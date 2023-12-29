NIUS: полиция и пожарные в Берлине в канун Нового года вынуждены позорно умолять «не нападать на них»

Накануне Нового года в Берлине ожидают новых массовых беспорядков. Меры, принимаемые городскими властями, портал NIUS сравнивает с «введением временного военного положения» и отмечает, что полиция, спасатели и пожарные вынуждены умолять «не нападать на них». Власти полностью потеряли контроль над общественными пространствами, констатирует издание и требует восстановления «культуры уважения» к службам правопорядка.

«Не нападайте на нас, не стреляйте в нас петардами, ракетами или из газовых пистолетов», — обратились полиция и пожарные немецкой столицы к гражданам в канун Нового года. Повод обращения — ожидающиеся новогодние беспорядки. Портал NIUS указывает, что это обращение — «жалкое свидетельство того, насколько мы потеряли контроль над общественными пространствами, что спасателям приходится умолять не атаковать их».

Издание напоминает, что прошлый Новый год «стал шоком» для страны. «Это были сцены, как из другой страны, к которым мы не хотели бы иметь никакого отношения: молодые люди дерутся с полицией, пиротехнические бои между небольшими группами». Пожарные и полицейские, прибывшие на места происшествий, были атакованы хулиганами.

В канун 2024-го снова ожидается повторение прошлогодних беспорядков. Глава полиции в немецкой столице Барбара Словик заявила, что охрана порядка в новогоднюю ночь станет «крупнейшей полицейской операцией за последние десятилетия». Ей вторит бургомистр Кай Вегнер, который угрожает нарушителям спокойствия «последовательным ответом правового государства». На помощь столичным полицейским и пожарным стягиваются подкрепления из соседних федеральных земель.

Портал NIUS в связи с этим отмечает, что «Новый год, который описывает бургомистр Берлина, не имеет ничего общего с фестивалем или праздником, его слова больше похожи на подготовку к временному введению военного положения».

По мнению издания, в немецкой столице сложилась «позорная» ситуация. Полиция, пожарные, спасательные службы потеряли контроль над улицей и уважение граждан и вынуждены в официальном обращении просить «не нападать на них» и «уважать их работу».

Портал требует восстановления «культуры уважения» к службам правопорядка, причём не только в новогоднюю ночь. «Уважение к людям, которые заботятся о нашей безопасности и благополучии, должно быть, само собой разумеющимся». В противном случае будет всё меньше желающих там работать. Уже сейчас пожарные испытывают проблемы с персоналом, так как «каждый второй пожарный доброволец за последние два года получал угрозы, оскорбления или был физически атакован».