Американские власти способны устроить провокацию, чтобы вступить в открытое вооружённое противостояние с Москвой. Но в этом случае Вашингтону будет грозить поражение, учитывая успехи России в развитии военных технологий, заявил в интервью YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Неужели правительство (США. — ИноТВ) является настолько глупым, безрассудным, преступным и аморальным, чтобы пойти на провокацию, заставить кого-то или что-то напасть на Польшу и заявить, что это сделали русские?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Да, мы уже видели (тому пример. — ИноТВ). Для начала они взорвали «Северный поток». Так что они вполне могли бы совершить подобное.

Меня беспокоит одна вещь, когда я читаю различные статьи и слушаю таких людей, как (бывший аналитик ЦРУ. — ИноТВ) Джек Дивайн. Я не думаю, что Джек Дивайн лжёт. На мой взгляд, он искренне верит, что Россия слабая, некомпетентная, отсталая и авторитарная.

Он одержим тем, что существовало 35 лет назад и не существует сегодня. Россия обладает высоким потенциалом, она является очень компетентной и, откровенно говоря, опережает нас по развитию военных технологий.

Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: «Я могу его победить», не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший 10 чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это произойдёт с Соединёнными Штатами.

Мы затеем драку, Россия нанесёт ответный удар, и у нас не окажется возможности ничего предпринять. И это станет тревожным звонком для Линдси Грэмов, Джеков Дивайнов и всех тех, кто тешит себя всей этой чепухой о том, что Россия является слабой и некомпетентной.

Дата публикации 30 декабря 2023 года.