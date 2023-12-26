«Лучшая роль русского в исполнении русского», «премия имени Бората» и «фашистка-хоббит»: Politico вручило свои «сомнительные награды» за 2023 год

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Французский эксперт: без западной техники Украине поможет только чудо L'Express
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Fox Business: ослабление института семьи в США разрушает американскую мечту Fox Business
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Чемезов: гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне СВО
Российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне спецоперации, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию ВС России
Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор женщине за дискредитацию ВС России.
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«Детройт» установил антирекорд НБА по числу поражений подряд
«Детройт Пистонс» на своей площадке потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Посол Нофаль: Палестина хочет провести выборы, несмотря на разногласия с ХАМАС
Разногласия с движением ХАМАС не препятствуют стремлению Палестины объединиться и провести законодательные и президентские выборы. Об этом сообщил посол палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.
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Фигурист Дикиджи признался, что планирует выступать до 24 лет
Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, когда планирует завершить карьеру фигуриста.
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Чемезов рассказал, что идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»
Ведутся работы по повышению огневой мощи российского танка Т-14 «Армата», сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
МТС убрала блогера Анастасию Ивлееву из амбассадоров компании.
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Посол Любинский: без участия Москвы обсуждать транзит газа в Европу бессмысленно
Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости, что без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.
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Marca: Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере, куда продавал билеты
Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар отправился в плавание на своём круизном лайнере.
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Ивлеева попросила у общественности второй шанс после скандальной вечеринки
Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку в московском клубе, попросила у общественности «второй шанс».
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Конур: Салах подпишет новый контракт с «Ливерпулем» до 2027 года
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может продлить контракт с английским клубом.
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Президент Аргентины проведёт референдум, если парламент отвергнет его реформы
Президент Аргентины Хавьер Милей вынесет на суд граждан свои радикальные реформы, если парламент проголосует против них.
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The Guardian: Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»
Миллиардер Джим Рэтклифф после приобретения акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» планирует провести серьёзные изменения в клубе.
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Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 11 регионов страны ожидает аномально холодное завершение 2023 года.
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Минобороны: над Белгородской и Ростовской областями сбито два БПЛА
Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над Белгородской и Ростовской областями.
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Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».
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Новак: Россия в этом году поставит в Европу не более 4—5% своей нефти
В этом году Россия поставит в Европу не более 4—5% своей нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
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В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек
Молодой человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, он госпитализирован.
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La Nación: в Аргентине выпустят новые купюры из-за высокой инфляции
В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом 20 тыс. и 50 тыс. песо, сообщил президент страны Хавьер Милей.
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Посол Любинский: участие Австрии в системе ПВО Sky Shield сближает её с НАТО
Участие Австрии в европейской системе противовоздушной обороны European Sky Shield — это шаг для сближения с НАТО, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
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Минобороны: в Сирии уничтожены склады обстрелявших военных боевиков
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил в ходе брифинга, что ВКС России уничтожили в Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск.
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Группировка «Запад» отразила несколько контратак ВСУ на Купянском участке
Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС России отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.
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Посол Нофаль: Палестина не примет решение, связанное с отделением сектора Газа
Правительство лидера Палестины Махмуда Аббаса не примет никакое решение, связанное с отделением сектора Газа, заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль.
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Экс-посол Украины Чалый: Киеву непублично сообщают, что его не ждут в НАТО
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью украинскому телеканалу «Прямой», что Запад рекомендует киевским властям не рассчитывать на членство в НАТО.
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Журналист Важеха: Польша приспособилась к новой волне вынужденной любви к Киеву
Польский журналист Лукаш Важеха выразил мнение, что Польша уже приспособилась к новому порядку и снова игнорирует интересы своих граждан ради Украины.
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Посол: в Австрии совершались акты вандализма против имущества дипсотрудников России
Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости, что за прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма.
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Костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артёмовском
Костромские десантники сбили ударный квадрокоптер ВСУ типа «Баба-яга», пытавшийся атаковать российские позиции у Артёмовска.
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Посол Нофаль: США провалили ближневосточный мирный процесс
США провалили мирный процесс по Ближнему Востоку, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.
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Расчёты САУ «Акация» уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчёты САУ «Акация» группировки войск «Центр» ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении.
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ВС России нанесли авиаудары по пунктам ВСУ в трёх районах на Купянском направлении
Российские войска нанесли серию из шести ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении.
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ВСУ вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ вынуждены были отойти в южном и юго-западном направлениях после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области.
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Россиянам рассказали, как выгодно взять кредит в 2024 году
Россиянам дали советы, как выгодно взять кредит в 2024 году. Отмечается, что после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ России до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег. По мнению экспертов, того же следует ждать как минимум в течение I квартала 2024 года.
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Депутат Рады Шевченко заявил, что закон о мобилизации загоняет украинцев в угол
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву, что ВСУ мобилизацией загоняют украинцев, как собак, в угол.
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Аналитик Чэнь: Киев потеряет ещё больше территорий, если не остановит конфликт
Военный обозреватель Чэнь Си выразил предположение, что Украина потеряет ещё больше территорий, если продолжит конфликт.
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«Известия»: домашний интернет в России подорожал в среднем на 5—15%
Домашний интернет в России подорожал в среднем на 5—15%.
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Разведка ВДВ России уничтожила дронами-камикадзе пехоту ВСУ под Артёмовском
Бойцы ВДВ Южной группировки войск уничтожили дронами-камикадзе пехоту ВСУ на Артёмовском направлении.
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Григоренко поручил блокировать продажи просроченных и украденных лекарств
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки.
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Голубев: БПЛА сбит над Ростовской областью
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над территорией региона силами ПВО был сбит беспилотник.
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Espectador: скульптуру в честь Шакиры открыли в её родном колумбийском городе
Скульптура в честь колумбийской певицы Шакиры была открыта в её родном городе Барранкилья.
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Чемезов: в России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
В России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы.
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«Политика»: Киеву стало нечем платить наёмникам
Западные наёмники перестали получать вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников.
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В России появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ
Новый ГОСТ, устанавливающий единые требования к системам вентиляции убежищ гражданской обороны, вступит в силу с 1 мая 2024 года.
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Посол Любинский: деньги, выделенные Веной Киеву якобы на экономику, идут на ВСУ
Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости, что деньги, которые Австрия выделила Киеву якобы на восстановление экономики, идут на финансирование ВСУ.
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Минобороны: «Торнадо-Г» уничтожили «опорники» ВСУ на Купянском направлении
Расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» ВС России уничтожили замаскированные взводные опорные пункты на Купянском направлении.
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Посол Нофаль: Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию
Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию с участием членов Совбеза ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.
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В Госдуме внесли законопроект о запрете сцен насилия с участием детей в новостях
Депутаты Госдумы от разных фракций внесли законопроект, устанавливающий запрет демонстрировать в новостях сцены насилия с участием несовершеннолетних.
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«Известия»: матерям и отцам-одиночкам в СИЗО дадут дополнительное свидание с детьми
Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях женщины, у которых есть дети до 14 лет, а также отцы-одиночки получат право на дополнительное свидание в СИЗО.
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Al Hadath: военную базу США в иракской провинции Анбар атаковали ракетами
Военная база США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетным ударам.
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В подконтрольном Киеву Херсоне вновь прозвучали взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошла новая серия взрывов.
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Myśl Polska: отправка Украине вооружения подходит под определение госизмены
Отправка Польшей вооружения для ВСУ соответствует всем критериям государственной измены.