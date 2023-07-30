TF1: сожжённые магазины, госучреждения и полицейские участки — французские города продолжают страдать от последствий беспорядков месячной давности
Этот супермаркет — единственный в радиусе четырёх километров. Вот уже месяц, как он закрыт. Это нарушило нормальную жизнь сотен людей, к примеру, Фатуматы. После рабочего дня она забирает детей из городского лагеря, а затем отправляется в супермаркет. Путь на двух автобусах занимает 45 минут.
ФАТУМАТА, местная жительница: Мне не с кем оставить детей. Они устают. Уже поздно, сейчас 18:25. На то, чтобы сделать покупки уйдёт действительно много времени.
Сегодня ей приходится трать почти три часа на покупки. На расстоянии нескольких километров, в Вильнёв-Ле-Руа здание мэрии было полностью разрушено огнём. Прежде, чем начать реконструкцию, нужно всё отмыть и спасти всё, что можно уберечь.
РЕМИ ЖУРДАН, директор кабинета и службы связей с общественностью мэрии Вильнёв-Ле-Руа: Вот здесь можно увидеть первую зону, которую расчистили, чтобы по максимуму убрать копоть и после этого иметь возможность начать сортировку того, что определённо не подлежит восстановлению, и того, что можно как-то повторно использовать.
Стоимость реконструкции более двух миллионов евро, а на работу уйдёт как минимум полтора года. Но для двадцати тысяч жителей коммуны об ожидании не может быть и речи. Это т бывший склад был в срочном порядке перепрофилирован для приёма посетителей из числа четырёхсот семей, находящихся в крайне затруднительных условиях.
СОТРУДНИЦА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: Мы позвоним вам, чтобы назначить встречу.
Однако многие дела в этом отделении Службы социальной помощи исчезли во время пожара.
КАТРИН МАГЕРО, сотрудница Службы социальной помощи Вильнёв-Ле-Руа: Теперь нужно пытаться по максимуму передоить всё в электронную форму, но есть дела, которые останутся утерянными и восстановить их не удастся.
Лидия приходит в центр еженедельно, чтобы отслеживать ход своего дела о трудоустройстве.
ЛИДИЯ, местная жительница: В моём деле появились небольшие задержки. Если нет всех документов со всей информацией о человеке, ему отказывают в помощи.
Для некоторых сопровождение остаётся жизненно необходимым, как для этой женщины, которая приходит сюда уже 20 лет.
ЖЕНЩИНА: Если документы пропадут, то всё потеряно. Во всяком случае, для меня на сто процентов. Я инвалид.
В этой коммуне мишенью (погромщиков — ИноТВ) также стал и комиссариат полиции. Сейчас у входа установлены бетонные блоки. Последствия этих беспорядков ещё много месяцев будут наказанием для жителей.
Дата выхода в эфир: 20 июля 2023 года.