Сатира от Der Spiegel: спичрайтеры Шольца заболеют от его запросов на «оптимистичную новогоднюю речь»
В этом году «во время новогоднего выступления канцлера главе правительства грозит риторическая катастрофа», — начинает свою сатирическую заметку немецкий Der Spiegel, Олафу Шольцу придётся самому писать свою речь, так как все спичрайтеры бюро канцлера взяли больничный перед праздником. «Это не является чем-то необычным для холодного времени года, но момент подозрителен», — указывает немецкий журнал, так как «почти все заявления об отгулах по причине болезни были получены в течение нескольких минут после размещения заказа».
Традиционно речь канцлера транслируют все важнейшие телеканалы страны, и она содержит обращение к нации, позитивные моменты уходящего года для правящего кабинета, а также должна транслировать позитивный настрой на будущий год. Возможны отдельные личные замечания канцлера.
Обычно над речью работает целая команда сотрудников, но в этом году с канцлером осталась лишь одна, самая талантливая сотрудница отдела. После разговора с канцлером, где он высказал свои пожелания к речи, с ней, к несчастью, тоже произошёл «мистический инцидент» — и она тоже ушла на больничный.
Известно, что Шольц пожелал, чтобы его речь была «не только гордым взглядом на прошедший правительственный год, но и содержала предложения по оптимистическому и жизнерадостному взгляду на будущее «светофорной» коалиции». Канцлер хотел также, чтобы речь была «приправлена ганзейским юмором».
Сотрудница, разговаривавшая с Шольцем о деталях речи, обещала оставить наброски к речи, но, к сожалению, на её рабочем месте ассистенты Шольца нашли только пустые листы бумаги, продолжает фантазировать журнал Der Spiegel. Канцлеру не остаётся ничего другого, кроме как самому найти слова оптимизма для финальной речи этого года.
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