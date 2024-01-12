Немецкий историк: Россия не проиграет в боевых действиях на Украине

Россия не проиграет в военном противостоянии с Украиной, заявил в интервью T-Online немецкий историк Йорг Баберовски. Власть в Кремле стабильна и пользуется поддержкой людей. Санкции не смогли сломить российскую экономику. К тому же Москва побеждает на поле боя и наращивает производство вооружения. Поддержка же Киева со стороны Запада только ослабевает. А победителем в этих боевых действиях на истощение окажется тот, у кого хватит выдержки, и время сейчас работает на Россию, убеждён историк.

Россия не проиграет в боевых действиях на Украине, заявил в интервью T-Online немецкий историк Йорг Баберовски. Кремлёвский режим абсолютно стабилен и пользуется поддержкой большинства граждан, так что рассчитывать на его крах не приходится.

К тому же Москва одерживает победы на поле боя. Российская армия сделала выводы из своих ошибок. Производство вооружения идёт полным ходом. При этом солдат не мобилизуют, как на Украине, а привлекают на службу деньгами. Вместе с тем западные санкции не смогли разрушить российскую экономику — в Кремле нашли способ их обходить.

Для Киева же ситуация ухудшается с каждым днём. ВСУ терпят большие потери: у них много раненых и убитых, а новобранцы не имеют необходимого опыта. Поддержка Запада постепенно ослабевает. Германия и США не справляются с собственными кризисами. Победителем же в этих боевых действиях на истощение окажется тот, у кого хватит выдержки, а время сейчас работает на Россию, заключает историк.