Немецкий эксперт: Европа не готова к созданию общеевропейских ядерных сил

Сценарии развития, основанные на создании европейской ядерной мощи, вызывают мало доверия у эксперта в области ядерной энергетики Лидии Вакс. В интервью Das Erste она призывает к дебатам о ядерном сдерживании, которым в Европе долго не уделяли внимания. Вполне возможно, что каждое государство выберет свою стратегию и захочет обзавестись собственным ядерным оружием — создание европейских ядерных сил потребовало бы огромного шага в сторону интеграции, и тогда речь пойдёт уже о Соединённых Штатах Европы.

Что произойдёт, если Дональд Трамп после победы на выборах откажется от ядерной защиты Европы? Эксперт в области ядерной энергетики Лидия Вакс не очень верит в сценарии, основанные на создании европейской ядерной мощи. В интервью Das Erste она призывает к другим дебатам — о ядерном сдерживании в Европе: «Мы долгое время не занимались этим вопросом, и нам следует сделать это в Германии и в Европе».

В ходе нынешних обсуждений Германия говорит о далекоидущих мерах, таких как разработка собственного ядерного оружия. Однако масштабные последствия этих вариантов и их последствия в более узкой перспективе не обсуждаются, а возможно, даже упускаются из виду. Имеет смысл сначала углубить понимание ядерного сдерживания в Германии, а также в Европе — в политике, в обществе в целом и в диалоге с европейскими партнёрами. Переговоры с Францией, например, о расширении сотрудничества по ядерным вопросам никогда не велись и ни к чему не привели. Это было бы первым шагом перед переходом к таким сценариям, как собственное ядерное оружие.

Вряд ли Франция или Великобритания окажутся готовы пойти на что-то большее — например, взять на себя расширенное ядерное сдерживание, которое сейчас осуществляют США. Кроме того, возникает вопрос, пойдут ли на это другие европейские государства, особенно партнёры из Центральной и Восточной Европы. Может случиться так, что каждое государство вдруг выберет свою собственную стратегию, и Германия, например, разработает собственное ядерное оружие. Может быть и так, что Европа возьмёт себя в руки и создаст свои ядерные силы, но это потребовало бы огромного шага в сторону интеграции — тогда речь пойдёт уже о Соединённых Штатах Европы. И все эти — пока ещё очень отдалённые — варианты будут не только чрезвычайно дорогостоящими в финансовом плане, но и повлекут за собой масштабные политические последствия.

В обсуждениях, которые ведутся в Европе сейчас, мало внимания уделяется вопросу о том, что в этом случае придётся делать европейским государствам в области обычных вооружений. США сейчас гарантируют не только ядерное сдерживание, но и прежде всего оборону и сдерживание традиционными средствами ведения войны. Без расширения конвенционального потенциала ядерное сдерживание будет малоэффективным, однако этот факт в значительной степени игнорируется в европейских дебатах.

Расширенное сдерживание должно быть убедительным. Здесь играют роль два фактора. Дело не только в военном потенциале и стратегии государства-гаранта, но также в его политической воле защищать союзников и, в крайнем случае, рисковать собственной безопасностью. Авторитет США в плане расширенного ядерного сдерживания всегда основывался не только на их ядерном потенциале, но и на том, что Европа играла очень важную роль в их глобальной стратегии.

Франция, с другой стороны, может быть европейской державой, но в последние десятилетия она всегда давала понять, что её интересы сбалансированы несколько иначе. А политика Франции в отношении России, в частности, породила сомнения среди жителей Центральной и Восточной Европы в том, действительно ли Франция в критическом случае поставит национальные интересы выше общеевропейских целей, заключает немецкий эксперт в интервью Das Erste.