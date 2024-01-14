Немецкий депутат требует прекратить финансировать Украину за счёт немецких налогоплательщиков
ЭДГАР НАУЙОК, депутат «Альтернативы для Германии»: Да, американцы отходят всё больше и больше. У них ещё и выборы после этого, поэтому оттуда не получить слишком много. А их бюджет идёт в направлении «пиши пропало». А что мы делаем? Мы прыгаем на амбразуру! Ура! С 4 миллиардов бюджет (для Украины. — ИноТВ) увеличился до 8 миллиардов (евро. — ИноТВ). У нас они есть, не так ли?! Нам же это так нужно?!
Да, это всё извращение. Это не может быть правильным. Кстати, сейчас мы в индексе развития стран мира опустились с 8-го на 26-е место. Поэтому в какой-то момент нам самим понадобится помощь в целях развития. А тут деньги просто выбрасываются, и это просто никуда не годится. Нет. Это, конечно же, ничего не принесёт. Это больше ничему не поможет.
Американцы в конечном счёте выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь ещё. И мы не должны это поддерживать. С самого начала (не должны были. — ИноТВ). Мы снова нарушили клятву. Никакого оружия в зонах боевых действий. А что мы сделали: поставили оружие в зоны боевых действий. Вначале были стальные каски, да, а потом всё больше, и нет, это не просто шаг к ещё большей конфронтации, это она и есть.
Есть критерии. Раньше существовали критерии приёма страны в ЕС, всё отброшено. Поэтому я не могу идти по этому пути и кричать «ура»! А остальные (страны ЕС. — ИноТВ), остальные всё равно не присоединятся к этому, потому что в конечном счёте тогда нам придётся восстанавливать страну. Независимо от того, как закончится эта история.
Мы уже говорим в Комитете развития о том, как нам восстановить страну! Всё за счёт немецких налогоплательщиков, вот так просто. В последний день пленарного заседания на прошлой неделе было проведено пять голосований, речь шла о налоговой ситуации и так далее, и после голосования я поговорил со своим коллегой и сказал: «Знаешь, мой друг, раньше крестьяне приходили к замку с вилами». И смотрите-ка, мои слова были услышаны!
Хотя у крестьян больше нет вил, с которыми они могли бы выйти на улицы, но у них есть тракторы! И я думаю, что это хорошо. В какой-то момент нужно подвести черту. Так не может продолжаться вечно. Мы это переживаем уже два года, (правящая коалиция. — ИноТВ) постоянно работает против своего народа, постоянно. И становится всё хуже и хуже, и теперь это нужно прекратить.
Дата публикации 13 января 2024 года.
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