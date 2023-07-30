TF1: сожжённые магазины, госучреждения и полицейские участки — французские города продолжают страдать от последствий беспорядков месячной давности

Спустя месяц после начала беспорядков во Франции множество населённых пунктов всё ещё испытывают на себе последствия погромов, сообщает TF1. Как передаёт телеканал, жители некоторых коммун остались без магазинов, которые были сожжены бунтовщиками. Другие столкнулись с проблемами в работе госорганов, также пострадавших от пожаров и разрушений.

Этот супермаркет — единственный в радиусе четырёх километров. Вот уже месяц, как он закрыт. Это нарушило нормальную жизнь сотен людей, к примеру, Фатуматы. После рабочего дня она забирает детей из городского лагеря, а затем отправляется в супермаркет. Путь на двух автобусах занимает 45 минут.

ФАТУМАТА, местная жительница: Мне не с кем оставить детей. Они устают. Уже поздно, сейчас 18:25. На то, чтобы сделать покупки уйдёт действительно много времени.

Сегодня ей приходится трать почти три часа на покупки. На расстоянии нескольких километров, в Вильнёв-Ле-Руа здание мэрии было полностью разрушено огнём. Прежде, чем начать реконструкцию, нужно всё отмыть и спасти всё, что можно уберечь.

РЕМИ ЖУРДАН, директор кабинета и службы связей с общественностью мэрии Вильнёв-Ле-Руа: Вот здесь можно увидеть первую зону, которую расчистили, чтобы по максимуму убрать копоть и после этого иметь возможность начать сортировку того, что определённо не подлежит восстановлению, и того, что можно как-то повторно использовать.

Стоимость реконструкции более двух миллионов евро, а на работу уйдёт как минимум полтора года. Но для двадцати тысяч жителей коммуны об ожидании не может быть и речи. Это т бывший склад был в срочном порядке перепрофилирован для приёма посетителей из числа четырёхсот семей, находящихся в крайне затруднительных условиях.

СОТРУДНИЦА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: Мы позвоним вам, чтобы назначить встречу.

Однако многие дела в этом отделении Службы социальной помощи исчезли во время пожара.

КАТРИН МАГЕРО, сотрудница Службы социальной помощи Вильнёв-Ле-Руа: Теперь нужно пытаться по максимуму передоить всё в электронную форму, но есть дела, которые останутся утерянными и восстановить их не удастся.

Лидия приходит в центр еженедельно, чтобы отслеживать ход своего дела о трудоустройстве.

ЛИДИЯ, местная жительница: В моём деле появились небольшие задержки. Если нет всех документов со всей информацией о человеке, ему отказывают в помощи.

Для некоторых сопровождение остаётся жизненно необходимым, как для этой женщины, которая приходит сюда уже 20 лет.

ЖЕНЩИНА: Если документы пропадут, то всё потеряно. Во всяком случае, для меня на сто процентов. Я инвалид.

В этой коммуне мишенью (погромщиков — ИноТВ) также стал и комиссариат полиции. Сейчас у входа установлены бетонные блоки. Последствия этих беспорядков ещё много месяцев будут наказанием для жителей.

Дата выхода в эфир: 20 июля 2023 года.