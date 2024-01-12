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Le Figaro: европейские фермеры призвали Брюссель ограничить импорт украинских продуктов

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Шесть организаций, представляющих интересы европейских фермеров, опубликовали декларацию, в которой они призывают Брюссель ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пишет Le Figaro. По их словам, если всё останется как есть, это скажется на выживании европейского сельского хозяйства.
Le Figaro: европейские фермеры призвали Брюссель ограничить импорт украинских продуктов
AP

Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом к Брюсселю ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей, пишет Le Figaro. Дело в том, что ещё в мае 2022 года Евросоюз решил временно приостановить таможенные пошлины на украинский импорт. Эта мера действует до июня 2024 года, но в ближайшие месяцы Брюссель рассмотрит возможность её продления.

 
Однако организации, представляющие европейских фермеров, встревожены последствиями этих мер для Европы. Они напоминают, что Украина — это крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции. По их словам, европейский сельскохозяйственный сектор уже «несёт непропорциональное и невыносимое бремя».
 
«Мы опасаемся, что, если этот механизм сохранится в его нынешнем виде, без адаптации, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу», — предупреждают подписавшие документ стороны. Они предлагают использовать не только морской, но и наземные, и речные коридоры, чтобы направлять украинское зерно в другие страны мира, при этом на границе ввести более строгий фитосанитарный контроль.
 
Кроме того, они хотят внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать её попадание именно туда. В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы всё, что свыше, могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.
 
Прежде чем продлевать соглашение о либерализации торговли с Украиной, «мы должны убедиться, что у нас есть все необходимые гарантии для реагирования, если импорт станет слишком высоким или вызовет слишком большие последствия для наших рынков», — предупредил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
 
По данным Брюсселя, импорт украинской агропродовольственной продукции в ЕС за период с января по сентябрь 2023 года увеличился на 11% по сравнению с 2022 годом, отмечает Le Figaro.

 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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