Экс-глава МI6: возвращение Трампа угрожает безопасности Великобритании

В случае победы Трампа на выборах национальная безопасность Соединённого Королевства может оказаться под угрозой, предупреждает в интервью Sky News бывший глава МI6 Ричард Дирлов. Бывший президент неоднократно пугал возможным выходом США из НАТО, что лишило бы Европу ядерной защиты.
Переизбрание Дональда Трампа может подорвать национальную безопасность Соединённого Королевства, считает бывший глава британской спецслужбы МI6 Ричард Дирлов. В интервью Sky News он назвал Украину и Китай крупнейшими угрозами для Великобритании, однако добавил «политическую угрозу» в случае возвращения скандального президента.
Экс-глава британской разведки считает возможную победу Трампа «проблемой» для безопасности Великобритании, потому что он «действует поспешно» и угрожает выйти из НАТО. Бывший американский лидер давно критикует альянс за невыполнение финансовых обязательств другими странами-членами. При этом ядерная защита НАТО, по мнению Дирлова, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности и защиты Европы.
Как напоминает Sky News, с приближением президентских выборов в США Дональд Трамп остаётся главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии, несмотря на судебные разбирательства. Его отношение к НАТО снова оказалось в центре внимания: на этой неделе он заявил, что европейские страны пользуются альянсом для военной защиты.
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