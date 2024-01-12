Le Figaro: европейские фермеры призвали Брюссель ограничить импорт украинских продуктов

Шесть организаций, представляющих интересы европейских фермеров, опубликовали декларацию, в которой они призывают Брюссель ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пишет Le Figaro. По их словам, если всё останется как есть, это скажется на выживании европейского сельского хозяйства.

Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом к Брюсселю ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей, пишет Le Figaro. Дело в том, что ещё в мае 2022 года Евросоюз решил временно приостановить таможенные пошлины на украинский импорт. Эта мера действует до июня 2024 года, но в ближайшие месяцы Брюссель рассмотрит возможность её продления.

Однако организации, представляющие европейских фермеров, встревожены последствиями этих мер для Европы. Они напоминают, что Украина — это крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции. По их словам, европейский сельскохозяйственный сектор уже «несёт непропорциональное и невыносимое бремя».

«Мы опасаемся, что, если этот механизм сохранится в его нынешнем виде, без адаптации, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу», — предупреждают подписавшие документ стороны. Они предлагают использовать не только морской, но и наземные, и речные коридоры, чтобы направлять украинское зерно в другие страны мира, при этом на границе ввести более строгий фитосанитарный контроль.

Кроме того, они хотят внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать её попадание именно туда. В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы всё, что свыше, могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.

Прежде чем продлевать соглашение о либерализации торговли с Украиной, «мы должны убедиться, что у нас есть все необходимые гарантии для реагирования, если импорт станет слишком высоким или вызовет слишком большие последствия для наших рынков», — предупредил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

По данным Брюсселя, импорт украинской агропродовольственной продукции в ЕС за период с января по сентябрь 2023 года увеличился на 11% по сравнению с 2022 годом, отмечает Le Figaro.