Болгарский политолог: Германии грозит судьба главного аутсайдера мировой политики

Германии необходимо срочно менять свой политический курс, иначе она станет главным аутсайдером мировой политики, заявил в интервью Focus болгарский политолог Иван Крастев. По его словам, всё, что раньше делало ФРГ сильной, теперь стало её слабостью. С началом боевых действий на Украине ситуация изменилась. Рассчитывать на защиту от США и дешёвые ресурсы из России больше нельзя. Нужно полагаться на собственные силы и меняться, но проблема в том, что немецкая система крайне негибкая и неспособна на резкие изменения.

Если Германия продолжит двигаться тем же курсом, то она станет главным аутсайдером мировой политики, заявил в интервью Focus всемирно известный болгарский политолог Иван Крастев. Ведь многое, что раньше делало страну сильной, теперь стало её слабостью.

Проблема ФРГ заключается в том, что за последние десятилетия она смогла извлечь наибольшую выгоду из сложившейся мировой ситуации. США практически бесплатно обеспечивали её безопасность. Россия поставляла дешёвый газ. Но с началом боевых действий на Украине всё изменилось.

Теперь же Берлин не может продолжать двигаться «особым немецким путём», не в праве отказываться от ядерной энергетики и постоянно держаться за так называемый налоговый тормоз. Теперь Германия должна сама себя защищать и, возможно, ей даже придётся обзавестись собственным ядерным оружием. Время требует импровизации, но проблема немецкой системы заключается в том, что она крайне негибкая и неспособная на резкие изменения.