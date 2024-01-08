Немецкий экономист: «я не думаю, что все немецкие автопроизводители переживут это десятилетие»
Многие немцы успокоены тем, что, несмотря на проблемы с экономикой, резкого скачка безработицы не произошло, кроме того, ожидается, что в этом году зарплаты будут расти быстрее инфляции. Но экономист Мориц Шуларик предостерегает в интервью с Frankfurter Allgemeine своих соотечественников от преждевременной радости.
По его мнению, относительное благополучие рабочих в Германии обеспечено лишь «нехваткой рабочей силы… мы видим этот кризис на рынке труда только в замедленной съёмке, поэтому отсутствует понимание того, насколько велики проблемы». По его мнению, страна и правительство зациклились на задачах «продержаться», «не допустить безработицы», «не допустить инфляции», а при этом экономика стагнирует и приходит в упадок. Не хватает «воли к изменениям» и «готовности рисковать».
В стране укоренилась привычка оправдывать отставание Германии в различных отраслях. «Мы не очень хороши в цифровизации, но мы создаём лучшие автомобили», — Шуларик приводит пример дискуссий в Германии и указывает в ответ, что «теперь мы больше не производим самые лучшие автомобили». Проблемы становятся постепенно видимыми. Шуларик заявляет в интервью: «Я не думаю, что все немецкие автопроизводители переживут следующее десятилетие».
По его мнению, очень вероятно, что они будут распроданы из-за нарастающих внутренних трудностей. Он также надеется, что это станет «необходимым катализатором» для понимания того, что нужны изменения. До сих пор правительство концентрировалось на отдельных проблемах, например, ценах на энергию и их влиянии на производство.
Стоимость энергии важна для «старых отраслей», таких как химическая, сталелитейная или автомобилестроение, но Шуларик в интервью Frankfurter Allgemeine говорит, что скорее согласен с теми, кто не видит в них «завтрашних отраслей роста». Он хотел бы видеть акцент на «инновационных, креативных и цифровых» предприятиях в ФРГ. Но вне зависимости от того, в чём видеть будущее немецкой экономики, необходимы реформы.
«Если мы ничего не изменим, мы просто будем чахнуть и драться из-за торта, который становится всё меньше», — продолжает Шуларик. По его мнению, страна, как и вся Европа, уже десятилетие переживает застой. В разговоре с немецкой газетой он указывает, что перед финансовым кризисом 2008 года экономика Еврозоны была почти такой же большой, как и американская, но последняя теперь «больше на 50 процентов». «За последнее десятилетие мы потеряли значительные богатства в Европе по сравнению с другими странами», — констатирует Мориц Шуларик.
Немецкая экономика столкнулась со структурными проблемами — «образование, нехватка рабочей силы, дорогая энергия» и многими другими, но самой опасной Шуларик считает обострившуюся проблему с нехваткой жилья и неспособность правительства справиться с ней. Он указывает, что новые шансы на экономический рост связаны с большими городами, концентрацией населения, но в Германии с этим проблемы, так как строительство радикально замедлилось. Шуларик считает возможным выйти на показатели в 600 тыс. квартир ежегодно, но для этого Берлину стоит прекратить перекладывать ответственность на муниципальные власти и реформировать отрасль.
Говоря о потенциале реформ, Шуларик признаёт, что «политическая система в Германии, как правило, не является хорошим антикризисным менеджером». Она, по его мнению, слишком ориентирована на правила, слишком хочет избежать кризисов, и когда он всё-таки случается и старые правила перестают действовать, страну просто парализует. К этому добавляется и то, что основные политические силы в Германии сейчас имеют ошибочные убеждения. Левые слишком зациклились на идее «не роста», а правые не готовы отказаться от «национализма» и понять, что мигранты необходимы.
Если в немецкой политике ничего не изменится, то «лучшим сценарием стало бы то, что мы превратимся в своего рода Японию и вступим в стагнацию». Германия будет стареть, благосостояние будет «топтаться на месте», а конкурентоспособность сохранят только отдельные предприятия. «В глобальном масштабе мы ещё какое-то время будем оставаться в числе богатых стран», но постепенно превратимся в «музей прошлого благосостояния», куда туристы будут приезжать послушать музыку, предсказывает Мориц Шуларик.
Но это лучший сценарий для ФРГ, есть ещё и негативный. «Мы приближаемся к опасному десятилетию — в политическом, экономическом и социальном плане». «Проблемы технологических изменений, климатической трансформации и изменившаяся ситуация с безопасностью» — большой вызов для страны, подчёркивает Шуларик, без достаточной готовности к изменениям страну ждёт радикализация. «Без реальной воли к переменам это может стать социальным испытанием».
Ссылки по теме
-
N-TV: Германия переживает беспрецедентный кризис системы образования
-
Экономика Германии движется по пути Италии — только без солнца, юмора, вкусной еды и пляжей
-
Немецкий экономист: отказ Германии от ископаемого топлива разрушит экономику ФРГ, но обогатит другие страны
-
NYT: из двигателя экономики в тормоз — Мюнхенская выставка продемонстрировала отставание немецкого автопрома от китайского