Das Erste: запрет не помог — на улицах Берлина снова вспыхнули пропалестинские демонстрации

Обстановка накаляется: несмотря на запрет на проведение демонстраций, в берлинском районе Нойкёльн в среду вечером вновь произошли столкновения между полицией и участниками пропалестинских выступлений, сообщает телеканал Das Erste. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки, на одной из улиц были подожжены баррикады. Полиция применила водомёты и перцовый аэрозоль. Ситуация остаётся напряжённой.

В среду вечером на улице Зонненаллее в районе Берлина Нойкёльн вновь произошли столкновения между полицией и участниками пропалестинской демонстрации, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Согласно сообщению полиции, протестующие бросали камни и бутылки в полицейских, в результате чего несколько сотрудников сил безопасности получили ранения. По предварительной информации, они оставались на службе. В полицейских также запускали пиротехнические средства. Полиция применила несколько водомётов и перцовый аэрозоль. Информации о возможных пострадавших среди протестующих не поступало. Das Erste сообщает о десятках задержаний.

Несмотря на запрет демонстраци, протесты начались ещё днем. Полиция описывает атмосферу как накалённую с самого начала.

Вскоре после 19:00 на улице Рейтерштрассе между улицами Зонненаллее и Карл-Маркс-Штрассе были подожжены баррикады. «Мы видим, как люди бросают на улицу случайные предметы, поджигают их, снимают на видео и празднуют», — сообщила полиция в соцсети X (бывший Twitter). По словам полицейских, в результате применения пиротехники возник пожар на балконе, который был потушен сотрудниками полиции.

Для ускорения сбора персональных данных было привлечено несколько патрульных машин. Около 20:00 с нескольких сторон к баррикадам выдвинулись водомёты. Полицейские попытались окружить протестующих, не подчинившихся приказу разойтись. По словам представителей берлинской полиции, в отношении некоторых людей применялись перцовые баллончики и принуждение.

«На улице Зонненаллее, безусловно, находится несколько сотен человек, — заявила в интервью немецким СМИ начальник берлинской полиции Барбара Слоуик. — Ситуация в северном Нойкёльне напряжённая». Оперативные группы будут пытаться разогнать людей и последовательно вмешиваться в ситуацию.

Слоуик ожидает, что операция затянется. «Мы также должны ожидать, что сегодня ночью на улицах будет появляться всё больше мелких и крупных групп, которые будут скандировать лозунги и, возможно, прибегать к преступным действиям, — сказала она. — Мы реагируем чётко».

С позднего вечера в нескольких местах Нойкёльна, несмотря на запрет на проведение пропалестинских митингов, наблюдалось скопление людей. По данным полиции, к группам людей на Рихардплац неоднократно обращались через громкоговорители и сообщали о запрете на проведение там собраний. Тем не менее не все люди покинули площадь.

Позже всё больше людей собиралось на Зонненаллее. В среду вечером в этом районе уже происходили беспорядки.

Во второй половине дня несколько сотен человек собрались также у здания Министерства иностранных дел в центральном районе Берлина. На митинге под девизом «Не во имя меня» мусульмане выступали за прекращение насилия в отношении израильтян и палестинцев. По словам полиции, митинг был немедленно прекращён организатором, потому что она не имела влияния на его участников. По данным полиции, на участие в митинге было зарегистрировано 50 человек, но пришло несколько сотен.

В среду вечером во время пропалестинских демонстраций, главным образом в Нойкёльне, в ходе беспорядков пострадали 20 полицейских. Двое были вынуждены отказаться от продолжения дежурства. По данным полиции, 39 человек были арестованы, возбуждено 65 уголовных дел. Кроме того, было зарегистрировано 12 административных правонарушений.

Поводом для протестов послужило обострение напряжённости на Ближнем Востоке. 7 октября члены террористической организации ХАМАС напали из сектора Газа на несколько деревень и городов Израиля. Сотни людей были убиты, ранены и вынуждены покинуть свои дома. В ответ на это Израиль начал обстреливать цели в секторе Газа, напоминает немецкий телеканал Das Erste.