пользуются альянсом для военной защиты.
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источник
Sky News Великобритания Европа
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