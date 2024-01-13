Focus Оригинал

Болгарский политолог: Германии грозит судьба главного аутсайдера мировой политики

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германии необходимо срочно менять свой политический курс, иначе она станет главным аутсайдером мировой политики, заявил в интервью Focus болгарский политолог Иван Крастев. По его словам, всё, что раньше делало ФРГ сильной, теперь стало её слабостью. С началом боевых действий на Украине ситуация изменилась. Рассчитывать на защиту от США и дешёвые ресурсы из России больше нельзя. Нужно полагаться на собственные силы и меняться, но проблема в том, что немецкая система крайне негибкая и неспособна на резкие изменения.
Болгарский политолог: Германии грозит судьба главного аутсайдера мировой политики
AP

Если Германия продолжит двигаться тем же курсом, то она станет главным аутсайдером мировой политики, заявил в интервью Focus всемирно известный болгарский политолог Иван Крастев. Ведь многое, что раньше делало страну сильной, теперь стало её слабостью. 

Проблема ФРГ заключается в том, что за последние десятилетия она смогла извлечь наибольшую выгоду из сложившейся мировой ситуации. США практически бесплатно обеспечивали её безопасность. Россия поставляла дешёвый газ. Но с началом боевых действий на Украине всё изменилось.
 
Теперь же Берлин не может продолжать двигаться «особым немецким путём», не в праве отказываться от ядерной энергетики и постоянно держаться за так называемый налоговый тормоз. Теперь Германия должна сама себя защищать и, возможно, ей даже придётся обзавестись собственным ядерным оружием. Время требует импровизации, но проблема немецкой системы заключается в том, что она крайне негибкая и неспособная на резкие изменения.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Focus Германия Европа
теги
газ геополитика Германия кризис Россия США экономика энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров