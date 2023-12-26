«Лучшая роль русского в исполнении русского», «премия имени Бората» и «фашистка-хоббит»: Politico вручило свои «сомнительные награды» за 2023 год

Издание Politico опубликовало список лауреатов ежегодных «сомнительных наград», которые газета «вручает» европейским политикам. В нынешнем году одним из «победителей» стал Владимир Путин, который, по мнению редакции, заслужил награду за «лучшую роль русского в исполнении русского». Другими обладателями антипремии стали Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Грета Тунберг.

Издание Politico распределило свои ежегодные «сомнительные награды» среди европейских политиков за 2023 год. На этот раз редакция газеты удостоила вниманием и президента России Владимира Путина, которому досталась награда за «лучшую роль русского в исполнении русского».

Как поясняет журналист Politico, российского лидера поощрили за то, что он «как никто другой умеет вить верёвки из Европы». «Только думаешь, что получилось его отвадить от парадной двери (Германии) — а он уже зашёл обратно через чёрный ход (Болгарию), — пишет автор. — Cанкции, конечно, стали серьёзной неприятностью, но, благодаря кое-какой помощи от его европейских друзей, экономика России всё ещё тарахтит». Между тем, глава правительства Италии Джорджа Мелони недавно признала, что всё больше европейских лидеров пытаются найти способ вылезти из украинского кризиса — а потому Путин, который сохраняет целую сеть союзников во многих европейских странах, «знает, что время на его стороне», отмечает журналист.

«Сомнительной премии» в нынешнем году удостоилась и сама Джорджа Мелони, которую наградили в номинации «лучшая роль фашистки в исполнении хоббита». Как пишет Politico, Мелони в юности любила с друзьями — «другими ультраправыми активистами» — наряжаться в персонажей «Властелина конец». Опус Толкина стал Библией для целокого поколения европейских неофашистов, а потому неудивительно, что он привлёк в том числе и нынешнего премьера Италии — однако, к счастью для Европы, её «фашистские фантазии оказались не более серьёзными, чем её подростковая тяга к сражениям против Саурона»: несмотря на то, что в Италию в нынешнем году прибыло почти в два раза больше просителей убежища, чем в минувшем, обещанное итальянским лидером «закручивание гаек» на деле вылилось в те же меры, которые обсуждаются и в других европейских странах — включая, к примеру, увеличение сроков ареста для нелегальных мигрантов. При этом Мелони не стала пренебрегать обязанностями Рима в рамках ЕС и НАТО и даже, пусть и неохотно, продолжила оказывать поддержку Киеву — и её партия «Братья Италии» сохранила свой высокий рейтинг. «Фродо бы ей гордился», — иронизирует обозреватель Politico.

Урсуле фон дер Ляйен издание присудило награду за «лучшую роль немки, которая притворяется президентом Европы». Попытки главы Еврокомиссии не только демонстрировать влияние, но и реально его оказывать, неизменно оборачиваются крахом: всякий раз, как на горизонте вспыхивает очередной внешнеполитический кризис, в котором можно было бы себя проявить, его тут же «заграбастывает» себе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а когда фон дер Ляйен попыталась поднять в штаб-квартире Еврокомиссии флаг Израиля, она обнаружила, что даже такой шаг она не может себе позволить, не получив гневную реакцию от половины членов ЕС. Не даёт ей развернуться и председатель Европейского совета Шарль Мишель, которому «хватает наглости самому строить из себя президента Европы» — вот и её визит в Вашингтон, обещавший стать для неё звёздным часом, он испортил, увязавшись за ней следом. А европейские СМИ всё смакуют скандал с её перепиской с гендиректором Pfizer, в которой фон дер Ляйен договаривалась о закупке миллиардов доз вакцин от коронавирусной инфекции. «Несправедливостей хватает в жизни Урсулы фон дер Ляйен», — подытоживает автор.

Упомянутого Жозепа Борреля Politico удостоила «дипломатической премии имени Бората». Как констатирует журналист газеты, с тех пор, как Боррель занял пост главного дипломата ЕС, он не упускает ни одной возможности оконфузиться: его похвала в адрес Эквадора за проведение «мирных» выборов после того, как одного из участвовавших в них кандидатов убил киллер, а также обещание после начала российской операции на Украине отправить в Киев истребители уже вошли в анналлы дипломатии — но Боррель продолжает усердствовать, будто стараясь найти до истечения срока полномочий как можно больше способов продемонстрировать свою некомпетентность. По мысли обозревателя Politico, последним его конфузом стала позиция по ближневосточному конфликту — ведь Боррель «предпочитает не выражать поддержку Израилю за его усилия по искоренению терроризма, а его осуждать».

Активистке Грете Тунберг досталась от редакции Politico «премия «Как вы смеете?». Как пишет обозреватель издания, «самой знаменитой в мире прогульщице» успело исполниться 20 лет — и она по-прежнему на «тропе войны», но курс всё же изменила: после варварского нападения на Израиль она обратила свой гнев в адрес еврейского государства и ныне регулярно участвует в анти-израильских протестах по всей Европе, параллельно продвигая точку зрения о том, что операция ЦАХАЛ в Газе в сущности является «геноцидом». Позиция активистки уже оттолкнула от неё многих её соратников, что поставило будущее её движения Fridays for Future под вопрос.

Наконец, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис стал обладателем «награды «Жизнь других» в области шпионажа». Как отмечается в материале Politico, Мицотакис стал уникальным для Европы лидером, поскольку умудрился удержаться на посту несмотря на скандал из-за слежки за журналистами и оппозицией, которой, как выяснилось, занимались греческие спецслужбы в его премьерство. Более того, греческий лидер не только сумел замять громкое дело — он ещё и избрался на таком фоне на новый срок, продолжая настаивать на своей невиновности, подчёркивает Politico. Ну а установить, как в Греции почти на ста телефонах, принадлежащих главным образом высокопоставленным чиновникам, предпринимателям и журналистам, обнаружилось шпионское ПО Predator, которое предоставляет его пользователям полный контроль над заражёнными устройствами, греческие власти так и не смогли — и, вероятно, уже никогда не смогут, пишет газета.