N-TV: президент Германии раскритиковал правительство за недостаток общения с народом

Франк-Вальтер Штайнмайер связал протесты фермеров с недостатком коммуникации со стороны правительства, сообщает телеканал N-TV. По его словам, отсутствие диалога между Берлином и фермерами вредит всем участникам ситуации. Сельской местности в Германии действительно уделяется недостаточно внимания, и надо устранить у проживающих там людей ощущение, что они никому не интересны и их не слышат.

Согласно результатам опросов, доверие немецких граждан к правительству находится на рекордно низком уровне. По словам Франк-Вальтера Штайнмайера, это связано в основном с недостатком коммуникации: в связи с протестами фермеров президент Германии срочно призывает к диалогу, сообщает телеканал N-TV.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике имидж немецкого правительства в необычайно ясных выражениях: «Если доверие к правительству падает, это также связано с тем, что решения не были должным образом доведены до сведения или приняты, или омрачены внутренними спорами, которые просачиваются наружу». Кроме того, Штайнмайер подчеркнул: «Правительство должно быть заинтересовано в улучшении ситуации».

Он также раскритиковал обращение правительства с протестами фермеров. «Безмолвие между федеральным правительством и фермерами вредит всем участникам», — отметил Штайнмайер. По его словам, в сложившейся ситуации «срочно необходимо провести личные переговоры».

Штайнмайер отметил, что он сам уже давно и регулярно перемещает свою официальную резиденцию из Берлина на несколько дней в небольшие города, которые не находятся в центре внимания. При этом он ежегодно встречается с фермерами на празднике урожая и с женщинами, проживающими в сельской местности в различных федеральных землях. Его цель — избавиться от ощущения, что люди никому не интересны и их не слышат. Иногда помогает пойти к ним и сказать: «Мы хотим вас услышать».

В связи с этим Штайнмайер считает, что в сельской местности действительно необходимо больше внимания и участия правительства. В Германии в целом «не хватает признательности» по отношению к тем, кто отвечает за производство продовольствия и поддержание условий жизни в сельской местности, критикует немецкий президент.