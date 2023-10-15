France 24: «посягательство на свободу слова» — во Франции запретили митинги в поддержку Палестины

В Париже полиция разогнала очередную демонстрацию в поддержку Палестины, сообщает France 24. Протестующие были встречены «многочисленными и агрессивными» сотрудниками полиции. По мнению митингующих, запрет на протесты против Израиля и международного сообщества является посягательством на верховенство права и свободу слова во Франции.

В субботу на площади Республики несколько сотен человек нарушили запрет на проведение демонстраций в поддержку палестинцев. Представители полиции были более многочисленными и агрессивными, чем в четверг во время первой демонстрации, которая также была запрещена. С самого начала полицейские оттеснили демонстрантов от площади и несколько раз проникали в толпу, чтобы произвести аресты. Напомним, что министерство внутренних дел запрещает проведение подобных акций, опасаясь нарушения общественного порядка.

Большинство собравшихся оказались молодыми людьми. Некоторые говорили мне, что, по их мнению, ХАМАС — это не террористическая организация, а движение сопротивления и что все израильтяне рано или поздно должны будут покинуть Ближний Восток. Другие осуждали международное сообщество и, в частности, Францию за то, что они, цитирую, «выражают своё негодование в отношении одной стороны, а не другой». Наконец — и это, пожалуй, самое главное, — демонстранты считают, что запрет таких протестов является серьёзным посягательством на верховенство права и свободу слова во Франции.

Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.