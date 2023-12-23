24 heures: Россия и Китай продвигают новый миропорядок в противовес слабеющему Западу

Демократические государства Запада сдают позиции в противостоянии с Китаем и Россией, что приводит к возникновению нового миропорядка, пишет 24 heures. Он подразумевает отказ от западной гегемонии, установившейся после холодной войны, и переход к «справедливой» и «многополярной» системе, в основе которой лежит мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и взаимное уважение.

Тёплый приём, оказанный Владимиру Путину 6 декабря в Абу-Даби и затем в Эль-Рияде, резко контрастирует с отказом конгресса США одобрить выделение Украине финансовой помощи на $61,4 млрд, рассказывает 24 heures. Отмена выступления Зеленского перед конгрессом накануне усиливает ощущение, что украинский конфликт склоняется в пользу Москвы.

Это не ускользнуло от взгляда канцлера Германии Олафа Шольца, отмечает издание. На конгрессе социал-демократов 9 декабря он подчеркнул, что «эта война, возможно, закончится нескоро». Немецкий лидер настаивает, что необходимо поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, потому что «границы Европы больше нельзя изменять силой».

Таким образом, Шольц придаёт украинскому конфликту стратегическое значение для Европы и зарождающегося нового миропорядка. Для последнего характерно то, что Россия и Китай отрицают международную систему, сложившуюся после холодной войны, которая основывалась на западной гегемонии под руководством США, глобализации и международных организациях, которые пропагандируют либеральные ценности и демократию.

Во время встречи на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года Си Цзиньпин и Владимир Путин обрисовали собственный взгляд на «справедливую» и «многополярную» систему. По их мнению, в её основе должно лежать мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и взаимное уважение. Обе стороны выступили против возвращения к противостоянию между державами, в котором слабые становятся добычей сильных.

На саммите БРИКС 25 июня 2022 года Си Цзиньпин напомнил об этих принципах и заявил, что «необходимо построить новый тип международных отношений, отличающихся взаимным уважением, равенством, справедливостью и взаимовыгодным сотрудничеством в противовес всем гегемониям и политике с позиции силы». Владимир Путин на форуме «Валдай» 5 октября высказался в том же ключе, подчеркнув, что «прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности», а «в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону».

В результате возникает новая международная система, которая призвана пересмотреть миропорядок XXI века, пишет 24 heures. В последние годы наблюдается ослабление глобальной демократии, европейские страны не способны выступать единым фронтом на мировой арене, а возможная победа Дональда Трампа грозит отбросить США в лагерь нелиберальных демократий. Всё это говорит о том, что Москва и Пекин действительно могут радоваться положению дел в мире на конец 2023 года.