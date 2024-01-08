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WSJ: Польша отказывалась помогать европейским следователям в расследовании диверсии на «Северных потоках»

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Бывшее правительство Польши отказывалось сотрудничать с международным расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток», сообщает The Wall Street Journal. Однако сейчас европейские следователи надеются, что новые польские власти прольют свет на эту диверсию. Между тем в статье также отмечается, что, по мнению следствия, эта атака, скорее всего, была совершена Киевом через территорию Польши.
WSJ: Польша отказывалась помогать европейским следователям в расследовании диверсии на «Северных потоках»
AP
Польские официальные лица сопротивлялись сотрудничеству с международным расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток» и отказывались раскрывать потенциально важные доказательства, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей, занимающихся этим делом.

В частности, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по территории Польши. Теперь следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, пришедшее к власти в декабре, поможет пролить свет на эту историю.

Европейские следователи уже давно полагают, что эта атака была осуществлена Украиной через территорию Польши. Однако из-за нежелания Варшавы полностью сотрудничать было сложно установить, произошла ли диверсия с ведома бывшего польского правительства или нет.

Некоторые высокопоставленные европейские чиновники уже рассматривают возможность обращения в офис Дональда Туска, нового премьер-министра Польши, за помощью в расследовании крупнейшего акта диверсии на европейском континенте со времён Второй мировой войны.

Трубопроводы «Северный поток», соединяющие Россию с Германией по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года. Это усилило давление на Германию и другие страны, вынудив их стать независимыми от поставок российского топлива.

Между тем любое предположение о том, что Польша, член НАТО, может скрывать информацию о нападении на союзника, способно подорвать доверие к альянсу, который столкнулся с одним из самых серьёзных испытаний с момента его создания. При этом Москва может расценить любое поведение Польши, намекающее на её причастность к диверсии, как агрессивный акт со стороны НАТО.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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