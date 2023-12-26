Биограф Шольца: канцлер потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере

Канцлер Германии Олаф Шольц потерпел крупнейшее поражение в своей политической карьере, заявил в интервью Focus биограф главы ФРГ Ларс Хайдер. И им стал бюджетный кризис, который возник исключительно по его собственной вине. Теперь же имидж главы государства потерпел непоправимый урон, что, в свою очередь, угрожает развалом в Бундестаге всей правящей межпартийной коалиции, объясняет немецкое издание.
Долгое время Ларс Хайдер, биограф канцлера Германии Олафа Шольца, защищал главу ФРГ от нападок и критики, но сейчас даже у него доверие к главе государства исчезло, пишет Focus. Поворотным моментом для него стал бюджетный кризис, который возник из-за «бюджетной уловки» Шольца. Это была его личная идея, и таким образом он пытался выкрутиться из затруднительной финансовой ситуации.
Но попытка не удалась, и теперь имидж канцлера понёс непоправимый урон. «Это крупнейшее поражение в его политической карьере, — убеждён Хайдер. — Я не уверен, что доверие избирателей получится вернуть».
Теперь же из-за утраты доверия к главе государства возникла угроза развала в Бундестаге и всей правящей межпартийной коалиции. И чтобы спасти нынешнее правительство, Шольцу нужно измениться, но он построил свою политическую карьеру как раз на нежелании меняться, так что такое развитие событий маловероятно. Раньше Шольц, будучи сопровождающим экс-главы ФРГ Ангелы Меркель, «преспокойно» спал даже во время турбулентных саммитов G20. «Теперь же он глубоко и крепко спит, будучи канцлером», — отмечает Хайдер.
Серебряный призёр Олимпиады по пляжному волейболу Станислав Красильников считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет слабость, не допуская российских атлетов к соревнованиям в командных видах спорта.
По иску, поданному против Анастасии Ивлеевой из-за скандальной вечеринки, её имущество могут арестовать в качестве обеспечительной меры, это следует из искового заявления, которое есть в распоряжении RT.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как улучшить самочувствие при низком атмосферном давлении.
За организацию «голой» вечеринки на Анастасию Ивлееву подали коллективный иск на 1 млрд рублей, он уже поступил в Хамовнический суд Москвы. Адвокат Владислав Атаманюк сообщил RT, что эти деньги должны пойти в созданный президентом госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в шести округах столицы застройщики уже приступили к реализации 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ).
Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков рассказал москвичам, что метеорный поток Квадрантиды в ночь на 4 января лучше будет виден за городом в условиях ясного неба.
Беженцы из Харьковской области, прибывшие в Россию, столкнулись с проблемами из-за разницы их статуса и статуса людей, приехавших из новых регионов страны. Об этом РБК рассказали юристы благотворительных фондов.