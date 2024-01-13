FAZ: удары США только усилили популярность повстанцев в Йемене и арабском мире

Массированные американо-британские бомбардировки Йемена не вызвали отчаяния среди хуситов, повстанцы обещают удары возмездия. Немецкая Frankfurter Allgemeine отмечает, что следствием ударов стала только возросшая популярность повстанцев, как внутри страны, так и в арабском мире, где они смогли создать себе образ искренних защитников палестинцев. Газету беспокоит тот факт, что операция США проводится практически без поддержки региональных союзников.

«Враги на Западе совершили историческую глупость», — реагируют на американо-британские бомбардировки лидеры хуситских повстанцев в Йемене и обещают ответные действия. Схожую решительность демонстрирует и Вашингтон. «Я без колебаний предприму дальнейшие действия для защиты нашего народа и обеспечения свободного потока международной торговли, если это необходимо», — заявил президент США Джо Байден.

Немецкая Frankfurter Allgemeine отмечает, что США вынуждены проводить военную операцию без поддержки своих основных региональных союзников: Саудовская Аравия отказалась участвовать в операции и уже давно ищет примирения с хуситами, чтобы выйти из «маловыигрышной» йеменской кампании, Катар — прямо не рекомендовал обострять ситуацию, даже Египет, зависящий от пошлинных сборов за проход по Суэцкому каналу, отказал США. Единственным исключением стал поддержавший Америку Бахрейн.

Вашингтон также может рассчитывать на удары по своим базам в Сирии и Ираке от шиитских союзников хуситов, считает газета, так как хуситы входят в широкий альянс проиранских шиитских группировок. Кроме того, и сами повстанцы стали благодаря конфликту с Саудовской Аравией опытнее в использовании БПЛА и ракет и могут угрожать кораблям и базам США в Персидском заливе.

Для хуситских повстанцев «прямая конфронтация с такой сверхдержавой, как США, — это ещё один шанс поднять свой авторитет и повысить престиж в собственном лагере», — продолжает немецкая газета. «В Йемене это помогает им изображать себя поборниками палестинского дела», и в некоторой мере отвлечь от трудностей внутренней политики. Но также противостояние с США «значительно прибавило престижа» хуситам в проиранском арабском альянсе.

Причём «звездой сопротивления» хуситов называют не только среди арабов-шиитов. «Они также стали более популярными среди арабской общественности, возмущённой поведением Израиля в войне». Издание констатирует, что удары по Йемену стали «подарком для хуситской пропаганды».