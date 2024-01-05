Германия сейчас переживает самый масштабный кризис образовательной системы со времён окончания Второй мировой войны, сообщает N-TV. Ярче всего об этом свидетельствуют недавние результаты исследования PISA, Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. Немецкие школьники показали беспрецедентно низкие результаты. В связи с этим учителя ФРГ призывают срочно увеличить финансирование школ, переживающих острый дефицит кадров.
В рамках недавнего исследования PISA, Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, немецкие школьники показали беспрецедентно низкие результаты, сообщает N-TV. В Германии уже заговорили о самом масштабном кризисе со времён Второй мировой войны.
И теперь преподаватели требуют срочно разработать генеральный план по его урегулированию. Они призывают вместо цифровизации пустить многомиллиардный пакет госпомощи на образовательные цели. «Люди важнее техники», — заявил один из самых известных учителей в ФРГ Клаус Цирер.
По его словам, преподаватели выполняют в школах самую главную роль. Только они способны справиться с кризисом. Но из-за недофинансированности образовательные учреждения испытывают острый дефицит кадров.
Таиландская промоутерская компания Fresh Air Festival сообщила об организации поединка с участием бывшего чемпиона мира среди боксёров-профессионалов в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.
Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев не исключил, что «Краснодар» с обновлённым подходом к структуре игры способен завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Украинский депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, смещена с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады.
Раскол между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным усилился из-за самоуверенности главы киевского режима, отметил американский журналист Саймон Шустер в статье для The Telegraph.
Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырёхмиллионный гость — это Дарья Молодцова из Тулы, приехавшая на выставку вместе с супругом Владимиром и друзьями Марией Александровой и Антоном Петровым. Дарья получила в подарок сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.
Французские учёные выяснили, что порядка 16,9 тыс. человек могли скончаться в связи с приёмом гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса, говорится в материале журнала Biomedicine & Pharmacotherapy.
Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил граждан, что с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы будут уничтожать обнаруженные накануне взрывоопасные предметы, в том числе и элементы ракеты, которая упала в частном секторе.
Бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сейбрз» Максим Афиногенов рассказал о встрече с российским актёром Сергеем Бодровым после победы сборной России на молодёжном чемпионате мира 1999 года.
Российские войска за прошедшую неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам Украины, передаёт Минобороны России.
Правительство Финляндии намерено запретить импорт российского СПГ в 2025 году, говорится в материале газеты Helsingin Sanomat, которая ссылается на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена.