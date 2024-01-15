Welt: «блокада супермаркетов поставит ФРГ на грань социального восстания»
И я прочитал сегодня, кажется, это был функционер Баварского объединения крестьян, который сказал, что если не будет уступок, мы начнём бойкотировать супермаркеты — и тогда полки опустеют. Если это произойдёт, то мы, так сказать, находимся в начале социального восстания. Тогда уже и другие люди этого (сокращения субсидий на дизель. — ИноТВ) не примут. Так что «светофору»* можно только посоветовать не оставаться упёртыми, а отозвать свои планы и найти другие способы получить деньги.
Они могли бы найти это уже давно. Прежде всего, я должен обозначить, почему они выбрали фермеров: потому что фермеры не принадлежат к числу основных избирателей «светофорных» партий. Это удобнее всего! Это не повредит выборам в этом году, поскольку будут избираться три земельных парламента, европейские выборы. А большинство фермеров всегда голосовали за ХДС и ХСС. «Их мы легко можем остричь!» — это своего рода цинизм, который меня действительно задел. Я полностью на стороне фермеров.
Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.
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