NYT: американские бомбардировки Йемена не уничтожили военный потенциал повстанцев-хуситов

Американское военное командование заявляет об успехе кампании бомбардировок позиций хуситов. Однако два высокопоставленных чиновника США на условиях анонимности подтвердили The New York Times, что уничтожено в лучшем случае до трети военного потенциала йеменских повстанцев. Причина в том, что Пентагон долгое время не обращал должного внимания на Йемен и не имеет достоверных разведданных о реальных силах хуситов.

Американские и британские вооружённые силы в Красном море нанесли удары по 30 объектам йеменских повстанцев-хуситов. Заявляется, что «повреждено или уничтожено около 90 процентов целей». Генерал-лейтенант Дуглас Симс даже заявляет, что «удары достигли своей цели: подорвали способность хуситов проводить сложные беспилотные и ракетные атаки».

В то же время два американских чиновника на условиях анонимности сообщили The New York Times, что даже после массированных бомбардировок хуситы сохраняют «три четверти своего наступательного потенциала».

«Обнаружение целей хуситов оказалось более сложной задачей, чем ожидалось», так как, по словам чиновников, «американские и другие западные спецслужбы в последние годы не тратили значительного времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении хуситов, ПВО, командных центров, складов боеприпасов, а также объектов по хранению и производству беспилотников и ракет». В настоящее время Пентагон вынужден проводить срочный анализ ситуации и буквально в режиме реального времени назначать войскам цели для нанесения ударов.