Focus: после Киева от боевых действий на Украине больше всего проиграл Берлин

Германия — вторая страна после Украины, которая больше всего потеряла из-за конфликта с Россией, пишет Focus. Она лишилась надёжного и дешёвого поставщика газа, а также торгового партнёра, что крайне негативно отразилось на благосостоянии страны. Для немцев ухудшилась ситуация с безопасностью. К тому же они понесли репутационные потери. И всё это усугубляет то обстоятельство, что США начинают выходить из конфликта, отмечает немецкое издание.

В списке тех, кто больше всего проиграл от российско-украинского конфликта, Берлин находится на втором месте, уступая только Киеву, пишет Focus. В лице России Германия потеряла надёжного и дешёвого поставщика газа, а также торгового партнёра, что крайне негативно отразилось на благосостоянии страны.

К тому же она толкнула Москву в объятия Пекина, а такой альянс не сулит ничего хорошего ни Западу, ни немецкой экспортной промышленности. Ухудшилась и ситуация с безопасностью для немцев. К тому же из-за всего произошедшего Берлин понёс репутационные потери, в частности в Восточной Европе.

Всё это усугубляет то обстоятельство, что американцы, по-видимому, начали выходить из конфликта. Экс-президент США Дональд Трамп, у которого есть все шансы вернуться в Белый дом, открыто заявляет, что его страна больше не будет тратить деньги на Украину. Поэтому немцы уже не могут полагаться на опеку со стороны американцев и им необходимо проводить собственную внешнюю политику, ориентированную на национальные интересы и оборону.

Необходимость же выделять больше средств на бундесвер неизбежно приведёт в Германии к внутренней борьбе за ограниченные ресурсы. Немцы слишком долго полагались на помощь США, но «железная хватка» американцев ослабевает. Берлину же необходимо готовиться к жизни в соседстве с Москвой, и полагаться остаётся только на самих себя.