Судьба Германии внушает беспокойство, считает экономист Даниэль Штельтер. Как сообщает NIUS, он предостерегает о медленном, но неуклонном экономическом спаде в стране по образцу Италии — только без её вкусной еды, южного юмора, солнца и пляжей Средиземноморья. Причину этого эксперт видит в том, что правительству не хватает сил и воли для кардинального решения накопившихся проблем.

Провалы последних десятилетий, неверные приоритеты текущей политики и сложная международная обстановка создали неоднозначную ситуацию, в которой судьба Германии, определённо, заслуживает беспокойства, считает экономист и консультант по стратегии Даниэль Штельтер. Он критикует политику в области образования, недостаточную интеграцию иммигрантов, обветшавшую инфраструктуру и чрезмерно высокие цены на энергоносители в Германии: «Нам явно не хватает сил и воли, чтобы кардинально решить наши проблемы».

Штельтер рассказывает о том, как бывший флагман образования пришёл в упадок и как высокий уровень иммиграции из неблагополучных в образовательном отношении слоёв населения усугубляет проблему, пишет NIUS. Он призывает к увеличению инвестиций в образование и интеграцию и критикует нынешний политический курс как слишком идеологизированный.

Германии необходимо провести реструктуризацию — отказаться от социальных расходов и направить их на важные инвестиции. Однако если политикам опять позволят взять на себя ещё больше долгов, они, вероятно, снова потратят деньги не на то, на что нужно, предостерегает эксперт. По его словам, в Германии не будет резкого экономического краха: «Вместо этого мы будем переживать устойчивый спад, как это происходит в Италии уже около 20 лет». Ситуацию ещё можно исправить, но для этого необходимы смелые решения и фундаментальные перемены. Нужно провести радикальные реформы в сфере образования, климатической политики и инфраструктуры.

Сейчас у страны есть серьёзные конфликты в сфере распределения и огромные проблемы с интеграцией беженцев. Ключевые отрасли, которые когда-то были важны, больше не представлены. Если так пойдёт и дальше, Германия станет ещё больше похожа на Италию — только без доброго юмора итальянцев, без хорошей еды, солнца и пляжей Средиземноморья.