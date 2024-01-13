Болгарский политолог: Германии грозит судьба главного аутсайдера мировой политики

16:41
Новоизбранный глава Тайваня призвал КНР признать «новую ситуацию» в проливе
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.
16:40
Два человека, включая водителя скорой помощи, ранены в Донецке при обстреле ВСУ
Два человека, включая водителя скорой помощи, пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
16:40
В ЦСКА заявили, что Арбузов переходит в «Балтику»
Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов переходит в «Балтику».
16:33
Непомнящий: Слуцкому будет не очень сложно подстроиться под китайский менталитет
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
16:31
Соннен предположил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру
Бывший боец Чэйл Соннен предположил, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.
16:31
Ndeke Luka: в ЦАР разбился вертолёт миссии ООН, три человека ранены
Вертолёт Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) потерпел крушение в регионе при заходе на посадку.
16:26
Патриархия Грузии предупредила о возможных беспорядках в Тбилиси
Акция в центре Тбилиси с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь может перерасти в беспорядки, сообщили в патриархии Грузии.
16:23
Новоизбранный глава Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с КНР
Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о готовности вести переговоры с китайскими властями на условиях уважения и равенства.
16:23
Спортдиректор «Гавра» — о Кузяеве: мы счастливы, что у нас есть такой игрок
Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве.
16:16
Кучаев: мой уход из ЦСКА обсуждается только в интернете
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев опроверг информацию об уходе из армейского клуба.
16:14
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
В четырёх регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
16:06
В СБР анонсировали появление экспериментальной дисциплины — командного спринта
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о появлении новой экспериментальной дисциплины — командного спринта.
16:03
Новоизбранный глава Тайваня пообещал противостоять угрозам Пекина
Одержавший победу на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ пообещал противостоять угрозам Пекина.
16:00
NYT: в ВСУ жалуются на уровень подготовки новобранцев
В украинских войсках пожаловались на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, а также сравнивают их с пьяницами, говорится в публикации газеты The New York Times.
15:53
Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова.
15:51
Фёдор Емельяненко пожелал экс-чемпиону UFC Яну выйти из полосы неудач
Бывший глава Союза ММА России Фёдор Емельяненко высказался об экс-чемпионе UFC Петре Яне.
15:50
Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов для спасения своего кармана
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что удары западных стран по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой спасти свой карман.
15:49
Высланный из Латвии российский пенсионер направится в Калининград
Прибывший в Псковскую область после депортации из Латвии российский пенсионер Борис Катков решил направиться в Калининград.
15:48
Карпов: Круговой близок к переходу в ЦСКА летом 2024 года
Защитник «Зенита» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА летом 2024 года.
15:45
NYT: эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на фронте снижается
Применение украинскими войсками на передовой кассетных боеприпасов американского производства стало менее эффективным, говорится в публикации The New York Times.
15:43
Тюкавин: критика Захаряна необоснованна, он играет постоянно
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о критике в адрес полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
15:39
Тихонов: советую Дзюбе соблюдать субординацию
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о словах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в свой адрес.
15:35
Сотрудник Wildberries, которого искали после начала пожара на складе, нашёлся
Один из сотрудников Wildberries, которого искали после начала пожара на складе в Санкт-Петербурге, нашёлся.
15:33
Милонов назвал предателями покинувших Россию фехтовальщиков
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об отъезде Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в США.
15:27
Ещё один кандидат от оппозиции признал поражение на выборах на Тайване
Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ признал поражение на выборах главы администрации острова.
15:24
Аналитик Гетьман: ВС России продолжат наносить удары «Кинжалами» и Х-22
Российская армия продолжит наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины при помощи крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман.
15:21
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова.
15:17
Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение о том, мог бы он возглавить столичный клуб.
15:17
В новом законопроекте могут снять бронь от мобилизации с украинских депутатов
Бронь с украинских депутатов от мобилизации могут снять в рамках нового законопроекта.
15:14
Большунов выиграл спринт на Кубке России по лыжным гонкам в Казани
Александр Большунов одержал победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Казани.
15:09
Оппозиционный кандидат признал поражение на выборах главы администрации Тайваня
Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня.
15:04
Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России по лыжным гонкам в Казани
Анастасия Фалеева стала победительницей спринта на Кубке России по лыжным гонкам в Казани.
15:04
Полковник запаса ВСУ Свитан назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что соглашение, которое подписали Украина и Великобритания, является полным провалом для Киева.
14:57
Янчук назвал досадным поражение Касаткиной в финале турнира в Аделаиде
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финале турнира в Аделаиде.
14:56
Госстройнадзор: Wildberries не обращалась за разрешением на ввод горящего склада
Wildberries не обращалась в Госстройнадзор Санкт-Петербурга за разрешением на ввод горящего складского комплекса в Пушкинском районе города.
14:48
Смородская: если Миранчук останется в «Аталанте», это будет хорошо
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
14:42
Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения
Властям Германии под руководством канцлера Олафа Шольца стоит лучше объяснять свои решения ввиду снижения доверия со стороны граждан. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
14:40
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные уничтожили оперативный штаб и командный центр движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
14:37
Врач ЦСКА заявил, что восстановление Дивеева после травмы проходит без проблем
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о восстановлении защитника Игоря Дивеева.
14:28
Терапевт рассказал о возможных последствиях пожара на складе Wildberries
Терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе с RT рассказал о возможных последствиях для здоровья в связи с пожаром на складе Wildberries.
14:24
Источник: защитник «Зенита» Круговой перейдёт в ЦСКА
Защитник «Зенита» Данил Круговой может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
14:22
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220
Число погибших при землетрясении в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек.
14:16
Касаткина: с Остапенко были свои сложности, но рада, что мы можем находиться в мирной обстановке
Российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила представительницу Латвии Елену Остапенко с победой на турнире WTA в Аделаиде (Австралия).
14:12
Bloomberg: Белый дом донёс до ведомств необходимость готовности к шатдауну
Белый дом проинформировал ведомства о том, что необходимо быть готовыми к возможному шатдауну, сообщило агентство Bloomberg.
14:10
Лепёхин: Круговой — яркий игрок «Зенита», поэтому клуб предлагает ему контракт на пять лет
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о Даниле Круговом.
14:08
Посольство России: соглашение Лондона и Киева не оставляет шансов на переговоры
Посольство России в Лондоне, комментируя подписание британо-украинского соглашения, заявило, что Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путём.
13:57
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух
Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области умер.
13:55
Лыжница Терентьева в ближайшее время не будет участвовать в гонках
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о появлении Натальи Терентьевой (в девичестве Непряевой) на стартах.
13:46
Без отопления из-за аварии остались 27 многоквартирных домов в Липецке
Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в городе из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления.
13:44
Киммих — об интересе ПСЖ: будем обсуждать это с «Баварией», а не со СМИ
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о возможном переходе в ПСЖ в зимнее трансферное окно.