NIUS: полиция и пожарные в Берлине в канун Нового года вынуждены позорно умолять «не нападать на них»
«Не нападайте на нас, не стреляйте в нас петардами, ракетами или из газовых пистолетов», — обратились полиция и пожарные немецкой столицы к гражданам в канун Нового года. Повод обращения — ожидающиеся новогодние беспорядки. Портал NIUS указывает, что это обращение — «жалкое свидетельство того, насколько мы потеряли контроль над общественными пространствами, что спасателям приходится умолять не атаковать их».
Издание напоминает, что прошлый Новый год «стал шоком» для страны. «Это были сцены, как из другой страны, к которым мы не хотели бы иметь никакого отношения: молодые люди дерутся с полицией, пиротехнические бои между небольшими группами». Пожарные и полицейские, прибывшие на места происшествий, были атакованы хулиганами.
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