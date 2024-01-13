American Conservative: конгрессвумен осудила Байдена за развязывание войны без одобрения конгресса

Хотя ВМС США созданы для защиты морских торговых путей от пиратов и государств-соперников, решение Байдена нанести авиаудары по Йемену означает объявление войны без одобрения конгресса, пишет член палаты представителей Анна Паулина Луна в The American Conservative. Она напоминает, что президент не может использовать вооружённые силы в качестве личной армии и разворачивать их, где ему вздумается: согласно конституции, только конгресс вправе объявлять войну.

Американские бомбардировки Йемена в ответ на нападения на коммерческие суда могут привести к ещё одной разрушительной и бесконечной войне на Ближнем Востоке, пишет в The American Conservative член палаты представителей Анна Паулина Луна. Она напоминает, что ВМС США действительно созданы для защиты морских торговых путей от пиратов и государств-соперников, однако решение Байдена нанести авиаудары означает объявление войны без одобрения конгресса, тогда как, согласно конституции, только он вправе объявлять войну.

Соединённые Штаты взвалили на себя несоразмерную ношу по обеспечению безопасности морских путей, тогда как весь остальной мир пожинает плоды. В результате атак хуситов взлетела цена на перевозку грузов для всех стран, главным образом Китая, Индии и ЕС. По мнению Анны Паулины Луны, траты на безопасность должны разделить все страны. Вашингтон не даёт объяснений, почему деньги американских налогоплательщиков идут на охрану торговых путей так далеко от родных берегов вместо защиты собственных торговых компаний. Также администрация Байдена не говорит о конечной цели войны. Официально Белый дом заявил о «восстановлении сдерживающего фактора», но при этом предупредил, что такие действия могут повлечь дальнейшие атаки хуситов.

В заключение автор статьи ещё раз подчёркивает, что только конгресс вправе давать президенту разрешение на карательные рейды или объявление войны. «Если нет непосредственной угрозы стране, президент не вправе использовать вооружённые силы в качестве личной армии или разворачивать их, где ему вздумается, — будь то чтобы заручиться поддержкой во время избирательной кампании или чтобы использовать «отвлекающую войну» для сокрытия собственной коррупции», — отмечает Анна Паулина Луна. Она указывает, что ещё в 2020 году Байден соглашался с такими ограничениями в адрес президента Дональда Трампа. Во время дебатов в том же году он обещал «использовать военную силу ответственно и в крайнем случае», а также покончить с бесконечными войнами на Ближнем Востоке. «Пора конгрессу напомнить президенту о собственных наставлениях, которые он, похоже, забыл», — призывает конгргессвумен со страниц The American Conservative.