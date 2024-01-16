После победы в Айове Трамп напомнил избирателям о своих отношениях с Путиным

Дональд Трамп, безусловный лидер по итогам праймериз в штате Айова, в своей победной речи пообещал вернуть Америке величие и достигнуть мира на Украине и в Израиле. Республиканец заявил, что у него прекрасные отношения с Путиным, и это хорошо, а не плохо, что бы ни говорили «фейковые СМИ».

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США, кандидат в президенты США: Хочу поблагодарить всех! Сколько прошло времени! И самое главное, мы хотим поблагодарить замечательных жителей штата Айова. Спасибо! Мы вас всех любим! Какая явка, сколько народу!



И я действительно считаю, что сейчас нам всем, нашей стране пора объединиться. Мы хотим единства. Республиканцы ли, демократы, либералы или консерваторы — было бы так хорошо, если бы мы смогли объединиться и исправить мир, преодолеть проблемы, все эти смерти и разрушения, которые мы видим. Такого практически никогда раньше не бывало. И это так важно, я хочу сделать это очень важной частью нашей платформы. Мы объединимся. И это будет скоро. (Аплодисменты.)



Мы спасём нашу экономику. У нас была самая лучшая экономика в истории нашей страны. Лучше, чем когда-либо. А теперь всё не так. И если посмотреть, что случилось с инфляцией, инфляция разрушает… знаете, её называют «убийцей стран». Уже сотни лет. Германия… Страны с высокой инфляцией гибнут, становятся мёртвыми странами. Нам надо остановить это немедленно.



И мы хотим мира с опорой на силу. Россия никогда не атаковала бы Украину, никогда бы этого не сделала. У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо. Фейковые СМИ, которые я бы… Если бы фейковые СМИ стали настоящими, честными СМИ, это решило бы 90 процентов проблем в нашей стране! (Аплодисменты.) Итак, Россия никогда бы не атаковала, Израиль никогда не подвергся бы нападению. Ситуация на Украине так ужасна, и ситуация в Израиле так ужасна. То, что там произошло. И мы решим эти проблемы, решим их очень быстро.



Итак, мы поставим Америку на первое место, сделаем Америку снова великой. Повторюсь, Айова, мы любим тебя! Вы купите ещё более огромные тракторы и больше земли, не волнуйтесь об этом! (Аплодисменты.)



И всем тем, кто стоит за моей спиной, и, скажем прямо, всем в этом зале, столь многим замечательным политикам, должностным лицам и друзьям я хочу сказать спасибо. Это особенная ночь. И это только начало. Потому что главная ночь будет в ноябре, когда мы вернём себе эту страну. И действительно вернём ей величие. Большое спасибо всем! Это большая честь! Большое спасибо!



Дата публикации 16 января 2024 года.