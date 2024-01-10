France info: «воруют и не скрываются» — украинские солдаты подавлены расцветом коррупции в стране

Скандалы вокруг коррупции на Украине не утихают, несмотря на недавние отставки в Минобороны страны, пишет France info. Как передаёт издание, эта ситуация сказывается на моральном духе солдат. Военные возмущены необходимостью покупать снаряжение за свой счёт и боятся, что коррупция лишит страну международной поддержки.
Хотя борьба с коррупцией является одним из критериев при принятии решения о вступлении Украины в ЕС, скандалы вокруг воровства бюджетных средств в стране не утихают до сих пор, отмечает France info. Эта ситуация сильно сказывается на моральном духе солдат. «Если наши депутаты продолжат воровать, (международная) помощь прекратится. Конечно, они даже не прячутся, они ничего не боятся», — негодует в беседе с изданием украинский военный.
«Если бы наше правительство и депутаты не воровали, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, которые извлекают выгоду из войны. Это воровство, и это приводит к смерти и страданиям невинных людей», — вторит ему другой военнослужащий, находящийся в отпуске в Киеве.
Ещё один солдат рассказывает, что ему пришлось самому покупать себе форму и предметы снаряжения. «Почему украинский солдат должен сам покупать хороший бронежилет? Нам нужно покупать всё, даже медицинское оборудование. Только один ответ: эта проклятая коррупция», — восклицает он.
Как напоминает издание, в последние несколько месяцев Зеленский объявил о масштабных увольнениях высокопоставленных чиновников, а министр обороны Алексей Резников был вынужден уйти в отставку. Эти решения приветствуются большинством украинцев, хотя многие видят в них только медийный эффект. Жители страны требуют настоящей революции с образцовыми наказаниями за коррупцию, которую они воспринимают как предательство.
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