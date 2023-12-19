Bloomberg: сбывается самый страшный кошмар Запада — Путин побеждает

Поскольку помощь на сумму более $110 млрд увязла в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе, вопрос, как долго Киев сможет сдерживать российский натиск, становится всё актуальнее. Как пишет Bloomberg, тупиковая ситуация с получением денег навела союзников Украины на размышления о том, что они отказывались даже представить: Владимир Путин может победить.

Тупиковая ситуация с получением западной помощи навела союзников Украины на размышления о том, что они отказывались даже представить: Владимир Путин может победить. Как пишет Bloomberg, помимо катастрофы для самой Украины, некоторые союзники задумались и о более обширных последствиях провала НАТО в крупнейшем современном конфликте в Европе. Осведомлённые источники на условиях анонимности рассказали изданию, что в связи с этим они пересматривают угрозу со стороны России для членов альянса на востоке.

По их словам, цепная реакция от поражения Украины затронет весь мир, поскольку партнёры и союзники США усомнятся в надёжности оборонительных уверений Вашингтона. Последствия этого стратегического провала окажутся даже глубже, чем бегство США из Афганистана, и это не считая перспективы того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах и воплотить в жизнь свои давнишние обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и договориться с Путиным насчёт Украины.

Авторы материала отмечают, что в публичных заявлениях лидеров сквозит тревога. Сторонники Украины всё резче призывают своих оппонентов не делать ключевую помощь заложником внутриполитических приоритетов, что прежде было большой редкостью.

«Если Украина не получит поддержки от ЕС и США, то Путин победит», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на состоявшемся на прошлой неделе саммите Европейского союза.

В США президент Джо Байден на прошлой неделе пообещал поддерживать Украину «так долго, как мы сможем», символически отойдя от прежних обещаний помогать «столько, сколько потребуется». Республиканцы в конгрессе отказались утвердить поддержку в размере $61 млрд на следующий год, пока Байден не уступит их требованиям и не ужесточит миграционную политику США. Пока что попытки достичь соглашения успехом не увенчались. В понедельник Пентагон предупредил, что, если законодатели не примут меры, деньги на новое оружие для Украины закончатся 30 декабря.

Западные сторонники Украины уверяют, что в начале следующего года помощь в той или иной форме, скорее всего, будет предоставлена. Но официальные лица предупреждают, что и она едва ли приведёт к серьёзному прорыву на поле боя. Перспективы становятся всё мрачнее, даже несмотря на то, что тупиковая ситуация на фронте всё убедительнее говорит о том, что противостояние может продолжаться долгие годы.