Немецкий экономист: «я не думаю, что все немецкие автопроизводители переживут это десятилетие»

У Германии нет воли к реформам, утверждает экономист Мориц Шуларик, президент Кильского института мировой экономики (IfW). Старые отрасли экономики, такие как химическая, сталелитейная или автомобилестроение, больше не смогут быть двигателями экономики по многим структурным причинам (энергетика, нехватка рабочий силы и так далее), а могут и вообще не пережить десятилетие. Новые отрасли не развиваются из-за жилищного кризиса и неспособности Берлина справиться с ним. В интервью Frankfurter Allgemeine он предсказывает Германии стагнацию и превращение в «музей прошлого благополучия».

Многие немцы успокоены тем, что, несмотря на проблемы с экономикой, резкого скачка безработицы не произошло, кроме того, ожидается, что в этом году зарплаты будут расти быстрее инфляции. Но экономист Мориц Шуларик предостерегает в интервью с Frankfurter Allgemeine своих соотечественников от преждевременной радости.

По его мнению, относительное благополучие рабочих в Германии обеспечено лишь «нехваткой рабочей силы… мы видим этот кризис на рынке труда только в замедленной съёмке, поэтому отсутствует понимание того, насколько велики проблемы». По его мнению, страна и правительство зациклились на задачах «продержаться», «не допустить безработицы», «не допустить инфляции», а при этом экономика стагнирует и приходит в упадок. Не хватает «воли к изменениям» и «готовности рисковать».

В стране укоренилась привычка оправдывать отставание Германии в различных отраслях. «Мы не очень хороши в цифровизации, но мы создаём лучшие автомобили», — Шуларик приводит пример дискуссий в Германии и указывает в ответ, что «теперь мы больше не производим самые лучшие автомобили». Проблемы становятся постепенно видимыми. Шуларик заявляет в интервью: «Я не думаю, что все немецкие автопроизводители переживут следующее десятилетие».

По его мнению, очень вероятно, что они будут распроданы из-за нарастающих внутренних трудностей. Он также надеется, что это станет «необходимым катализатором» для понимания того, что нужны изменения. До сих пор правительство концентрировалось на отдельных проблемах, например, ценах на энергию и их влиянии на производство.

Стоимость энергии важна для «старых отраслей», таких как химическая, сталелитейная или автомобилестроение, но Шуларик в интервью Frankfurter Allgemeine говорит, что скорее согласен с теми, кто не видит в них «завтрашних отраслей роста». Он хотел бы видеть акцент на «инновационных, креативных и цифровых» предприятиях в ФРГ. Но вне зависимости от того, в чём видеть будущее немецкой экономики, необходимы реформы.

«Если мы ничего не изменим, мы просто будем чахнуть и драться из-за торта, который становится всё меньше», — продолжает Шуларик. По его мнению, страна, как и вся Европа, уже десятилетие переживает застой. В разговоре с немецкой газетой он указывает, что перед финансовым кризисом 2008 года экономика Еврозоны была почти такой же большой, как и американская, но последняя теперь «больше на 50 процентов». «За последнее десятилетие мы потеряли значительные богатства в Европе по сравнению с другими странами», — констатирует Мориц Шуларик.

Немецкая экономика столкнулась со структурными проблемами — «образование, нехватка рабочей силы, дорогая энергия» и многими другими, но самой опасной Шуларик считает обострившуюся проблему с нехваткой жилья и неспособность правительства справиться с ней. Он указывает, что новые шансы на экономический рост связаны с большими городами, концентрацией населения, но в Германии с этим проблемы, так как строительство радикально замедлилось. Шуларик считает возможным выйти на показатели в 600 тыс. квартир ежегодно, но для этого Берлину стоит прекратить перекладывать ответственность на муниципальные власти и реформировать отрасль.

Говоря о потенциале реформ, Шуларик признаёт, что «политическая система в Германии, как правило, не является хорошим антикризисным менеджером». Она, по его мнению, слишком ориентирована на правила, слишком хочет избежать кризисов, и когда он всё-таки случается и старые правила перестают действовать, страну просто парализует. К этому добавляется и то, что основные политические силы в Германии сейчас имеют ошибочные убеждения. Левые слишком зациклились на идее «не роста», а правые не готовы отказаться от «национализма» и понять, что мигранты необходимы.

Если в немецкой политике ничего не изменится, то «лучшим сценарием стало бы то, что мы превратимся в своего рода Японию и вступим в стагнацию». Германия будет стареть, благосостояние будет «топтаться на месте», а конкурентоспособность сохранят только отдельные предприятия. «В глобальном масштабе мы ещё какое-то время будем оставаться в числе богатых стран», но постепенно превратимся в «музей прошлого благосостояния», куда туристы будут приезжать послушать музыку, предсказывает Мориц Шуларик.

Но это лучший сценарий для ФРГ, есть ещё и негативный. «Мы приближаемся к опасному десятилетию — в политическом, экономическом и социальном плане». «Проблемы технологических изменений, климатической трансформации и изменившаяся ситуация с безопасностью» — большой вызов для страны, подчёркивает Шуларик, без достаточной готовности к изменениям страну ждёт радикализация. «Без реальной воли к переменам это может стать социальным испытанием».