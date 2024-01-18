Politico: Германия напугана перспективой остаться один на один с Россией

В Германии обеспокоились из-за риска остаться один на один с Россией в случае, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп, сообщает Politico. Ожидается, что в понедельник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер Германии Олаф Шольц поднимет вопрос активизации военной помощи Украине.

Величайший вызов безопасности Европы со времён холодной войны — пугающая перспектива необходимости финансировать и вооружать Украину без поддержки США — обнажает линии политического разлома в ЕС, пишет Politico.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон будет среди европейских лидеров на поминальной службе в Берлине, чтобы отдать дань уважения немецкому политику Вольфгангу Шойбле. Однако в этот раз от канцлера Германии Олафа Шольца Макрон, вероятно, услышит весьма резкие заявления вместо привычного восхваления франко-германского сотрудничества. Берлин всё больше разочаровывается тем, что, когда дело доходит до предоставления военной помощи Киеву, Париж красиво говорит, но практически ничего не делает. В Германии опасаются, что страна потенциально может «остаться одна на руках с ребёнком — Украиной».

По словам анонимного источника, близкого к канцлеру, помощь Украине станет темой обсуждения на встрече двух лидеров в понедельник, учитывая недовольство Германии уровнем военной помощи, которую предоставляют остальные страны ЕС.

И победа Дональда Трампа на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова ранее на этой неделе только повысила ставки. Столкнувшись с этой опасностью, за всеми улыбками и рукопожатиями, которых следует ожидать от встречи в бундестаге, Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС вносили больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным.

При этом Politico в обеспокоенности Берлина не видит ничего удивительного. По оценке Кильского института мировой экономики, Германия уступает только США в предоставлении военной помощи Украине. До октября 2023 года страна выделила €17,1 млрд помощи. Франция, для сравнения, внесла только €0,5 млрд, Италия — €0,7 млрд и Испания — €0,3 млрд.