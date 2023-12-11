Немецкий политолог: новый миропорядок станет пентархией из России, Китая, Индии, США и Европы

Старый мировой порядок, в котором гегемоном выступали США, уже закончился, заявил в интервью Der Tagesspiegel Герфрид Мюнклер, профессор политологии из берлинского Университета имени Гумбольдта. На смену же ему должен прийти новый многополярный порядок, своеобразная пентархия с Россией, Китаем, Индией, США и Европой во главе. Мирное сосуществование в таком формате потребует взаимного признания, так что Западу придётся отказаться от постоянного морализаторства.

После окончания холодной войны у многих сложилось впечатление, что эпоха войн осталась позади, заявил в интервью Der Tagesspiegel Герфрид Мюнклер, профессор политологии из берлинского Университета имени Гумбольдта. Люди считали, что благодаря демократизации и развитию торговли вооружённые конфликты прекратятся. Но эти прогнозы не оправдались. Число конфликтов действительно сократилось, но боевые действия никуда не делись, о чём ярче всего сейчас свидетельствует ситуация на Украине.

И даже угроза применения ядерного оружия не помешала началу вооружённого противостояния между Москвой и Киевом, отмечает Мюнклер. Впрочем, угрозу глобального обострения в случае его использования осознают даже в Кремле, поэтому в той или иной степени оно оказывает сдерживающее влияние. Если же сдержанность не проявлять, то и другие государства захотят обзавестись такими же «адскими штуковинами», что приведёт к анархии и новой мировой войне. В этом заключается большая угроза нынешней ситуации на Украине, подчёркивает политолог.

Для обеспечения же коллективной безопасности необходим мягкий переход к новому миропорядку, считает Мюнклер. Старый мировой порядок, в котором гегемоном выступали США, уже закончился. Сейчас же идёт активная «перестановка стульев». Государства надеются, что смогут занять лидирующие позиции в новом миропорядке. России, к примеру, для этого крайне необходим контроль над Чёрным морем, что, собственно, и послужило геополитическим мотивом для нападения на Украину.

Политолог считает, что будущий мировой порядок станет своеобразной пентархией из России, Китая, Индии, США и Европы. Если эти страны вместе откажутся от попыток навязывать друг другу однополярный порядок, договорятся о соблюдении определённых правил и не будут нарушать обозначенные сферы влияния, то это может оказать стабилизирующее влияние на ситуацию в мире. Ведь тогда игроки будут бояться нарушать договорённости, так как могут столкнуться с сопротивлением других четырёх стран.

Однополярный же мир — это формат, связанный с гораздо большими рисками, и более того, он требует от страны, которая претендует на роль гегемона, огромных инвестиций. Но рано или поздно граждане этого государства могут задаться вопросом: «Почему это мы должны платить за обеспечение мирового блага?»

Ключевую роль в новом многополярном мире будет играть взаимное признание, подчёркивает Мюнклер. И в связи с этим Западу нужно быть готовым отказаться от активного продвижения своих ценностей. В западной иерархии ценностей государственные институты находятся в подчинённом положении к индивиду и его правам. В Китае же, к примеру, напротив, преобладает коммунитаризм, когда в приоритете находятся интересы и потребности общества. Это два мировосприятия, которые невозможно подружить, объясняет политолог. Поэтому Западу и, частности, Германии необходимо отказаться от морализаторства и перестать ходить с поднятым вверх указательным пальцем, ведь такое поведение не может быть основой для надёжного и мирного сосуществования.