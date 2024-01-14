Эдгар Науйок из «Альтернативы для Германии» представляет партию в комитете бундестага по помощи развивающимся странам. В комментарии для Deutschland Kurier он рассказывает, как его коллеги, несмотря на бюджетный кризис, удваивают военную помощь Украине, как они уже строят планы восстановления разрушенной страны за счёт немецких налогоплательщиков. Он указывает, что деньги потребуются самой Германии, которая в индексе развития упала с 8-го на 26-е место.

ЭДГАР НАУЙОК, депутат «Альтернативы для Германии»: Да, американцы отходят всё больше и больше. У них ещё и выборы после этого, поэтому оттуда не получить слишком много. А их бюджет идёт в направлении «пиши пропало». А что мы делаем? Мы прыгаем на амбразуру! Ура! С 4 миллиардов бюджет (для Украины. — ИноТВ) увеличился до 8 миллиардов (евро. — ИноТВ). У нас они есть, не так ли?! Нам же это так нужно?!

Да, это всё извращение. Это не может быть правильным. Кстати, сейчас мы в индексе развития стран мира опустились с 8-го на 26-е место. Поэтому в какой-то момент нам самим понадобится помощь в целях развития. А тут деньги просто выбрасываются, и это просто никуда не годится. Нет. Это, конечно же, ничего не принесёт. Это больше ничему не поможет.

Американцы в конечном счёте выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь ещё. И мы не должны это поддерживать. С самого начала (не должны были. — ИноТВ). Мы снова нарушили клятву. Никакого оружия в зонах боевых действий. А что мы сделали: поставили оружие в зоны боевых действий. Вначале были стальные каски, да, а потом всё больше, и нет, это не просто шаг к ещё большей конфронтации, это она и есть.

Есть критерии. Раньше существовали критерии приёма страны в ЕС, всё отброшено. Поэтому я не могу идти по этому пути и кричать «ура»! А остальные (страны ЕС. — ИноТВ), остальные всё равно не присоединятся к этому, потому что в конечном счёте тогда нам придётся восстанавливать страну. Независимо от того, как закончится эта история.

Мы уже говорим в Комитете развития о том, как нам восстановить страну! Всё за счёт немецких налогоплательщиков, вот так просто. В последний день пленарного заседания на прошлой неделе было проведено пять голосований, речь шла о налоговой ситуации и так далее, и после голосования я поговорил со своим коллегой и сказал: «Знаешь, мой друг, раньше крестьяне приходили к замку с вилами». И смотрите-ка, мои слова были услышаны!

Хотя у крестьян больше нет вил, с которыми они могли бы выйти на улицы, но у них есть тракторы! И я думаю, что это хорошо. В какой-то момент нужно подвести черту. Так не может продолжаться вечно. Мы это переживаем уже два года, (правящая коалиция. — ИноТВ) постоянно работает против своего народа, постоянно. И становится всё хуже и хуже, и теперь это нужно прекратить.

Дата публикации 13 января 2024 года.