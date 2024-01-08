Нил Фергюсон: мы уже в новой холодной войне, и на этот раз у Запада нет плана

Мир не многополярный, как бы кому этого ни хотелось, а биполярный, как и в прошлую холодную войну, утверждает британский историк Нил Фергюсон. В интервью с Die Welt он указывает при этом на опасность перерастания холодной войны в войну горячую, так как США придерживаются ошибочной стратегии относительно Тайваня: риторически встают на его сторону, но в реальности не способны его защитить. Уже 13 января, после выборов на острове, Пекин может начать блокаду, если победит сторонник независимости, опасается Фергюсон.

Известный британский историк Нил Фергюсон продолжает настаивать, что мир уже находится в ситуации новой холодной войны, на этот раз между Китаем и США. На следующие 20 и даже 30 лет он не видит возможностей для изменения ситуации. В интервью немецкой Die Welt он призывает отказаться от идеи, что мы живём в многополярном мире, и понять, что всем странам рано или поздно придётся сделать выбор в пользу одного или другого блока.

«Хотя многие страны, включая Германию, заявляют, что хотят иметь хорошие отношения с обеими странами, им всё равно придётся выбирать», — заявляет Фергюсон журналисту немецкой газеты. Он также не считает, что все страны БРИКС равнозначны относительно Китая. По его мнению, «создавалось впечатление, что Бразилия, Россия, Индия и Южная Америка* столь же важны, как и Китай, но, конечно, это не так». Сравнивая силу двух существующих блоков, Фергюсон утверждает: пока что список союзников США больше, чем у Китая.

Говоря об актуальных отношениях между США и КНР, Фергюсон выражает опасение, что они «избегают говорить о действительно важных вещах». На встрече в Сан-Франциско всё прошло без громких событий, но Си Цзиньпин «выразился более чётко, чем когда-либо, в отношении Тайваня». Фергюсон полагает возможным скорый «следующий геополитический кризис», вызванный обострением ситуации вокруг Тайваня.

Он не видит доказательств того, что этого не произойдёт, «учитывая, что китайцы продолжают обучать свои военно-морские и военно-воздушные силы очень близко к Тайваню». Он полагает, что если 13 января этого года на острове на выборах победит кандидат, который выступает за независимость острова, то это может спровоцировать блокаду острова.

Историка не убеждают заявления демократов и республиканцев в США, что они едины по вопросу защиты Тайваня. «США риторически явно встали на сторону Тайваня в то время, когда они почти не в состоянии реально его защитить». Положение Вашингтона он сравнивает с положением СССР во время Кубинского кризиса 1962 года. Президенту США придётся решать, посылать ли войска для деблокады острова или нет.

«Это был самый опасный момент первой холодной войны, сегодня мы потенциально говорим о третьей мировой войне», — заключает Фергюсон. Он рекомендует Вашингтону руководствоваться принципом президента Тедди Рузвельта «говори мягко, но держи в руках большую дубинку», пока что США делали всё ровно наоборот, риторически поднимая ставки, считает Фергюсон.

Говоря о немецкой внешнеполитической максимуме «изменения через торговлю», он соглашается с Die Welt, что она провалилась. «Торговля с Китаем не изменила эту страну, но поставила нашу экономику под сильнейшее давление». Он считает необходимым, чтобы Запад объединился на экономической основе. По его словам, это даже более важно, чем военное сотрудничество западных стран.

В конечном счёте «мы должны увидеть», — говорит Фергюсон, «что это биполярный мир, с Китаем и Россией, а также Ираном и Северной Кореей на другой стороне, чьи цели антидемократичны, они готовы на всё ради своей цели», а также что «на самом деле у нас нет на это ответа, наш ответ полон противоречий». Этим новая холодная война отличается от предыдущей, «тогда у нас были лучшие аргументы в пользу свободного мира».

В разговоре с немецкой газетой Фергюсон предрекает Западу сложные времена, особенно учитывая расколы в США перед президентскими выборами. «Если Дональд Трамп будет переизбран в этом году, этого мира вообще больше не будет, он развалится, тогда Pax Americana закончится».

* Так сказано в оригинале, вероятно, оговорка и имелась ввиду Южная Африка (прим. ИноТВ).