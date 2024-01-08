NYTimes: украинские войска истощены, в обороне и у «врат ада»

Российские атаки стали настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта ещё никогда не было так опасно, заявили The New York Times украинские военные. Они пожаловались изданию на физическое истощение, на российские авиабомбы и беспилотники-камикадзе.
Как заявили изданию солдаты и командиры ВСУ на широком участке центрального и восточного фронта, российские атаки стали настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта ещё никогда не было так опасно.
Украинские войска на большей части 1000-километровой линии фронта официально находятся в обороне. Но боевые действия не утихли, поскольку российские войска сейчас перешли в наступление.
Заместитель командира батальона ВСУ под позывным Шира признался изданию, что украинские военные «физически истощены».
Солдаты, хорошо привыкшие к российскому артиллерийскому огню, при этом рассказали, что с марта они испытывают на себе дополнительную разрушительную силу планирующих авиабомб, способных уничтожать подземные бункеры.
«Будто на тебя падает самолёт, — заявил изданию один из военных. — Как врата ада».
В статье отмечается, что солдатам ВСУ приходится передвигаться осторожно, а живут они в основном в подвалах, держась вне зоны видимости российских сил. Происходит так из-за угрозы российских беспилотников-камикадзе, которые зачастую вынуждают украинских военных бросать технику на линии фронта и действовать пешком.
И российская, и украинская армии используют дроны для выслеживания и ударов по целям. При этом военные ВСУ признали, что многие беспилотники теряются из-за средств РЭБ.
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