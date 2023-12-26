Биограф Шольца: канцлер потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере

Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере, заявил в интервью Focus биограф главы ФРГ Ларс Хайдер. И им стал бюджетный кризис, который возник исключительно по его собственной вине. Теперь же имидж главы государства потерпел непоправимый урон, что, в свою очередь, угрожает развалом в Бундестаге всей правящей межпартийной коалиции, объясняет немецкое издание.

Долгое время Ларс Хайдер, биограф канцлера Германии Олафа Шольца, защищал главу ФРГ от нападок и критики, но сейчас даже у него доверие к главе государства исчезло, пишет Focus. Поворотным моментом для него стал бюджетный кризис, который возник из-за «бюджетной уловки» Шольца. Это была его личная идея, и таким образом он пытался выкрутиться из затруднительной финансовой ситуации.

Но попытка не удалась, и теперь имидж канцлера понёс непоправимый урон. «Это крупнейшее поражение в его политической карьере, — убеждён Хайдер. — Я не уверен, что доверие избирателей получится вернуть».

Теперь же из-за утраты доверия к главе государства возникла угроза развала в Бундестаге и всей правящей межпартийной коалиции. И чтобы спасти нынешнее правительство, Шольцу нужно измениться, но он построил свою политическую карьеру как раз на нежелании меняться, так что такое развитие событий маловероятно. Раньше Шольц, будучи сопровождающим экс-главы ФРГ Ангелы Меркель, «преспокойно» спал даже во время турбулентных саммитов G20. «Теперь же он глубоко и крепко спит, будучи канцлером», — отмечает Хайдер.