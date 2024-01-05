N-TV: Германия переживает беспрецедентный кризис системы образования

Германия сейчас переживает самый масштабный кризис образовательной системы со времён окончания Второй мировой войны, сообщает N-TV. Ярче всего об этом свидетельствуют недавние результаты исследования PISA, Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. Немецкие школьники показали беспрецедентно низкие результаты. В связи с этим учителя ФРГ призывают срочно увеличить финансирование школ, переживающих острый дефицит кадров.

В рамках недавнего исследования PISA, Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, немецкие школьники показали беспрецедентно низкие результаты, сообщает N-TV. В Германии уже заговорили о самом масштабном кризисе со времён Второй мировой войны.

И теперь преподаватели требуют срочно разработать генеральный план по его урегулированию. Они призывают вместо цифровизации пустить многомиллиардный пакет госпомощи на образовательные цели. «Люди важнее техники», — заявил один из самых известных учителей в ФРГ Клаус Цирер.

По его словам, преподаватели выполняют в школах самую главную роль. Только они способны справиться с кризисом. Но из-за недофинансированности образовательные учреждения испытывают острый дефицит кадров.