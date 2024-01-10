WP: конец глобального лидерства США — без помощи Вашингтона Киев падёт в 2025м году
Самолёт, который летел из Москвы в Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Барнауле с выпущенными закрылками, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
ФИФА не станет отстранять клубы и сборные из Бразилии из-за вмешательства государственных органов в деятельность Конфедерации бразильского футбола (CBF).
Западные страны в прошедшем году заметно сократили поставки вооружений на Украину по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в данных проекта Ukraine Support Tracker, который был организован Кильским институтом мировой экономики.
Президент России Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.
Россиянка одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде (Австралия).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких происшествий с российскими гражданами после обострения ситуации в Эквадоре к настоящему времени не зафиксировано.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайная встреча по украинскому конфликту, которая состоялась в Эр-Рияде, является пиаром и попыткой привлечь внимание к режиму Владимира Зеленского.
«Нэшвилл Предаторз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Власти Турции в координации с представителями ООН разрабатывают ряд предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам, рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова вспомнила о работе с главным тренером казанского «Рубина» Рашидом Рахимовым в «Уфе».
Военно-морские силы Соединённых Штатов сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала о самом тяжёлом повреждении в спорте.
Глава представительства Тайваня в Соединённых Штатах Юй Далэй провёл встречу со спикером американской палаты представителей Майком Джонсоном за несколько дней до проведения выборов на острове.
В результате попытки украинского беспилотника атаковать Энгельсский район Саратовской области пострадавших нет, все объекты работают в штатном режиме.
Россиянин Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде (Австралия).
В Красноярском крае мужчина пришёл в гости к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством.
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Западная техника ВСУ — колёсная и гусеничная — вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения СВО, сообщил военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Украинский БПЛА был уничтожен над Саратовской областью в ночь на 10 января.
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа-Бей Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.
Шесть военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Эль-Бурейдже в секторе Газа, используемом радикальной палестинской группировкой ХАМАС.
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила в интервью телеканалу TN о готовности направить в Эквадор правоохранителей для помощи в условиях обострения кризиса в сфере безопасности.
По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
Товарооборот России и Бразилии в декабре 2023 года вырос в 1,8 раза и впервые достиг $1,6 млрд.
Журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV заявил, что огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков.
Обновлённая версия российских беспилотников «Куб» обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине.
Члены преступных группировок на территории Эквадора являются законной военной целью для армии страны.
Разведчики группировки войск «Запад» выявили позиции ВСУ на Купянском направлении и передали координаты для их уничтожения.
Корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков заявил, что люди на Украине становятся беднее.
Вооружённые силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности.
Экипажи российских штурмовиков Су-25 на Донецком направлении уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами опорный пункт украинских войск.
Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.
Российской группировкой «Юг» на Донецком направлении были сбиты выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire.
Госдолг США несёт риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом.
В РЖД сообщили, что движение поездов по перегону Алеур — Бушулей на Забайкальской железной дороге полностью восстановлено.
За минувшие сутки в сектор Газа въехали 182 грузовика с гуманитарной помощью.
Не менее восьми человек погибли в ходе беспорядков, охвативших эквадорский город Гуаякиль.
В Минобороны России сообщили, что расчёт ПТРК «Корнет» российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артёмовском.
Расчёт 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на Купянском направлении.
Премьер-министр Перу Альберто Отарола заявил, что в стране будет объявлено чрезвычайное положение на границе с Эквадором.
Посольство России в Эквадоре заявило, что не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате волны насилия в этой стране.
Правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР, предусматривающий увеличение выплат пособий при рождении ребёнка до 30 тыс. рублей.
Посольство России в Эквадоре рекомендовало воздержаться от посещения страны и поездок по её территории.
Энциклопедия Рувики, российский аналог Википедии, заработает в полную силу 15 января.
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ на Купянском направлении.
Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай.
Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что с начала 2024 года более 116 млн строк данных пользователей общим объёмом 5 терабайт утекли в России в сеть.