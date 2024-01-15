Daily Telegraph: разногласия Шольца и Макрона грозят сорвать меры ЕС против хуситов

В то время как Германия, Нидерланды и Дания поддержали американские бомбардировки Йемена, Франция не подписала совместное заявление и настаивает, что это только усугубит ситуацию в регионе, сообщает The Daily Telegraph. Разные взгляды Парижа и Берлина в том числе по другим вопросам могут помешать Евросоюзу расширить действие своей миссии по наблюдению за торговыми путями на Красное море.

Напряжённые отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном могут помешать ЕС принять меры для предотвращения угрозы со стороны хуситов, приводит The Daily Telegraph предупреждения дипломатов. Берлин настаивает на расширении Европейской миссии морского наблюдения в Ормузском проливе (EMASOH) на Красное море, где боевики нападают на торговые суда. Пока Париж, который возглавляет миссию, никак не прокомментировал этот план, хотя Германия предлагает отправить туда для усиления собственный фрегат «Гессен».

Разногласия самых влиятельных стран Евросоюза касаются энергетических субсидий, импорта электрокаров из Китая, оборонной политики и украинского конфликта. В понедельник Шольц обвинил европейские страны в том, что они предоставляют недостаточно военной помощи Киеву. Его слова стали плохо скрытым выпадом против Парижа, который посылает значительно меньше оружия, чем Берлин.

После авиаударов США и Великобритании по Йемену Евросоюзу также необходимо принять ответные меры против пиратов, которые нападают на торговые суда. Германия, Нидерланды и Дания поддержали американские бомбардировки, однако Франция, Италия и Испания не подписали совместное заявление, указав, что это ведёт к эскалации. Париж осудил атаки хуситов и активно патрулирует морские акватории для защиты французских судов, однако отказался участвовать в наказании ради сохранения отношений с Ираном. Макрон настаивает, что ЕС нужно выстроить «стратегическую автономию», то есть способность демонстрировать геополитическую мощь независимо от Вашингтона.