CNN: настроения по всей Украине становятся всё более мрачными

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NYTimes: украинские войска истощены, в обороне и у «врат ада» New York Times
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Bloomberg: борьба между конгрессом и Белым домом грозит поставить крест на помощи США Украине Bloomberg
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В Красноярском крае мужчина пришёл к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством
В Красноярском крае мужчина пришёл в гости к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством.
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Ассист Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Марочко: западная техника ВСУ вязнет в снегу на ряде участков в зоне СВО
Западная техника ВСУ — колёсная и гусеничная — вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения СВО, сообщил военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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Голевой пас Куликова помог «Флориде» выиграть у «Сент-Луиса» в НХЛ
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Минобороны: над Саратовской областью уничтожен беспилотник
Украинский БПЛА был уничтожен над Саратовской областью в ночь на 10 января.
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Голевая передача Михеева помогла «Ванкуверу» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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20 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Тампа-Бей Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Маск: в США вскоре начнут заселять нелегальных мигрантов в дома американцев
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов.
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Шесть бойцов ЦАХАЛ погибли при взрыве завода ХАМАС по производству ракет
Шесть военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Эль-Бурейдже в секторе Газа, используемом радикальной палестинской группировкой ХАМАС.
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Аргентина готова направить в Эквадор силовиков для помощи в установлении порядка
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила в интервью телеканалу TN о готовности направить в Эквадор правоохранителей для помощи в условиях обострения кризиса в сфере безопасности.
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Количество погибших в ходе беспорядков в Эквадоре увеличилось до десяти
По меньшей мере десять человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.
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Товарооборот России и Бразилии в декабре вырос до рекордных $1,6 млрд
Товарооборот России и Бразилии в декабре 2023 года вырос в 1,8 раза и впервые достиг $1,6 млрд.
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Журналист Серант: очереди машин на польско-украинской границе останутся надолго
Журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV заявил, что огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков.
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Newsweek: Украина столкнётся с мощным ударом из-за обновлённых дронов «Куб»
Обновлённая версия российских беспилотников «Куб» обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине.
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В Эквадоре заявили, что преступные банды в стране являются военной целью
Члены преступных группировок на территории Эквадора являются законной военной целью для армии страны.
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Разведчики группировки «Запад» передали координаты для удара по позиции ВСУ
Разведчики группировки войск «Запад» выявили позиции ВСУ на Купянском направлении и передали координаты для их уничтожения.
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CNN: люди на Украине становятся беднее
Корреспондент американского телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков заявил, что люди на Украине становятся беднее.
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Ecuavisa: в центр столицы Эквадора стянули военную технику
Вооружённые силы Эквадора стянули военную технику в центр столицы Кито на фоне обострения кризиса в сфере безопасности.
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Российские Су-25 уничтожили украинский опорный пункт на Донецком направлении
Экипажи российских штурмовиков Су-25 на Донецком направлении уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами опорный пункт украинских войск.
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Артиллеристы ВДВ России уничтожили украинских военных на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.
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Российские военные сбили десять снарядов Vampire на Донецком направлении
Российской группировкой «Юг» на Донецком направлении были сбиты выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire.
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«Росконгресс»: главную угрозу мировой экономике в 2024 году составляет госдолг США
Госдолг США несёт риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом.
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Движение поездов по перегону Алеур — Бушулей полностью восстановлено
В РЖД сообщили, что движение поездов по перегону Алеур — Бушулей на Забайкальской железной дороге полностью восстановлено.
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COGAT: более 180 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа за минувшие сутки
За минувшие сутки в сектор Газа въехали 182 грузовика с гуманитарной помощью.
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Восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле
Не менее восьми человек погибли в ходе беспорядков, охвативших эквадорский город Гуаякиль.
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ВС России уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артёмовском
В Минобороны России сообщили, что расчёт ПТРК «Корнет» российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артёмовском.
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МО: «Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского Krab под Купянском
Расчёт 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на Купянском направлении.
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Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором
Премьер-министр Перу Альберто Отарола заявил, что в стране будет объявлено чрезвычайное положение на границе с Эквадором.
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Посольство: информации о пострадавших в Эквадоре россиянах нет
Посольство России в Эквадоре заявило, что не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате волны насилия в этой стране.
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Кабмин не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребёнка
Правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР, предусматривающий увеличение выплат пособий при рождении ребёнка до 30 тыс. рублей.
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Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок по территории Эквадора
Посольство России в Эквадоре рекомендовало воздержаться от посещения страны и поездок по её территории.
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«Известия»: российский аналог Википедии заработает в полную силу 15 января
Энциклопедия Рувики, российский аналог Википедии, заработает в полную силу 15 января.
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МО: «Солнцепёки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-А1 «Солнцепёк» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укреплённые блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ на Купянском направлении.
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Полковник Макгрегор: американцам создают проблемы не Россия или КНР, а Белый дом
Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай.
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ГК «Солар»: пять терабайт персональных данных утекло в сеть в России в 2024 году
Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско рассказал, что с начала 2024 года более 116 млн строк данных пользователей общим объёмом 5 терабайт утекли в России в сеть.
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«Ростех»: серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» начнётся в 2024 году
Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, серийное производство боеприпаса стартует в текущем году.
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WAFA: при обстреле Израилем жилого дома на юге Газы погибли 15 человек
В результате израильского обстрела жилого дома в городе Рафах на юге сектора Газа погибли 15 человек.
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Политтехнолог Небоженко: Киев ошибочно пытается добиться финансирования пиар-акциями
Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко заявил в интервью YouTube-каналу Politeka, что офис Владимира Зеленского ошибочно пытается добиться финансирования Украины с помощью пиар-акций.
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Перу отправляет на границу с Эквадором полицейский спецназ
Перу усиливает границу полицейским спецназом на фоне внутреннего конфликта в Эквадоре.
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ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30%
Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель.
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В Эквадоре бежал из тюрьмы лидер второй крупнейшей банды «Лос-Лобос»
Возглавляющий вторую крупнейшую банду Эквадора «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико бежал из тюрьмы после организованных там беспорядков.
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WP: прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева
Обозреватель The Washington Post Макс Бут выразил мнение, что неспособность США выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева.
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Содержащий опасные «игры» с детьми контент призвали снабжать пометкой об угрозе
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой. С такой инициативой она выступила на фоне скандала вокруг блогера-миллионника Сергея Косенко, который бросил в сугроб, предположительно, своего двухмесячного сына.
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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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AP: полиция задержала экс-главу МВД Польши и его заместителя
Польская полиция задержала бывшего главу МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика.
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Президент Эквадора собрал заседание совбеза страны для выработки действий против банд
Президент Эквадора Даниэль Нобоа созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбе с преступными группировками на территории страны.
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В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек
Заключённые пяти эквадорских тюрем удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников.
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Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин
Советский и российский киносценарист, писатель и режиссёр Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни.
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«Известия»: в России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают обязать торговые сети и продуктовые магазины в России создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории граждан.
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Times of Israel: Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу
Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа.