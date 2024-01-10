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CNN: настроения по всей Украине становятся всё более мрачными

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинцы устали от войны. Страна столкнулась с огромным дефицитом бюджета, появились опасения, что уже в феврале она не сможет выплачивать зарплату бюджетникам, сообщает CNN. А помощь от США и ЕС на исходе. Новые пакеты на $61 млрд и $52 млрд соответсвенно могут застопориться из-за политических разногласий западных союзников. Поэтому неудивительно, что настроения по всей Украине становятся всё более мрачными.
CNN: настроения по всей Украине становятся всё более мрачными
AP
Украинцы устали от войны. Страна столкнулась с огромным дефицитом бюджета, появились опасения, что уже в феврале она не сможет выплачивать зарплату бюджетникам, сообщает CNN. А помощь от США и ЕС на исходе. Новые пакеты на $61 млрд и $52 млрд соответсвенно могут застопориться из-за политических разногласий западных союзников. Поэтому неудивительно, что настроения по всей Украине становятся всё более мрачными. 
 
К тому же грядёт новая мобилизация. Зеленский уже предложил снизить призывной возраст, однако формально он пытается дистанцироваться от непопулярной меры, переложив ответственность на Валерия Залужного, которого называют его политическим соперником. Ожидается, что новый закон обяжет около 500 тыс. украинцев отправиться на поле боя. Тем временем потери Украины на сегодняшний день так велики, что никто не называет точной цифры. 
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CNN США Северная Америка
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