France 24 Оригинал

France 24: «посягательство на свободу слова» — во Франции запретили митинги в поддержку Палестины

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Париже полиция разогнала очередную демонстрацию в поддержку Палестины, сообщает France 24. Протестующие были встречены «многочисленными и агрессивными» сотрудниками полиции. По мнению митингующих, запрет на протесты против Израиля и международного сообщества является посягательством на верховенство права и свободу слова во Франции.

В субботу на площади Республики несколько сотен человек нарушили запрет на проведение демонстраций в поддержку палестинцев. Представители полиции были более многочисленными и агрессивными, чем в четверг во время первой демонстрации, которая также была запрещена. С самого начала полицейские оттеснили демонстрантов от площади и несколько раз проникали в толпу, чтобы произвести аресты. Напомним, что министерство внутренних дел запрещает проведение подобных акций, опасаясь нарушения общественного порядка. 

Большинство собравшихся оказались молодыми людьми. Некоторые говорили мне, что, по их мнению, ХАМАС — это не террористическая организация, а движение сопротивления и что все израильтяне рано или поздно должны будут покинуть Ближний Восток. Другие осуждали международное сообщество и, в частности, Францию за то, что они, цитирую, «выражают своё негодование в отношении одной стороны, а не другой». Наконец — и это, пожалуй, самое главное, — демонстранты считают, что запрет таких протестов является серьёзным посягательством на верховенство права и свободу слова во Франции.

Дата выхода в эфир 15 октября 2023 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 24 Франция Европа
теги
Ближний Восток война вооруженный конфликт демонстрация Европа Израиль митинг Палестина Париж полиция протест свобода слова Франция ХАМАС
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров