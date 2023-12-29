Politico: непопулярный Шольц останется у власти — его защищает система

После двух лет пребывания у власти канцлер Германии Олаф Шольц выглядит всё более одиноким среди шквала кризисов, которые потрясли и раскололи его трёхстороннюю правительственную коалицию. Но если во многих других странах это могло бы спровоцировать крах правительства, в Германии дела обстоят иначе, пишет Politico. Благодаря послевоенным законам, призванным обеспечить политическую стабильность, правительство этой страны практически невозможно устранить, если только канцлер и президент не договорятся уйти со сцены досрочно.

После своего вступления в должность действующий канцлер Германии от социал-демократической партии Олаф Шольц пообещал своим избирателям, что им никогда не придётся «идти в одиночестве» — он позаимствовал эту фразу из гимна популярного футбольного клуба «Ливерпуль» и использовал её, как мантру, в наиболее напряжённые моменты, которых уже было немало, пишет Politico.



Но после двух лет пребывания у власти Шольц всё больше остаётся в одиночестве среди шквала кризисов, которые потрясли и раскололи его трёхстороннюю правительственную коалицию при участии партии зелёных и Свободной демократической партии (СвДП), которые славятся консерватизмом в финансовом отношении. Это вызывает недовольство и сомнения среди избирателей. Поэтому Шольцу придётся приложить усилия, чтобы сохранить своё «нежизнеспособное» правительство на аппарате жизнеобеспечения в 2024 году, говорится в статье.



Его трёхсторонняя коалиция пришла к власти благодаря обещаниям вывести крупнейшую экономику Европы из оцепенения, которое она переживала в эпоху Меркель, поясняет Politico. Однако похоже, что уже на середине четырёхлетнего срока Шольц успел стать «наименее любимым канцлером» в современной истории Германии: согласно последнему опросу телекомпании ARD, совокупная поддержка правящей коалиции упала до 33% — по сравнению с 52% во время последних выборов. При этом оппозиционные христианские демократы набрали 32% и отстают всего на один пункт.



В начале своего срока Шольц привлёк симпатии за то, что назвал историческим «поворотным моментом» ситуацию после начала российской спецоперации на Украине, призвав к модернизации и повышению боеготовности Вооружённых сил Германии. Правящая коалиция также добилась успехов в продвижении закона, направленного на решение монументальной задачи по отказу Германии от ископаемого топлива, напоминает Politico,



Однако в решении вопросов о том, за счёт каких средств можно было бы оплатить эту трансформацию, которую эксперты по масштабам ставят в один ряд с такими масштабными задачами, как послевоенное восстановление и воссоединение Германии, он оказался менее успешным. Реализация этих проектов оказалась слабым местом правительства: оно с трудом ковыляло от одной собственной цели к другой, а кульминацией стал политический обвал в прошлом месяце после решения Конституционного суда о том, что бюджетная основа коалиции не может быть признана законной, говорится в статье.



Это постановление фактически лишило правительство Германии сотен миллиардов средств для внебалансового финансирования, размещённых в специальных фондах, которые оно надеялось использовать в ближайшие годы. В результате вся законодательная повестка дня правительства оказалась под вопросом — и без этих средств основа для коалиционного сотрудничества практически испарилась, подчёркивает Politico.



Ведь большая часть этих денег была предназначена для субсидий на все актуальные проекты: от солнечных батарей до зарядных станций для электромобилей и тепловых насосов. Без такой финансовой поддержки у инвесторов и потребителей осталось крайне мало стимулов для того, чтобы оперативно переходить на более экологически чистые альтернативные источники энергии, поясняется в статье.



Такое решение стало бы серьёзным ударом по любому правительству, однако учитывая, насколько разнородной является коалиция во главе с Шольцем, найти решение становится ещё труднее, пишет Politico. В частности, лидер СвДП Кристиан Линднер, занимающий пост министра финансов, считает себя гарантом «финансовой правильности» и отказывается предоставить своим партнёрам карт-бланш и снять в 2024 году конституционный «долговой тормоз», чтобы компенсировать средства, использование которых суд постановил запретить.



В результате после ночного заседания Шольц договорился вместе с представителями партии зелёных и СвДП применить «пластырь» в попытке остановить кровотечение из бюджета, разрекламировав это соглашение как компромисс, который поможет проложить путь к бюджету на 2024 год. Но спустя лишь несколько дней ключевые аспекты соглашения стали подвергаться сомнению: другие представители всех трёх партий выразили опасения, что коалиции придётся потратить целый месяц, если не дольше, пытаясь составить бюджет, в то время как для реализации решений правительству придётся довольствоваться чрезвычайным бюджетом, исходя из того, что оно уже потратило в 2023 году.



Многих избирателей возмущает, что Шольц с самого начала поставил правительство в такое положение, подчёркивается в статье: «Креативный бухгалтерский учёт был его идеей, которую он реализовал, не предусмотрев запасного варианта, хотя и знал, что есть шанс, что суд признает его план незаконным». Передышка не продлится долго, и наступающий год сулит новые проблемы, предупреждает Politico.



Во многих странах подобный кризис способен спровоцировать крах правительства. Однако в Германии ситуация обстоит иначе — к лучшему или худшему, однако даже такую «безжизненную» коалицию практически невозможно окончательно «убить», говорится в статье. Дело в том, что авторы послевоенного Основного закона Германии, целью которых было избежать повторения беспорядочной политики Веймарской эпохи, завершившейся приходом к власти нацистов, постарались максимально обеспечить стабильность.



Для этого они построили политическую систему, позволяющую быстро урегулировать конфликты, и установили довольно высокую планку для объявления досрочных выборов. Например, только канцлер Германии имеет право объявить голосование по вынесению вотума недоверия в парламенте, и только президент может объявить о проведении новых выборов, поясняется в статье. Поэтому случаи вотума недоверия в послевоенной истории Германии крайне редки (их было всего пять) и обычно представляют собой тактические шаги канцлеров, стремящихся укрепить таким образом свои политические позиции.



Единственный случай, когда канцлера против его воли отстранили от должности, произошёл в 1982 году, когда СвДП вышла из союза с Социал-демократической партией (СДПГ), вынудив представлявшего эту партию канцлера Гельмута Шмидта объявить голосование о вотуме недоверия, которое он проиграл. После чего СвДП перешла на сторону представителя правоцентристских христианских демократов (ХДС) Гельмута Коля, и он стал канцлером без новых выборов.



Затем Коль вновь объявил ещё один вотум недоверия вскоре после вступления в должность, чтобы проиграть его и попросить президента назначить досрочные выборы, которые позволили бы ему заручиться более твёрдой поддержкой со стороны избирателей. Такая тактика сработала: партия Коля победила на выборах, благодаря чему он оставался канцлером до 1998 года, напоминает Politico.



Но в отличие от Шмидта, Шольцу не нужно беспокоиться о том, что СвДП уйдёт и сформирует новую коалицию с ХДС, потому что им сейчас просто не хватит для этого голосов: на последних выборах СвДП набрала 11,5%, а ХДС — 24%, поэтому даже если они объединятся, то не смогут обеспечить себе большинства. Тем не менее некоторые наблюдатели полагают, что постоянный кризис в коалиции Шольца может побудить СвДП «покинуть корабль», отмечается в статье.



Если эта партия всё же уйдёт из правящей коалиции, скорее всего, Шольцу придётся объявить голосование по вотуму недоверия, которое он рискует проиграть. И тогда в конечном итоге окончательное решение останется за президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, который также представляет социал-демократов, поясняет Politico.



Между тем Шольц до сих пор не знает, как он сможет профинансировать законодательную повестку дня коалиции, подчёркивается в статье. И даже если им удастся накопить средства на 2024 год за счёт сокращения расходов и повышения налогов, уже не за горами будет 2025-й — год новых выборов.



При этом эксперты ожидают, что в обозримом будущем ситуация в немецкой экономике останется довольно вялой: по данным Немецкого экономического института (IW), объём производства в Германии снизится на 0,5% в следующем году. И на фоне экономической слабости правительству Шольца приходится сталкиваться с постоянным ростом числа новых просителей убежища.



Новый всплеск числа прибывающих мигрантов помог в последнее время укрепить позиции крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая занимает второе место в национальном рейтинге и готовится к победе на ряде государственных выборов в восточных регионах Германии следующей осенью, сообщается в статье.



Помимо внутренних проблем, Шольцу приходится справляться и с вызовами на международной арене, где самой серьёзной угрозой сейчас становится перспектива прекращения финансирования Киева со стороны США. Большое беспокойство вызывают и президентские выборы в США в следующем году с перспективой возвращения к власти Дональда Трампа, который «не скрывал своего презрения к Германии», пишет Politico.



Подобный исход способен в одночасье лишить Германию «её самого важного союзника и защитника», заставив другие проблемы, стоящие перед Шольцем, показаться незначительными, говорится в статье. Учитывая столь тревожные перспективы, даже сам Шольц может прийти к выводу, что его коалиция может оказаться не очень долговечна — однако здесь стоит вспомнить популярную немецкую поговорку о том, что «тот, кого считают мёртвым, живёт дольше», заключает автор.